Alena Maršálková: Kauza solárních parků na odkalištích MAPE Mydlovary

„Otázce ekologie se dlouhodobě věnuji, možná desítky let a v podstatě na téhle té kauze mě nejvíce vadí to, že si myslím, že s námi krajský úřad, potažmo hejtman nehraje fér hru, to, jak on se pořád tváří, že to je všechno v náš prospěch a že on nemá na zřeteli nic jiného než naše blaho“, konstatuje bývalá starostka, dnes zastupitelka obce Mydlovary Hana Chalupská. „My všude slyšíme v médích, že obce jsou respektovaným a rovnoprávným partnerem k jednání, ale tahle jednání s politiky na kraji jsou vedena stylem „Buďto to tam u vás BUDE… nebo to tam u vás BUDE! Vyberte si!“ s ironií v hlase říká Miroslav Stulík, starosta obce Dívčice.
Odkaliště MAPE zabírají rozlohu necelých 290 ha. Asi dvě třetiny z této plochy už jsou zrekultivovány. Z platné a realizované EIA, která byla schválena pro rekultivaci daného území vyplývá: „Zavezte to, zavřete to, zatravněte to a nechte to být. Jen mělce kořenící rostliny, hluboko kořenící nálety se musí odstraňovat, voda se musí hlídat, aby z toho neprosakovala atd.,“ uvádí paní Chalupská a pokračuje: „A teď přijde někdo s nápadem, uděláme tam 100hektarovou fotovoltaickou elektrárnu!“ Většina z dotčených obcí je proti, občané Mydlovar a Dívčic podepsali petici, ale členy krajského zastupitelstva to nezajímá. Chystají se schválit 12. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, která vybudování solárních parků na těchto odkalištích umožní. „Podle našeho názoru umožnění výstavby solárních panelů na odkalištích otevře Pandořinu skřínku,“ dodává starosta Stulík.
Pár slov k historii odkališť
Nebudu vás zatěžovat velkými podrobnostmi o tom, tak to na odkalištích vypadá. Ale pro ty z vás, kteří budou opět argumentovat, že solární elektrárny jsou potřeba, že území se stejně nedá jinak využít apod., musím uvést některá závažná fakta, abyste nejen pochopili, že nejde o banální zásah do odkališť, že lokalita v žádném případě není bezpečnou, jinak nevyužitelnou skládkou, jak je prezentováno, a že tady vůbec nejde některým podnikajícím politikům o lidi, jejich blaho, zdraví a životy, ale zase jen o byznys, klientelismus a prachy! A to už ani nebudu útočit na emoční strunu, že takto zdevastované území, možná i tikající bombu zanecháme našim potomkům.
Odkaliště MAPE Mydlovary se začala budovat v roce 1963, sanace první z nich začala v roce 1987. Patří státu a jsou ve správě státního podniku DIAMO. Ročně je finálně zrekultivováno cca 6 ha, takže rekultivace by měla skončit v letech 2035, 2036. „Vize byla taková, že po ukončení sanací a rekultivací, jejichž cílem je zakrýt tělesa odkališť, aby do nich nemohla pronikat dešťová a povrchová voda, zůstanou tyto plochy zatravněné a DIAMO se o ně bude starat. Bude se tam udržovat vegetace podle posudku projektové dokumentace a odkaliště se nechají odpočívat a spát,“ vysvětluje starosta Dívčic. A důrazně upozorňuje na to, že na odkalištích je počítáno pouze s mělce kořenící terestrickou a mokřadní vegetací. Nesmí na nich vyrůst hluboce kořenící vegetace, protože by narušila těsnící a překryvné vrstvy a mohlo by dojít k opětovnému zatékání vody do těles odkališť. Voda je velký problém, protože do sebe absorbuje nebezpečné látky a prosakuje dolů do spodních vod.
Takže, abychom tomu dobře rozuměli, na odkalištích nesmějí růst rostliny, které hluboce koření, tedy keře, stromy, nesmí se tam po ukončení rekultivace provádět žádná stavební činnost, ale podle krajských mocipánů se tam může postavit mnohahektarový solární park! „Řeší se, že bezpečná hloubka pro ukotvení držáků solárních panelů pomocí zemních vrtů je 90 cm do těsnící a izolační vrstvy,“ říká starosta.
„A tím, že se otevře ten povrch, těmi vruty těch solárních panelů, tak se samozřejmě množství srážkové vody, které se bude dostávat do těla toho odkaliště zvýší. Současně s tím se zvýší tlak a váha toho povrchu odkaliště a dojde ke zrychlení vytlačování té radioaktivní závadné vody do krajiny. Třeba v Mydlovarech je situace taková, že tam v podstatě nikdo nemá studnu, protože ta voda tam byla nepoužitelná,“ vysvětluje paní Chalupská a dodává: „Místo toho, abychom šli cestou nějakých matematických modelů a nějakého empirického dokazování, že k těmhle těm problémům nemůže dojít, tak je nám předložen hejtmanem argument, že když to nebude pod křídly kraje, tak si na nás dosedne to zlé ministerstvo životního prostředí a zřídí tam akcelerační zónu.“
Další důležitá věc je, že plocha těch odkališť pracuje, sesedá si i o metry, takže nikdo, kdo bude trošku zodpovědný, nemůže garantovat, že se ta plocha odkališť nebude hýbat. Oba komunální politici navíc důrazně upozorňují na to, že přesně nevědí, co v těch odkalištích vlastně skončilo, když se tam naváželo v noci, upravovalo se to a utahovalo se to atd.
„Původní sanace počítala s tím, že se do odkališť bude ukládat jen pár druhů speciálně vybraných materiálů, sem nesmělo všechno. Ale oni zjistili, že ta odkaliště jsou tak ohromné díry, kde ročně končí 1 milion 200 tisíc tun odpadu, že by to zaváželi sto let, tak to otočili a řekli, sem smí všechno, kromě několika vybraných, které sem nesmí,“ vysvětluje starosta Stulík a uvádí další závažná fakta: „Máme dneska důkazy, že v odkalištích skončily materiály, které sem nikdy nesměly přijít, sádrokarton, struska, popílek, který obsahuje dioxiny. Tam se válí 40 milionů tun radioaktivního rmutu. Sem se navážel sádrokarton z Německa a ten s kyselinou sírovou reaguje a vznikl sirovodík v takovém množství, že to překračovalo smrtelnost pro člověka. Vzniká tam metan, který tady nikdy neměl vzniknout. Dneska jsou uvnitř zasypány materiály, které budou reagovat, plynovat a jsou překryté něčím a až se to naplní, no tak to někde rupne, ale to nikoho nezajímá.“ A přes tyto závažné skutečnosti teď přijde někdo s nápadem, postavit tam 100hektarovou fotovoltaickou elektrárnu!
Odpady, výborný byznys, ale jen pro někoho! Obce z něj neměly ani korunu!
Určitě se najdou tací, kteří budou poukazovat na to, že obce na tom vydělaly, tak ať mlčí. Popíšu vám, jak to u Mydlovar skutečně bylo. Z materiálů poskytnutých DIAMEM vyplývá, že ve výplňových vrstvách odkališť skončilo něco přes 18 milionů tun odpadu bez poplatků, což podle výpočtů starosty Dívčic představuje 9 miliard korun. „A někdo se postaral o to, že ty obce z toho nedostaly ani halíř. Jihočeský kraj dostával po nějaké období peníze za každou přepravenou tunu po silnicích, asi 8 korun za tunu, obce nic,“ říká starosta.
Kdo tedy inkasoval poplatky za uložení? V odkalištích měly původně skončit materiály, za jejichž likvidaci se neplatilo jako za nebezpečný odpad. Po čase, kdy se do odkališť začalo vozit skoro všechno, tedy i materiály, za jejichž likvidaci musí původce platit, a ne málo, jezdila na odkaliště podle místních občanů auta tří firem. Tyto firmy za vysypání odpadů do odkališť nic neplatily, prostě je dovezly, složily a odjely. Ale kasírovaly firmy, které se odpadů potřebovaly zbavit.
Pokud obce nedostaly ani korunu, kdo si pořádně nahrabal? Podle místních se na odkalištích točila auta OK projekt, s.r.o. Jednatelem společnosti byl do září 2025 podnikatel Jan Křepelka, mimochodem byl posledním ředitelem závodu MAPE Mydlovary. Další firma QUAIL spol. s r.o. údajně byla také propojená s podnikatelem Křepelkou a tou třetí byla REKA.CZ. s.r.o. z Českého Krumlova, která tam mimo jiné vozí a ukládá popílky z tepláren.
Kdo chce prosadit fotovoltaickou elektrárnu na odkalištích za každou cenu?
„Státní podnik DIAMO na jaře roku 2022 oslovil všechny dotčené obce: Dívčice, Mydlovary, Nákří a Olešník, jak bychom se tvářily na myšlenku umístění solárních parků na odkalištích. Všechny obce byly proti a máme tady společné prohlášení starostů všech dotčených obcí, že nesouhlasíme s výstavbou solárního parku. Nevěděli jsme o tom nic, zajímalo nás, jak budou rozsáhlá a hlavně, jak by byly ty solární panely ukotveny, protože některá odkaliště jsou hluboké více než 40 metrů a nepřipadá v úvalu uchycení panelů na betonové patky jako to je běžné na travních porostech,“ popisuje starosta Stulík.
Pokud si vedení dotčených obcí myslelo, že vyslovením nesouhlasu proti záměru to skončí, hodně se spletlo. A jen čirou náhodou se k nim později dostal dokument od Jihočeského kraje, ve kterém byla zpracována energetická koncepce, kde uvedeno, že areál odkališť MAPE Mydlovary je plánován na využití pro FVE. „Nikdo to s námi nekonzultoval, my jsme se samozřejmě ozvali vedení kraje, proč o tom nevíme, tak jsme dostali informace, že to je nezávazný dokument, kde se s tím plánuje, ale není to nic, co by se mělo stát. No a pak na základě toho přišlo vedení kraje s variantou 12. aktualizace Zásad územního rozvoje, která už to vybudování solárního parku na odkalištích umožňuje, ač je to v přímém rozporu s naší územní plánovací dokumentací, našich územních plánů,“ říká starosta.
A jak to v podobných případech bývá rozjelo se úřední kolečko, jednání, přesvědčování a zdůvodňování. Hejtman Martin Kuba kudy chodil, tudy prohlašoval, že kraj chce obce tímto počinem ochránit a vzít pod svá křídla, protože jinak stát na těchto pozemcích vyhlásí akcelerační zóny. Tvrzení hejtmana vyvrátili zástupci MŽP na jednání petičních výborů Senátu a Sněmovny, kdy veřejně deklarovali, že odkaliště jsou tak nebezpečná území, že je tam nedají a v seznamu akceleračních zón, který byl nedávno zveřejněn, Mydlovary opravdu nejsou.
„Na argument paní doktorky Chalupské, že akcelerační zóna na Mydlovarech nebude, reagoval pan hejtman tím, že vlastně kraj dělá pro lidi,“ dodává starosta a pokračuje: „My jsme dokonce přišli i s variantou, aby ta 12. aktualizace byla pozastavena, dokud nepřijde někdo s bezpečným ukotvením solárních panelů do odkališť. Ne, nebude to, protože podle hejtmana Kuby 12. aktualizace přece neznamená samotnou realizaci záměru vybudování fotovoltaického parku.“ Aha, tak proč to hejtman tak vehementně prosazuje?
Hejtman Kuba námitky obcí ignoruje a jedná s investory
O tom, že se připravují nějaké záměry, se obce dozvěděly, tak nějak pokoutně, nebo náhodou, když je třeba nějaký projektant požádá o vyjádření k povolení záměru stavby FVE Mydlovary“ anebo když je oslovil ČEZ. „My máme nějaký zákres orientační, protože finální verze projektové dokumentace není, jak by to mělo vypadat na odkalištích s umístěním solárních parků, kabelové propojení, kde bude bateriové úložiště, kde bude spínací stanice, trafostanice a další podpůrné stavby a máme konkrétní vizualizaci od společnosti ČEZ,“ říká starosta Dívčic. „Nikdo z investorů nám není schopný předložit konkrétní projekt, konkrétní ukotvení solárních panelů a jak to definitivně bude vypadat. To nikdo neví.“ Vidíte, ale investoři už asi vědí, že 12. aktualizace bude tutově schválená, když pracují na projektech!
