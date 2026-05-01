Milan Knížák: Bát se vlastního prezidenta

02.05.2026 12:16 | Glosa
autor: PV

Glosa Milana Knížáka.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Milan Knížák

Vždy jsem si myslel, že diskuze je způsob, jak hledat společná řešení, ale dnes je to jinak. Diskutující nemají zájem najít řešení, jen urážejí, hledají způsob jak protivníka ponížit bez zájmu o jakoukoliv dohodu. Takovýto způsob veřejného života mě uráží, nehledě k tomu, že to přerůstá i do osobních vztahů.

Bohužel se potvrzuje, že prezident České republiky Petr Pavel, tvářící se jako Masaryk se chová jako agent neznámé (možná známé) mocnosti, která chce ovládnout Českou republiku. Jeho chování mně připadalo vlastizrádné již tehdy, když ujížděl na tajuplné výlety a to uprostřed politických jednání. Jakoby jezdil žalovat a na poradu ... Jeho okázalé rozdělování společnosti, veřejná podpora opozice a neustálé rozpory s vládou ukazují, že mu jde o to, nakumulovat co nejvíce pravomocí, aby mohl on či ti, co za ním stojí, ovládat republiku prezidentským systémem, což je v rozporu s našim právním řádem na který jsme byli pyšní.

Snaha o rozpuštění naší republiky ve Spojené státy evropské je nestoudná. Prezident, který má přes všechny názorové rozdíly stavět mosty mezi různými částmi společnosti, se chová jako agent cizí mocnosti. Obávám se, že připravuje prezidentský puč. Místo, aby naši zem chránil, chce jí dát všanc ... Je to smutné, když musím vyzývat spoluobčany, aby si dali na svého prezidenta pozor.

Publikováno se svolením autora z webu https://www.milanknizak.com.

