Poláci se připravují na nebezpečí z Ukrajiny. Jenže varování přišlo už před dvěma lety

Ačkoliv by si mnozí zcela jistě přáli, aby konflikt na Ukrajině skončil, ani jeho konec není bez rizika. Na komplikace, které by z hypotetického konce konfliktu vzešly, se už připravují Poláci. Jak informuje polský portál Rzeczpospolita, polská policie chystá projekt Trident neboli trojzubec. Trojzubec je ve státním znaku Ukrajiny a projekt má připravovat polské policisty na příliv nelegálních zbraní pašovaných z této země.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Dle Rzeczpospolita se polské bezpečnostní složky obávají také veteránů, kteří si budou zvykat na novou situaci a mohou být rekrutováni zločineckými skupinami. „Nezaměstnaní váleční veteráni spolu s jejich snadným přístupem ke zbraním představují značnou hrozbu,“ uvádí inspektor Radoń.
Podle policejních předpovědí povede konec nepřátelských akcí na Ukrajině k prudkému nárůstu dodávek nelegálních střelných zbraní, což se přímo projeví ve zvýšené aktivitě organizovaných zločineckých skupin a teroristických hrozbách v Polsku a dalších zemích EU, píše Rzeczpospolita. Na projekt Trident by mělo být poskytnuto 6,6 milionu zlotých (37,8 milionu korun – pozn. red.) na nákup vybavení a na výcvik. Policie má například obdržet vozidla s rentgenovými systémy, drony a noktovizory. A má také spolupracovat s bezpečnostními složkami z partnerských zemí, mezi kterými je i Česká republika.
V Česku obavy z ukrajinských válečných veteránů vyjádřil již před dvěma roky senátor Róbert Šlachta (Přísaha), který poukazoval na velký počet vydaných povolení k pobytu. „Nebezpečí je, že za těmito rodinami mohou přijít ti bojovníci, a může tak docházet ke sloučení rodin tady na našem území,“ řekl na CNN Prima News. Poukázal na to, že to se již jednou stalo. „Po bosenském konfliktu sem přišli a my jsme potom měli problémy, jako byl třeba nekontrolovaný trh se zbraněmi. Musíme na to být připraveni,“ varoval.
Před příchodem válečných veteránů také již varovaly české tajné služby. Poslance bezpečnostního výboru Sněmovny na to při uzavřeném jednání upozornil šéf civilní kontrarozvědky BIS Michal Koudelka, také v roce 2024.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.