„Skončí to Blažkem? Proč Stanjura neodevzdal telefon?“ Dusno kolem bitcoinu

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Anketa
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
„Je představitelné, že by občan státu přišel s lupem na ministerstvo spravedlnosti a řekl: tady mám nějaké nelegální výnosy, nemůžu se k nim dostat kvůli policii a soudům, a když mi s tím pomůžete, tak vám část nechám. Prostě běžný občan, ale také soudný politik, by okamžitě řekli: já nic nechci a kontaktovali by orgány činné v trestním řízení. Toto opravdu není normální, aby stát spolupracoval s kriminálníky. Spíš jsem ještě zvědavý, jestli to tímto obviněním skončilo,“ naznačil, že by po Pavlu Blažkovi mohlo přijít i obvinění dalších lidí. „Protože, jak víme, tak tam byl dopis, který to mohl všechno zastavit, ale údajně tedy bratr předsedy poslaneckého klubu ODS, tzn. pan Benda, tak ten údajně tento dopis neukázal panu ministrovi financí,“ připomínal Kulidakis.
Praní špinavých bitcoinů z darknetu, zločinecká kampelička profesora Fialy nebo korupční megaskandál jménem Dozimetr. Thomas Kulidakis připomíná, jaká politická sestava nám tady ještě nedávno vládla ?? pic.twitter.com/TzEyvOqUkX— Alena Schillerová (@alenaschillerov) May 5, 2026
Ke kauze Pavla Blažka se vyjádřil i spolek Milion chvilek pro demokracii. Poměrně ostře.
„Je to oficiální. Čtyři roky jsme vám říkali, že Blažek je pr*ser. Vyzývali jsme, apelovali, demonstrovali, upozorňovali – a nic. A tady to máte. Blažek byl dnes obviněn ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele a praní špinavých peněz. Tohle je obrovská ostuda lidí v ODS, kteří Blažka navzdory všemu drželi u moci. Zatím jde pouze o obvinění – a je třeba nechat pracovat justici,“ napsal Milion chvilek pro demokracii.
Ing. Jiří Blažek
Ing. Jiří Blažek
!? Je to oficiální. Čtyři roky jsme vám říkali, že Blažek je průser. Vyzývali jsme, apelovali, demonstrovali, upozorňovali - a nic. A tady to máte. Blažek byl dnes obviněn ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele a praní špinavých peněz. Tohle je obrovská… pic.twitter.com/IED8Y2HJvP— Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) May 4, 2026
Spolek napsal, že Blažek byl „namočen“ v řadě kauz v minulosti a v politice neměl být už dlouho. Jenže Blažek byl, a to se podle Milionu chvilek pro demokracii musí změnit.
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Anketa
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
„Je samozřejmě otázka, proč to udělal?“ zeptal se Kulidakis. „Podle mě toto nekončí,“ dodal.
Stanjura vysvětlení nabídl.
„Ve všech elektronických zařízeních jsem měl mimo služebních i mnoho soukromých informací, takže jsem tato zařízení logicky a standardně odkoupil,“ sdělil Stanjura České televizi.
Kulidakis připomínal, že STAN má na bedrech kauzu Dozimetr a položil si otázku, jak bývalá Fialova vláda, která z jeho pohledu ráda moralizovala, unese tyto své politické procesy.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku