Jindřich Berounský: Ministerstvo dopravy ignoruje kraje a regionální železnici

Kraje již nejsou to, co bývaly. Názor krajů již nemá pro Ministerstvo dopravy ČR (MD) žádnou váhu. MD vyslalo prostřednictvím svého náměstka pro řízení Sekce 1. náměstka Ing. Tomáše Čočka Ph.D. a náměstka pro řízení Sekce dopravní Ing. Ladislava Němce krajům tento jasný signál: „Na váš názor kašleme, nic pro nás neznamená.“

MD se v těžko uvěřitelném procesu, který se táhne již od listopadu 2015, vysmálo krajům. Záležitost slíbených evropských dotací na obnovu vozidel v regionální železniční dopravě dopadla pro kraje fiaskem a občané v krajích opět ostrouhají. Na nedávném osmém zasedání Monitorovacího výboru operačního programu Doprava sebral předseda tohoto výboru a náměstek ministra dopravy v jedné osobě Ing. Čoček občanům Středočeského kraje a hl. m. Prahy dlouhodobě slibovaných 3,234 mld. Kč, za které se měly nakoupit tolik potřebné nové, bezpečné a vysokokapacitní vlaky. Co na tom, že měl náměstek Čoček, stejně jako všichni členové výboru, k dispozici zásadní a nesouhlasné stanovisko Asociace krajů ČR a Svazu dopravy ČR. Vše proběhlo v duchu hesla strany, která MD ČR řídí: Prostě to uděláme. Milí Pražáci a Středočeši, prostě máte stejně jako obyvatelé dalších krajů smůlu. A to i přesto, že poptávka po železnici v Praze a okolních středočeských sídlech strmě roste a už není co „vytáhnout z křoví“.

Betonová lobby opět zvítězila. Je přece nezbytné budovat novou infrastrukturu a na železnici přidat uživatelsky nepříjemných zábradlí, dlouhých úzkých podchodů a protihlukových stěn, aby nebylo z vlaků vidět. A když už se někde něco povede a je využíváno, nevadí, že po nové infrastruktuře budou jezdit staré vlaky, což nepřinese komfort cestování, a některé ji poměrně rychle zničí. Vždyť o to straně, která MD řídí, jde. Peníze se musejí točit. Čím dříve se infrastruktura zničí, tím dříve ji bude potřeba znovu opravit a může se znovu investovat. A to jakkoliv zbytečně. A pokud se Ti, milý občane, úroveň regionálních vlaků nelíbí, tak jezdi autem! Auty se přece jezdit oplatí. Pohonné hmoty (ne)zdražují, stavební uzávěry silniční provoz (ne)omezují a mosty v Praze prostě (ne)padají. Tak k čemu nové a bezpečnější vlaky?

ANO, celé vedení MD přece maká, nekecá a prostě vše zařídí. Tuto skutečnost jistě podtrhují výsledky v podobě (ne)povedeného tendru na mýto, (ne)zrychlení výstavby dálnic a silnic, (de)stabilizace samotného resortu dopravy v podobě chybějící jakkoli smysluplné koncepce celého dopravní sektoru nebo (ne)utěšené situace okolo technických kontrol apod. Navíc, nejvyšší šéf MD má již nyní stříbrnou medaili za zahřívání ministerské židle jistou

Jenomže, milí Pražáci, Středočeši a obyvatelé dalších krajů, jakkoliv může tento článek vyznívat úsměvně, je situace vážná. Na jedné straně budete zažívat dle MD luxus při cestování ve vlacích dálkové dopravy (ve skutečnosti to s tím luxusem zase tak žhavé není) a na straně druhé budete ve vlacích regionální dopravy i nadále zažívat kvalitu běžnou v minulém století. Mohlo by se zdát, že podle MD je retro v kurzu, ovšem pravdou je, že průměrné stáří železničních vozidel za všechny kraje (bez započtení modernizací) je okolo neuvěřitelných 30 let! Nových vozidel je potřeba opravdu hodně. Celkem kraje potřebují obnovit vozidla za více než 35 mld. Kč, a jejich pořizovací cena není malá.

