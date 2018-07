Jan Ziegler: V ruském Tomsku slaví roční výročí obecní pumpy

Bylo to téměř před rokem, jak poznamenal webový server echo24.cz, kdy se v půlmilionovém ruském městě Tomsku konala velká slavnost za účasti místních představitelů. Nebyl to sice slavný den, kdy zde byl zaveden elektrický proud, jak se zpívá v písni Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, nicméně okamžik to byl stejně slavnostní. Lidé v jedné z ulic tohoto sibiřského města už nemusejí stát dvakrát týdně frontu na pitnou vodu u cisteren, nýbrž si ji mohou sami načerpat z obecní studny, kam byla přivedena místním vodovodem. A z žádného domu to nemají k vodě dál než sto metrů.

Nevím, jak vy přátelé, ale já jsem se dojetím téměř rozplakal, na to, jak tamní papaláši pečují o svůj lid. Považte, v 21. století jim dokonce zavedli pumpu. To je přece něco neskutečného, to je nádhera! Já když si doma pustím vodu z vodovodu, tak je to o ničem. To vede k lenosti. Ale takhle sebrat kbelík a vyrazit pro vodu k pumpě sto metrů, to by mně přece při mém sedavém zaměstnání výrazně prospělo a nutilo k pohybu. Jenomže žádná studna se v blízkosti mého bydliště nenachází. O milí Tomsčané, jak já Vám závidím.

Já bych si tedy dovolil na závěr provolat hrdému a nezlomnému Tomsku a jeho obyvatelům třikrát hurá. Ať žije obecní pumpa, zdroj štěstí, radostí a pohody.

Jan Ziegler

