Jaroslav Kopista: Zemědělci nemají právo na bezprostřední zveřejnění svých názorů

Novinky.cz blahosklonně vydržely přenášet při té příležitosti protest zemědělců nějakou chvíli. Asi se čekalo, že dojde k nějakým akčním excesům a tak jsme mohli ještě shlédnout vystoupení prezidenta AKČR Ing Doležala A byl nám ještě dopřán fragment projevu předsedy Zemědělského svazu ČR Ing Pýchy. Přenos byl záhy ukončen. Ono totiž je nebezpečné seznámit v přímém přenosu diváky s necenzurovanými daty a nepřekroucenými výroky vystupujících. Ono je též velmi nežádoucí, aby si diváci udělali vlastní názor na problém, který je předmětem demonstrace.

Je krásné a jistě nezbytné, když každá demonstrace antivaxerů je přenášena od začátku až do konce, aby bylo postupně dosaženo zblbnutí maximálního počtu dosud váhajících. Ale je nežádoucí, aby byly šířeny mezi lidi informace, co by jim mohly přinést objasnění jak to vlastně s tím naším zemědělstvím je.

Ještě ani sedm hodin po skončení protestu zemědělců není na Seznamu.cz ani čárka o tom, co se dělo a proč se to dělo před sídlem Úřadu vlády České republiky.

Při této příležitosti je třeba konstatovat, že jediné Parlamentní listy uveřejnily reportáž i s kompletním filmovým natočením celé protestní akce. Je třeba ocenit snahu tohoto informačního média o objektivní a včasné informování i v těch oblastech, které jsou ostatními sdělovacími prostředky ignorovány, opovrhovány nebo dokonce záměrně zkreslovány.

Bude tedy asi dobré aspoň touto cestou upozornit na několik skutečností, které by připomněly notoricky známé, nicméně vládní garniturou přehlížené a neřešené problémy a fakta o zemědělství.

Trh s potravinami je ze 75% ovládán 11 obchodními řetězci, které nevybíravými způsoby tlačí na české dodavatele a zároveň preferují zahraniční dodávky, např. vepřové maso. Tento tlak se dál přenáší do řad producentů zemědělských komodit. To modeluje ve svém důsledku celé zemědělství. Zemědělská soustava je v reakci na tento nesmlouvavý prvotní tlak obchodních řetězců silně zdeformovaná. Živočišná produkce je velmi omezená a rostlinná produkce je nevyvážená. Chybí víceleté pícniny, které nejsou, vzhledem k úbytku zejména skotu, potřeba. Jsme vývozci přebytečných obilovin, které se nezkrmují prasatům, jejichž již tak malé stavy proti roku 1989, se nadále stále dál snižují. Pro ilustraci – v roce 1990 bylo vyprodukováno 763 tis. tun živé hmotnosti vepřového, v roce 2020 to již bylo jen 294 tis. tun živé hmotnosti to je 38,5% výchozího stavu. Tento šílený pokles je vyvolán nesmyslně nízkou cenou 24,- Kč za kilogram. To je cena, za kterou jsme dostávali v restitucích v roce 1993 prasata od povinných osob. Při této příležitosti by bylo dobré připomenout ceny elektrické energie, plynu, benzínu nebo nafty. O cenách stavebních materiálů, případně hnojiv a chemických přípravků se nemá cenu vůbec bavit.

Zřejmě někomu vyhovuje dovážet k nám vepřové ze Španělska a případných jiných vzdálených destinací, třeba přes celou EÚ. Tento stav je obzvláštně pikantní v dnešní době, která řeší při každém sebemenším kroku uhlíkovou stopu. V EÚ začíná platit starý známý princip „všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější“ to se aplikuje zejména ve vztahu staré země vs. nové země. Jsme chápáni jako prostor pro jejich západní expanzi k nám. Mají představu, že v době, jejich zatím trvajících přebytků budou vyvážet k nám, ale v době nedostatků způsobených třeba klimatem, nebo pandemiemi si to potřebné dovezou od nás. Spoléhají se na to, že v té době bude dominantní silou jejich finační převaha. Naopak my nebudeme mít šanci dovážet za reálných podmínek a všichni budeme pociťovat nedostatek dostupných potravin, případně v extrémní podobě i hlad.

Je známo, že současná produkce zemědělské výroby oceněná stálými cenami roku 1989 dosahuje úrovně jen asi ze 70% v porovnání s již zmíněným rokem 1989.

