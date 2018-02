Jan Ziegler: Midibusy v centru Budějc jsou super

Hysterie odezněla a to je dobře. Krajinská ulice žije a válka proti midibusům přestala. Záchytné parkoviště v Jírovcově bývá plné a v malých autobusech na Náměstí jezdí hodně lidí.

Dopravní koncept Českých Budějovic, podle kterého vzniklo v Jírovcově ulici záchytné parkoviště pro auta návštěvníků města, je rozumný. Lidé odtud mohou dále pokračovat do centra na Náměstí Přemysla Otakara II midibusovou linkou 24, kterou provozuje Dopravní podnik města České Budějovice. Ta jezdí v desetiminutových intervalech. Jírovcovkou chodím často a stejně tak každý den okolo záchytného parkoviště, které už kolem osmé hodiny bývá plné.

Cíle nového konceptu modrých zón je zajištění parkovacích míst pro rezidenty a návštěvníci by měli nechat svá auta na okraji města a dál do centra pokračovat MHD. Toto opatření se podle všeho osvědčilo. „Bydlím ve Skuherského a od doby, co tady máme modré zóny, mohu u svého domu parkovat. Dřív s tím býval problém,“ řekla místní obyvatelka Petra.

Námitky, že jinde v České republice městská doprava centrem nejezdí, nejsou pravdivé. Středem Brna projíždějí Masarykovou ulicí, která je rovněž pěší zónou, tramvaje (nebo-li šaliny) a nikomu to tam nevadí. Když navštívím své rodné město, tak v těch místech chodím úplně normálně jako tisíce dalších lidí a nemám s tím problém. Tramvaje tudy jezdí pomalu a zvoní, Brňáci jsou na to zvyklí a nepamatuji si, že by tam docházelo ke srážkám s chodci.

Ono i Krajinskou, kudy nyní jezdí midibusy, kdysi jezdily jednačtyřicet let tramvaje. Lidem to vůbec nevadilo a nezjistil jsem v dobových novinách, že by se proti nim nějak bouřili. A stejně tak v současné době většině normálních obyvatel jihočeské metropole nevadí midibusy.

Jan Ziegler

Psali jsme: Jan Ziegler: Vyřešíme to jednoduše, urazíme Koněvovi hlavu Jan Ziegler: Zákon o holocaustu škodí Polsku Jan Ziegler: Nízká porodnost ohrožuje Rusko a ekonomika roste pomalu Jan Ziegler: Po zápase si soupeři podají ruce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV