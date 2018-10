Jan Ziegler: Proč Jiřímu Šestákovi vadí zákon, který urychluje nové stavby?

Víme, jak se u nás vleče nová výstavba. Týká se to hlavně dálnic, ale také modernizace železnic a developerských projektů. Podle hodnocení Světové banky ve vyřizování stavebního povolení obsadila Česká republika 127. místo ze 185 porovnávaných zemí. Lépe na tom jsou dokonce i Kongo a Čad. V naší zemi trvá vyřízení stavebního povolení 247 dnů, v Dánsku pouhých 64 a sousedním Německu 126 dnů. Je všeobecně známou skutečností, že systém povolování nových staveb je v naší zemi jeden z nejsložitějších na světě.

Nelze se tedy divit tomu, že ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novelu stavebního zákona, která má tento problém řešit. Jednou ze změn je i omezení účasti spolků na stavebním řízení. To schvaluji. Jeden extrém byl za komunistů, když lidé nesměli do ničeho mluvit, a druhý extrém nastal v současné doby, kdy nejrůznější rádoby ekologická sdružení blokují často nesmyslnými námitkami klíčové dopravní stavby i dlouhá léta. Uvedu případ jakéhosi obskurního sdružení Voda z Tetčic u Brna. Ten vede bývalý zdejší zastupitel Josef Dvořák, který zuřivě za použití nesmyslných námitek už pět let brání rekonstrukci železniční tratě Brno – Jihlava. Jestliže oni spolkaři bojují proti této stavbě ve stylu, „lidé nemají jezdit za prací do Brna, ale pracovat v Tetčicích“ nebo „zrušte trať na Jihlavu a místo ní udělejte cyklostezku,“ tak se nejedná o seriózní argumenty pro stavební řízení, ale o záležitost pro psychiatra.

My na jihu Čech dobře víme, jak se vleče výstavba pro nás důležité dálnice D3, a prakticky stejné problémy jsou i se stavbou dálnic v celé České republice - složité stavební řízení a obstrukce ekologistů. Dokonce se už objevily případy, kdy některá občanská sdružení vydírala stavební firmy, ve stylu dejte nám peníze a budete mít od nás pokoj. A komplikovaná stavební byrokracie je rovněž příčinou rostoucích cen bytů, kterých se staví méně a pro mnohé lidi se stávají nedostupnými. Různí ekologisté brojí proti dálnicím, přitom ty jsou důležité i z hlediska bezpečnosti provozu, protože na nich při nehodách umírá méně lidí než na klasických silnicích. A nezlobte se, já mám přírodu rád, ale lidé jsou pro mě důležitější než brouci.

Jiří Šesták toho jako senátor udělal hodně dobrého, avšak v tomhle případě mě těžce zklamal. A tohle je pro mě zásadní věc. Asi jako každý normální Jihočech čekám na to, aby už dálnice D3 byla konečně hotova. Nepochopím tedy, proč se přidal mezi ty, kterým vadí urychlení stavebního řízení. Tato skupina zákonodárců z horní parlamentní komory sice tvrdí, že novela stavebního zákona řízení neurychlí, ale já jsem přesvědčen o opaku. Pokud se podaří omezit obstrukce odpůrců nových staveb, pomůže to hodně.

