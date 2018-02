Jan Ziegler: Rusové mučí vězně, ale viní z toho druhé

Noviny Izvestija napsaly, že ruský hacker Jevgenij Nikulin v českém vězení umírá. Načež jeho matka napsala dopis prezidentu Zemanovi, aby synkovi pomohl z basy. Pro to ovšem neexistuje jediný důvod.

Třicetiletý Nikulin je na základě mezinárodního zatykače ve vazbě a řeší se, zda bude vydán do USA či Ruska. Ale o tom psát nechci. Ruský tisk nedávno uvedl, že Nikulinův stav se v českém vězení prudce zhoršil, a jeho matka Ljubov Sokirdonovová poté napsala Miloši Zemanovi dopis, ve kterém ho podle webu iDNES.cz upozorňuje na údajně nezákonný postup české policie a prosí ho o pomoc. „V rozporu se všemi normami mezinárodního práva syna po několik hodin po zadržení umístili do psychiatrické nemocnice, přivázali mu ruce a nohy k posteli, násilně ho tam zadržovali, nedovolili mu chodit na toaletu a odepřeli mu stravu. Po celou dobu mu injekčně podávali psychotropní látky, které potlačují vůli,“ napsala.

Česká vězeňská služba se proti těmto tvrzením důrazně ohradila a popřela je jako vymyšlené. Já jí věřím. Celé mně to připadá jako součást nátlaku na českou stranu pomocí lží. Ostatně takové lži jsou pro ruskou propagandu typické a paní Sokirdonovová mě nedojímá ani v nejmenší. Její syn je za mřížemi v souladu se zákonem a je pozdě brečet.

Ovšem navážení se Rusů do českého vězeňství je nehorázností. Možná Izvestija článek o Nikulinovi napsala ve stylu přísloví „podle sebe soudím Tebe.“ Mučení a nelidské poměry v ruských věznicích jsou prokázanou skutečností. Důkazem je například osud právníka Sergeje Magnitského, kterého ubili k smrti dozorci ve vyšetřovací vazbě v jedné z moskevských věznic. Ruský disident Ildar Aladin byl odsouzen na 2,5 roku do vězení, jenom proto, že veřejně kritizoval Putina, které strávil v trestanecké kolonii v Karélii. Tam byl bit, mučen, znásilňován spoluvězni a dozorci se souhlasem vedení lágru. Jistě, i v našich věznicích je co kritizovat, ale Rusko ať si nejdřív zamete před vlastním prahem.

Psali jsme: Jan Ziegler: Násilník Kotrba napadl lidi pepřovým sprejem Jan Ziegler: Císař Zikmund – špičkový evropský politik a vynikající český král Jan Ziegler: Fakta jsou jasná, Rusko není vzorem Jan Ziegler: Valentýnky, žádná Amerika, ale skvělá propagace dopravce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV