„Skončí to Blažkem? Proč Stanjura neodevzdal telefon?“ Dusno kolem bitcoinu

05.05.2026 9:40 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Policie si kvůli bitcoinové kauze posvítí i na exministra spravedlnosti Pavla Blažka. Hrozí mu až 12 let vězení. Komentátor Thomas Kulidakis připomněl, jak to s bitcoinovou kauzou bylo ještě v době, kdy byl premiérem Petr Fiala (ODS). Nezisková organizace Milion chvilek pro demokracii vyrazila do útoku. „Je to oficiální. Čtyři roky jsme vám říkali, že Blažek je pr*ser,“ uvedl spolek.

Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Thomas Kulidakis

Komentátor Thomas Kulidakis před kamerami CNN Prima News okomentoval bitcoinovou kauzu a skutečnost, že se policie rozhodla stíhat exministra spravedlnosti Pavla Blažka a jeho tehdejšího náměstka. Kulidakise to prý vůbec nepřekvapilo.

„Je představitelné, že by občan státu přišel s lupem na ministerstvo spravedlnosti a řekl: tady mám nějaké nelegální výnosy, nemůžu se k nim dostat kvůli policii a soudům, a když mi s tím pomůžete, tak vám část nechám. Prostě běžný občan, ale také soudný politik, by okamžitě řekli: já nic nechci a kontaktovali by orgány činné v trestním řízení. Toto opravdu není normální, aby stát spolupracoval s kriminálníky. Spíš jsem ještě zvědavý, jestli to tímto obviněním skončilo,“ naznačil, že by po Pavlu Blažkovi mohlo přijít i obvinění dalších lidí. „Protože, jak víme, tak tam byl dopis, který to mohl všechno zastavit, ale údajně tedy bratr předsedy poslaneckého klubu ODS, tzn. pan Benda, tak ten údajně tento dopis neukázal panu ministrovi financí,“ připomínal Kulidakis.

Ke kauze Pavla Blažka se vyjádřil i spolek Milion chvilek pro demokracii. Poměrně ostře.

„Je to oficiální. Čtyři roky jsme vám říkali, že Blažek je pr*ser. Vyzývali jsme, apelovali, demonstrovali, upozorňovali – a nic. A tady to máte. Blažek byl dnes obviněn ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele a praní špinavých peněz. Tohle je obrovská ostuda lidí v ODS, kteří Blažka navzdory všemu drželi u moci. Zatím jde pouze o obvinění – a je třeba nechat pracovat justici,“ napsal Milion chvilek pro demokracii.

Spolek napsal, že Blažek byl „namočen“ v řadě kauz v minulosti a v politice neměl být už dlouho. Jenže Blažek byl, a to se podle Milionu chvilek pro demokracii musí změnit.

Kulidakis upozornil, že v bitcoinové kauze lze narazit i na další zajímavé věci. Třeba na to, že exministr Stanjura neodevzdal služební telefon, ale odkoupil ho pro svou potřebu.

„Je samozřejmě otázka, proč to udělal?“ zeptal se Kulidakis. „Podle mě toto nekončí,“ dodal.

Stanjura vysvětlení nabídl.

„Ve všech elektronických zařízeních jsem měl mimo služebních i mnoho soukromých informací, takže jsem tato zařízení logicky a standardně odkoupil,“ sdělil Stanjura České televizi.

Kulidakis připomínal, že STAN má na bedrech kauzu Dozimetr a položil si otázku, jak bývalá Fialova vláda, která z jeho pohledu ráda moralizovala, unese tyto své politické procesy.

Stanjura promlouvá