Je málo platné, že máme šestou nejvyšší dojivost (9.200 kg mléka na krávu a rok) na světě, když produkujeme jen 75 litrů mléka na 100 ha zemědělské půdy, naproti tomu Německo 170 litrů mléka na 100 ha zemědělské půdy, nebo dokonce Holandsko 621 litrů mléka na 100 ha zemědělské půdy. Nízká produkce mléka proti uvedeným státům je zapříčiněna dramatickým úbytkem krav u nás. Pro porovnání – v roce 1990 jsme jich chovali 1,236 milionu, v roce 2020 to již bylo jen 357 tisíc a to je pouhých 28,9% proti roku 1990. K tomu ještě celkový stav skotu 3,5 mil. kusů v roce 1990 klesl v roce 2020 na 1,4 mil. kusů. To představuje drastický úbytek na 40% výchozího stavu.

Různí aktivističtí odborníci mají traumatické stavy z eroze a velikosti pozemků. Přitom by stačilo dostat živočišnou výrobu na odpovídající stavy zejména skot a automaticky by se narovnala i pokřivená rostlinná výroba. Zvýšil by se osev víceletých pícnin a ruku v ruce s tím by se v mnoha případech řešila půdní eroze a rovněž i zaorávkou tolik potřebné fermentované organické hmoty z chlévské mrvy by se do půdy dostával vodu vázající materiál. Svůj přínos by pro osevní postupy mělo vrácení se na původní výměry dříve pěstované zeleniny a ovoce.

Zemědělci se v této situaci cítí ohroženi představami o možnostech užívání hnojiv a pesticidů. Je požadavek, aby pesticidy buly omezeny o 50% a průmyslová hnojiva o 30%. Česká republika vykazuje proti jiným státům v EÚ podstatně nižší spotřebu.

Účinné látky v pesticidech na hektar zemědělské půdy jsou v ČR spotřebovávány ve výši 1,89 kg, naproti tomu v Německu je to 3,45 kg, ve Francii 3,85 kg, ve Španělsku 5,65 kg a v Itálii dokonce 7,80kg. Minerální hnojiva v čistých živinách na hektar zemědělské půdy jsou v ČR aplikována v množství 124 kg, proti 220 kg v Německu, 240 kg v Holandsku, a 290 kg v Belgii.

Je dobré si uvědomit, že je zájem vypěstovat kvalitní, zdraví neškodné produkty v dostatečném množství. Proto je třeba porostům dodat patřičnou výživu a odpovídající ochranu proti plevelům, chorobám a škůdcům. Asi by se nikomu nechtělo nakupovat okousané plody různými škůdci nebo plesnivé obiloviny, luskoviny, zeleninu a ovoce. Nedostatečně vyživené porosty by pak poskytovaly málo vyvinuté plody drobné zrno a ještě v malém množství. Je to jako ve výkonnostním sportu. Od hladového, nemocného sportovce nelze očekávat žádný dobrý výkon.

Svět se mění ve všech směrech. Klima vykazuje znatelné změny, geopolitické poměry nejsou evidentně v klidu, svět se potýká s dosud nebývalou pandemií, která přímo všude ohrožuje tvorbu HDP a tím životní úroveň obyvatelstva. To vše zakládá oprávněné obavy o nerušený klidný vývoj společnosti. V této době by měl každý odpovědný a rozumě hospodařící stát udělat vše pro to, aby jeho obyvatelstvo bylo soběstačné v produkci pro sebe potřebných základních potravin, dále by měl mít pod kontrolou dostatečné zdroje pitné vody.

Nová vláda se snaží novými opatřeními rozbourat dosavadní dost těžce 28 let budovaný stav, který má do ideálu velmi, velmi daleko, ale to, co se vaří v kuchyni současné vládní garnitury zavání dost velkým požárem, jehož následky pro potravinou soběstačnost našeho národa mohou být fatální.

Jak to s námi myslí tato vláda doopravdy, ukázala jasně jím, že s naprostým opovržením odjela jinam dovařit tu svoji spásnou polévku pro skupinu, která zajišťuje maximálně 20% zemědělské produkce. A s Agrární komorou ČR která je ustavena ze zákona a její členové zajišťují 80% zemědělské produkce, odmítla jednat. V součinnosti s ASZ se vláda vymlouvá přitom na jakési agrobarony a nebere v potaz drtivou většinu zbývajících producentů jichž se to vše velmi citelně dotkne a ohrozí to hlavně v konečném důsledku dosud existující zbytky živočišné výroby. Je reálné nebezpečí konečného rozbití našeho zemědělství. A tak představa o tom, že by český zemědělec měl živit lidi v Česku se stane pustým bludem.

Jaroslav Kopista

soukromě hospodařící rolník

předseda představenstva Agrární komory Chrudin

V článku byla použita některá data poskytnutá Ing. Janem Velebou.

