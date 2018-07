Jaroslav Štefec: Reality show „Práskač hledá diplomku“

Nelíbí se mi, když je z někoho dělán pitomec, ať už z jakéhokoliv důvodu. Nelíbí se mi dokonce ani to, když ze sebe lidé dělají pitomce sami, ať už z neznalosti, nebo z hlouposti. Proto nemám rád „komika“ Cohena a jeho ztrapňování lidí, a z téhož důvodu nemám rád ani nekončící vodopády trapností zvané „reality show“.

Existuje však reality show, která mě opravdu zaujala. Nemá tak úplně název, ale říkám jí „Práskač hledá diplomku“. Její leitmotiv je velmi jednoduchý – maximálně znepříjemnit život premiérovi Babišovi, znevěrohodnit jeho ministry zejména na ministerstvech, kde by mohli bránit tomu, aby peníze tekly „do správných kapes“, a tím znevěrohodnit i celou jeho vládu. Poslední útok na diplomovou práci ministra Metnara je toho zářným příkladem, o MMR ani nemluvě.

Autoři Práskače si však vytkli daleko vyšší cíle. Hodlali zaútočit na samotného premiéra, i vydali se hledat jeho diplomovou práci. A v tomto momentě se k zajímavé reality show připojil i další aspekt – podařilo se jim udělat ze sebe totální pitomce. A nejenom ze sebe, ale i z autorky textu „Z Babišovy diplomové práce se v Bratislavě dochoval jen název. Jinak už si ji nikdo nepřečte“ Pavlíny Kosové na Zprávách Seznamu.

Už v případě Metnarovy práce, psané v době, kdy volné šíření textů diplomových prací po síti bylo ještě v plenkách, bylo jasné, že se vaří z vody. Metnar od nikoho neopisoval, a jestli udělal chybu, tak v tom, že uvedl zdroj „án blok“, a ne přímo v textu. Že to nebylo „vychytáno“ jde spíše na vrub vedoucího diplomové práce než na vrub Metnara.

Pokus o útok na diplomovou práci premiéra, který studoval v 70. letech, kdy všechny vysoké školy v ČR byly skutečnými vysokými školami, a ne generátory titulů, kdy ekonomické vysoké školy byly považovány za elitní a svou „elitnost“ si hýčkali jako Kyjované své kroje, je naprosto nesmyslné. Bez ohledu na to, jestli v současnosti je nebo už není přístupná.

Systém výběru témat, přístup vedoucího práce, konzultantů a oponentní komise byl takový, že skutečně špatná diplomová práce prakticky neměla šanci nejen projít, ale vůbec se k obhajobě dostat. Ostatně potenciální autor špatné práce měl jen minimální šanci na podobné škole vůbec vystudovat. A co je asi nejdůležitější – kouzlo „CTRL C – CTRL V“ bylo skryto v hlubinách budoucích časů, a ještě dlouho tam mělo zůstat. Na psacím stroji to prostě nefungovalo.

Premiér má plné právo poslat všechny, kdo by snad po něm vyžadovali jeho diplomovou práci, do míst, kam slunce nesvítí. Navíc i kdyby ji náhodou měl a byl ochoten zapůjčit „zájemcům“, mám obavy, že v současné ČR existuje jen málo lidí, schopných jí porozumět, a ještě méně lidí schopných posoudit její přínos tehdejší úrovni poznání v oblasti liberalizace mezinárodního obchodu.

Partička kolem Práskače si v tomto případě naběhla úplně stejně jako americký senátor Jason Spencer, z něhož se podařilo udělat totálního pitomce již zmíněnému Cohenovi a donutit ho tak k rezignaci. Možná by stálo za úvahu zjistit, kdo stál za současnou mediální akcí proti diplomové práci premiéra a také jeho donutit k rezignaci, ať už je to kdokoliv. Ne z politických důvodů, ale prostě proto, že je to skutečně pitomec.

Jaroslav Štefec