„Záměr byl zveřejněn na úředních deskách a my jsme, obec Dívčice, Olešník, Mydlovary a nějaké soukromé osoby podali námitky,“ uvádí starosta. Poukázali na všechna možná nebezpečí v souvislosti s ochranou zdraví a životů osob, životního prostředí a také na rozpory s platnou legislativou. V únoru 2026 zastupitelstvo kraje naše námitky vypořádalo. „Pan hejtman Kuba to považuje na notoriety (tzn. notorieta je v právu a logice všeobecně známá skutečnost, kterou není nutné před soudem či úřadem dokazovat, protože je považována za nepochybnou), které se z naší strany opakují stále, které vlastně oni v rámci té jeho aktivity vůči dotčeným obcím, kdy on je osobně objížděl s inženýrem Hornátem a snažili se nám tam jako nějakým způsobem vysvětlit postoj kraje, tak se s těmito argumenty jako by už vypořádali,“ uvádí paní Chalupská. Dá se to také vyložit tak, že námitky obcí politici ignorují!
Podle zástupců obcí je to vysilující boj, který zatím nikam nevede. Přesto, že zastupitelům kraje na veřejném projednání jejich námitek celou situaci objasnili, drtivá většina zastupitelů se vyjádřila, že se záměrem souhlasí. To znamená, že karty jsou jasně rozdané. Na hlasování z 51 přítomných jich bylo 47 pro.
„Hejtman byl samozřejmě pro a na podporu pana hejtmana vystoupil pan Vojtěch Filip, že souhlasí s panem hejtmanem, že by to měla být záležitost Jihočeského kraje. My jsme dokonce zjistili, že pan Vojtěch Filip se vyjádřil k tomu, že už se tady kolem sanací a rekultivací odkališť pohyboval od roku 97, 98,“ komentuje starosta a já dodávám, že to bylo v době, kdy se rozhodlo, že do odkališť je možné dovést dalších 20 milionů tun odpadků odkudkoliv a cokoliv a bez poplatků obcím. Ve hře byly i jiné technologie pro provedení sanací.
Nebezpečný sirovodík a metan! I tohle politici ignorují!
Členové krajského zastupitelstva dostanou novou šanci, aby se vzpamatovali, pořádně se seznámili s těmi, jak říká Kuba notorietami. Znovu proběhne veřejné projednání, protože do 12. aktualizace zásad byly přidány další areály na výrobu energií. Jsou vámi voleni zástupci kraje ochotní udělat cokoliv nebo se neštítí ničeho? Zajímá je více stranická loajalita než zdraví a životy lidí žijících v okolí odkališť? Opravdu se dají následující skutečnosti ignorovat?
„V letech 2017, 2018 tady unikal sirovodík. V Mydlovarech měly děti respirační potíže, astmatické záchvaty, volala se záchranka, protože ten vítr fouká tady odsud na Mydlovary. DIAMO na začátku tvrdilo, že to je lapálie, že to není nic vážného. Na základě důkazů, kdy bylo postaveno před hotovou věc, že tady opravdu vzniká sirovodík v nebezpečných koncentracích, tak to muselo vyřešit. Zasypali to něčím jiným, aby to neunikalo ven,“ popisuje starosta Dívčic. A až v roce 2025 se místní dozvěděli, že tehdy v odkalištích vznikal sirovodík překračující smrtelnost pro člověka.
Profesor Martin Kubal, který v uvedených letech pracoval s lokalitě Mydlovary v souvislosti s měřením koncentrace sirovodíku v ovzduší, ve svém stanovisku napsala, že v uvedeném časovém období unikal sirovodík ze dvou zdrojů, přičemž jeho koncentrace zde byla velmi vysoká a životu nebezpečná. A pozor! Politici, tohle si pozorně přečtěte! Souběžně se sirovodíkem byly ve stejných bodových zdrojích zjištěny i vysoké koncentrace methanu! V doporučení pak uvádí, že jednoznačně doporučuje do rekultivovaného prostoru stavebně nezasahovat! K tomu starosta jen dodává: „Metan není cítit, to znamená, že pokud tady nebude něco, co nás bouchne do nosu nebo do očí, jako, že vyteče nějaká červená voda, nebo neucítíme nějaký zápach, tak samozřejmě nic nebudeme vědět a může pak být pozdě.“ A přes tyto závažné skutečnosti teď přijde někdo s nápadem, postavit tam 100hektarovou fotovoltaickou elektrárnu!
Bude investorem ČEZ, anebo někdo jiný?
