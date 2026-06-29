Jana Šťastná: Jak okno přibouchnout a zatlouct dubovými prkny?

Zatímco celý mediální prostor je už několik měsíců zaplněn tématy sporů mezi p-rezidentem a vládou, na půdě Poslanecké sněmovny proběhla akce s názvem „Česko jako parlamentní monarchie?“. Jste přesvědčeni o tom, že hranice států jsou dané a neměnné? Myslíte si, že parlamentní „demokracie“ tady bude navždy? Rozhodně si to nemyslí ti, co ze zákulisí řídí procesy.
Článek na Náboji pravdy „Súmrak Pax Americana a Nová Miera pre Československo“ (ZDE) začíná slovy: Nachádzame sa v historickom bode, kedy sa staré informačné matice globálneho usporiadania nezvratne rúcajú. Dlho udržiavaná ilúzia západnej hegemónie, označovaná ako Pax Americana, naráža na svoje objektívne materiálne a koncepčné limity. Podľa analytických výstupov Alexandra Rogersa sa procesy deštrukcie tohto systému urýchlili natoľko, že ich prejavy už nemožno zakryť ani tou najagresívnejšou mediálnou propagandou davo-elitárneho matrixu.
Pax Americana - dosavadní uspořádání světa s hegemonem USA - je u svého konce a otevírá se prostor pro vybudování společnosti na jiných základech. Je to šance pro nás (pro národ), ale zároveň tu jsou jiné síly, které mají s námi svoje plány. Jsou to síly, které plánují desítky i stovky let dopředu - globální „elity“, globální prediktor (GP).
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Ve svých pořadech Valerij V. Pjakin mnohokrát zmiňoval záměry GP vybudovat ve středoevropském prostoru jakési obnovené Rakousko-Uhersko na základě projektu Intermarium (Mezimoří /Trojmoří). V těchto záměrech se ale nepočítá s tím, že bychom si zde vládli sami. A o lidi na našem území GP už vůbec nejde, ti jsou se svou historickou pamětí na období socialismu i se svým egregorem husitství globálním „elitám“ spíš na překážku.
Ekonom Chazin v jednom videu před pár lety prohlásil, že za projektem obnoveni Rakousko-Uherska stojí tzv. černá internacionála – tj. aristokracie („šlechta“) a Vatikán je koordinující centrum.
Do tohoto projektu jasně zapadá akce v Poslanecké sněmovně, kterou uspořádal poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) ve spolupráci s Českým královským institutem. Cílem setkání prý bylo otevřít odbornou i politickou diskusi nad otázkou, zda může být parlamentní monarchie životaschopnou součástí českého ústavního systému.
Debatu sledovali zástupci České televize, CNN Prima News a Bold News. Akce se účastnili někteří politici nebo třeba i ekonom Lukáš Kovanda. Zúčastnil se jí i Petr Kolář!!!, který doplnil diskusi o širší ústavní a institucionální perspektivu. Zdůraznil význam oddělení reprezentativní a výkonné složky moci a upozornil na problém rostoucí personalizace politiky. Monarchie podle něj může nabídnout řešení v podobě nestranické hlavy státu, která není zatížena volebním bojem ani stranickou příslušností.
V článku o této akci autor hodnotí událost slovy: Celkově akademická část nepůsobila jako izolovaná teoretická úvaha, ale jako ucelený blok argumentů, který monarchii představil jako promyšlenou a vnitřně konzistentní alternativu, navíc již částečně převedenou do konkrétní podoby ústavního návrhu.
Nejvýraznějším zastáncem monarchického modelu mezi přítomnými politiky byl senátor Zdeněk Hraba (nestraník, koaliční senátor Koruny České), který vloni v únoru na facebookovém účtu informoval o svém setkání s pražskými monarchisty z Koruny České. Ve videu z tohoto setkání se Hraba vyjadřuje ke stále platnému zákonu zakazujícímu Habsburkům získat České občanství, že prý to jsou "diskriminační věci, které nemají v českém právním řádu co dělat" (v čase 22:00). Členové strany "Koruna česká" mu připomínají jeho sliby, že se bude snažit o zrušení tohoto zákona a on horlivě přikyvuje. A omlouvá se, proč svoje sliby zatím nematerializoval ve formě legislativní iniciativy - že by to nemělo dostatečnou podporu (ZDE).
K tomu všemu připočítejme snahu různých sil o zrušení Benešových dekretů - Lichtenštejnové podali na ČR žalobu kvůli Benešovým dekretům u soudu pro lidská práva ve Štrasburku, SdL – Sudetoněmecký landsmanšaft se také netají tím, že chce zrušit Benešovy dekrety. SdL je však spíše beranidlem právě pro Lichtenštejny, Habsburky (Bernd Posselt, mluvčí SdL, byl dlouholetým mluvčím a blízkým spolupracovníkem Otty Habsburského) a další šlechtu. Proti Benešovým dekretům se ozval i maďarský premiér Magyar.
V dubnu 2022 se konala v Praze monstrózní akce - Prahou prošel průvod Habsburků.
V dubnu letošního roku zase zavítal k prezidentu Slovenska na oficiální návštěvu nejvyšší představitel Maltézského řádu.
Na září letošního roku je na Pražském hradě plánována výstava korunovačních klenotů s podtitulem Habsburkové 500, tedy zaměřená na osudy českých korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 do konce 18. století." Má to smysl, říká k tomu p-rezident Pavel.
Připomeňme si video, kde Valerij V. Pjakin odpovídal na otázky Štefana Harabina a kde hovořil o tom, že můžeme využít energii protivníka a cizí plány na vytvoření Intermaria pro naše cíle. Plány na Intermarium se dají využít jednak pro přežití národa, čili na oddalování negativních procesů a jednak pro posilování státnosti. Musíme však v tomto procesu přehrát všechny ty podržtašky „šlechty“ a zároveň slouhy ještě kopající kobyly Pax Americana.
K tomu potřebujeme kvalitní kádry, aktivitu národa a větší zdrojovou stabilitu. Větší zdrojovou stabilitu můžeme získat tím, co už v minulosti fungovalo – spojit síly (bratrských národů) Čechů a Slováků a znovu obnovit Československo. Proto je na místě aktivně vytvářet informační pole o nevyhnutelnosti opětovného spojení, chceme-li jako národy přežít a zachovat si (každý) svou jedinečnou kulturu.
A to činíme již na Náboji pravdy (ZDE)
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