Stříbrný medailista v zahřívání ministerské židle spolu s jeho náměstky tyto fakta dobře zná. K dispozici má řadu krajských stanovisek a taktéž jiných subjektů, které o naléhavosti obnovy železničních vozidel detailně pojednávají. Tato stanoviska však pravděpodobně skartuje ihned, jakmile je obdrží. Sem tam možná na některé odpoví. Nelze se pak divit tomu, že souhlasil se záměrem svých náměstků, který spočívá v realizování opravdové blamáže. MD i po posledním slibu z března letošního roku krajům nezajistilo od roku 2015 slibovaných 17,849 mld. Kč na nová vozidla z operačního programu Doprava, ale pouze 7,730 mld. Kč. A zdůvodnění? MD úspěšně čerpá prostředky operačního programu Doprava na infrastrukturní projekty a na vlaky už nezbylo. Podivuhodné zjištění vedení MD, zvlášť pokud si uvědomíme, že operační program Doprava běží už od roku 2015!

Takže občané všech krajů, zpozorněte! MD se rozhodlo, že je vaše regionální železniční doprava nezajímá. Tuto blamáž, kdy MD krajům více než dva roky slibuje něco, co se nakonec rozhodne nerealizovat, se navíc snaží maskovat rádoby výhodným úvěrem z Evropské investiční banky. Jak je u představitelů vedení strany spíše nezodpovědné než zodpovědné za resort MD zvykem, snaží se své neúspěchy maskovat pozitivními zprávami, resp. překrucovat skutečnosti. Článek s názvem „Doprava chce rozhýbat nákup regionálních vlaků, dá na ně další miliardy“ budiž důkazem.

Rozšíření stávajícího dotačního programu o 29 miliardovou dotaci vypadá na první pohled úchvatně, avšak materiál, který si chce MD v této souvislosti nechat schválit vládou v demisi, ve své podstatě 10 krajům a Praze znemožní tyto prostředky na vozidla čerpat. Kraje a Praha se připravují na čerpání dotačních prostředků na nové vlaky podle dosavadních podmínek, a to už od listopadu 2015. Úspěšná alokace proběhla jen u Jihomoravského, Moravskoslezského a Plzeňského. MD navržená změna tyto podmínky ovšem mění tak zásadním způsobem, že kraje nebudou schopné do prosince 2025 z těchto prostředků vyčerpat nic. MD tak zavedlo kraje do pomyslného dotačního lesa tak hluboko, že bez cizí pomoci se z něj nedostanou.

Matriál, který se nyní chystá MD předložit vládě v demisi, by neměl být vůbec touto vládou nevládou projednán. Kvalita regionální železniční dopravy je pro kraje tak stěžejní téma, že by o něm měla rozhodovat pouze legitimní vláda, tedy vláda s důvěrou. Žádný z existujících dopravců nebude schopen požadavky krajů na obnovu vlaků bez dotačních prostředků naplnit. A bez pořízení nových, dostatečně kapacitních a bezpečných regionálních vlaků nedojde k tomu, že se povede snížit otřesnou situaci na českých silnicích, ať už jde o přecpané dálnice, nebo silnice nižších tříd.

Vedení MD místo toho, aby železniční dopravu podporovalo, tak ji naopak dlouhodobě systematicky ničí. Již nyní se ví, že jednotný tarif na železnici nebude do konce roku 2019 zaveden, i když to vedení MD dostalo od vlády úkolem. Rovněž se již dnes ukazuje, že vedení MD je zcela lhostejný síťový prvek železniční dopravy, kdy chce MD štěpit dálkovou dopravu tím, že obslužnost jednotlivých linek zadá různým dopravcům bez toho, že by byly vytvořeny všechny nezbytné podmínky k tomu, aby železniční doprava i nadále fungovala jako páteřní doprava a celosíťová služba, pomocí které bude zajištěna základní dopravní obslužnost.

Milí občané, krajští zastupitelé a všichni odborníci, proberme se! Nedovolme již nadále MD realizovat tyto nesystémové kroky, kterou povedou pouze k tomu, že veřejná železniční doprava jako síťová služba zanikne!

Jindřich Berounský

Svaz odborářů služeb a dopravy