Loni v říjnu proběhlo v Dívčicích neveřejné zasedání obecního zastupitelstva se zástupci ČEZ. Potvrdili ukotvení solárních panelů do hloubky 90 centimetrů. Od té doby mlčí. Mají podporu na kraji, obce vlastně nepotřebují. Nabídli jim doslova směšnou cenu. Pokud se obce zaváží ke spolupráci v realizaci záměru, tak každá dostane za 30 let 4 a půl milionů korun. Směšná částka, výsměch občanům. A co možná lidí nevědí, že zmíněná finanční podpora je závislá také na vzájemné spolupráci a komunikaci v médiích. Poté, co zástupci obce Dívčice veřejně vystoupili v Českém rozhlase proti realizaci solárního parku a zmínili ČEZ, nebyla obci schválena dotace z Nadace ČEZ na dětské hřiště a další rok dlouho čekali na schválení finančních prostředků v rámci Oranžového roku a byly jim pokráceny.
Už dopředu se omlouvám všem občanům Dívčic, pokud kvůli mému článku nedostanou peníze, ale zdraví, životy lidí i zvířat a ochrana životního prostředí jsou důležitější než prachy! „ČEZ obce nepotřebuje, protože ČEZ tady má Jihočeský kraj. Jihočeský kraj to protlačí tou 12. aktualizací zásad a my to pak do těch územních plánů budeme muset zanést,“ konstatuje starosta.
Podle některých zdrojů ale začal ČEZ od záměru couvat, což veřejně potvrdil také hejtman Kuba na zasedání krajského zastupitelstva. Místní se ovšem neradují, podle nich se určitě najde jiný investor. Je to logické, proč jinak by Kuba tak bazíroval na schválení 12. aktualizace zásad. A také mi hned dali tip a asi vás nepřekvapí jaký. Jistě si vzpomínáte, že u Staré Obory nedaleko Hluboké nad Vltavou chtěla solární elektrárnu stavět firma HyperSun CB, v níž jsou jihočeští podnikatelé. Na 50 hektarech mělo být 88 tisíc solárních panelů s celkovým výkonem 58 MWp. Záměr byl zamítnut. Odkaliště by pro firmu mohla být varianta.
Jediným společníkem firmy HyperSun CB, s. r. o., je od března 2026 EHDasný, s. r. o. Jednatelem této firmy je Karel Hájek z Hluboké nad Vltavou. Firma má dva společníky. Prvním je firma DEYWOS a.s, která sice vznikla v roce 2007, ale pod tímto názvem je zapsána od roku 2020. A v ní se angažoval podle Hlídače státu Jan Křepelka, tedy pan podnikatel, jehož firma vozila na odkaliště odpady a byl posledním ředitelem závodu Mydlovary. Druhým společníkem je DECLIVIA, s. r. o. Jejím jednatelem je Karel Hájek z Hluboké nad Vltavou a jedním ze dvou společníků je AGRINVEST, s. r. o. No a tady se kolečko uzavírá. Jednatelem a společníkem této firmy je od roku 2025, Pavel Dlouhý z Hluboké nad Vltavou, ovšem ročník 2000, tedy nejde o nám všem známého politika ODS, ale je to v rodině.
Proč politici v čele s hejtmanem Kubou tak tlačí na to, aby se na odkalištích mohly stavět fotovoltaické elektrárny? Jde opravdu o blaho lidí anebo jej kšefty mezi politiky a podnikateli? To je prostě pro mě tikající bomba a jako tvrdit, že já pro svůj byznys, když mám tyhle ty vstupní informace, ty lidi vystavím tomu riziku a půjdu do toho, tak to je pro mě strašná zpráva a já to nechápu,“ říká na konec zastupitelka a bývalá starostka obce Mydlovary. „My nejsme nepřátelé solární energie, ale my bychom se měli snažit ta odkaliště nerušit, nechat je v klidu spát. To je podle nás, tak nebezpečné území, že by do toho nikdo nikdy neměl kopnout nebo vrtat,“ uzavírá starosta Dívčic.
Jsou členové jihočeského krajského zastupitelstva politici, kteří jsou schopni udělat cokoliv, nebo politici, kteří se neštítí ničeho? Jihočeši, jde především o vaše zdraví a životy, nenaskakujte na sliby a populisté fráze politiků v médiích… Ptejte se jich, zda by chtěli žít u odkališť… volby se blíží. Začněte se rozhodovat poprvé pořádně. Dlužíte to budoucím generacím.
