Jindřich Karel: Na demonstracích jsou šibenice. Když ale volá po teroru neočkovaných člen ODS…

Vážené paní senátorky, Vážené paní poslankyně, Vážení páni senátoři, Vážení páni poslanci, Vážené adresátky, Vážení adresáti

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bude mít za několik dnů opět na pořadu dne tzv. Pandemický zákon, o jehož novelizaci by se mělo jednat.

Zmíněný Pandemický zákon by nabyl v případě prodloužení jeho platnosti a v případě jeho novelizace dalších, bezprecedentně obludných rozměrů.

Dva z nejzákladnějších právních předpisů České republiky, konkrétně zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky č. 2/1993 Sb, oboje v platném znění by se staly pouze formálně existujícími právními předpisy, stejně jako se tak stalo v průběhu doby posledních patnácti let v případě mnohých níže v právním pořádku postavených právních předpisů.

Sama Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky je funkčním a nechvalným příkladem toho, jakými skutečnými úmysly je vedena legislativní a v konečném projevu extrémní snaha, směřující k protlačení novely Pandemického zákona. Skutečnost, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zakázala vstup do budovy těm, kteří nejsou očkovaní, tak tedy taková skutečnost hovoří za vše.

Kategorizace obyvatel, zakazování vstupu určitým skupinám obyvatel do určitých budov, násilí vůči konkrétní skupině obyvatel, pronásledování určité skupiny obyvatel, šikana určité skupiny obyvatel -například z důvodů politického přesvědčení nebo z důvodu neočkování se, to vše by se mohlo dít ještě častěji.

Někteří z vás byli v předcházejícím volebním období v řadách opozice. Opozice, která se nezastala a která nijak nebyla solidární s obyvatelstvem, které na rozdíl od vás bylo bez příjmů, v nejistotě, a které čelilo řádění státních polo gangů. Někteří tehdejší poslanci pouze obecně hovořili o tzv. uchopení státu. To ovšem nebylo nic, co by pomohlo.

Nyní, když nastoupila po ekonomické krizi i krize společenská, setkává se společnost s dalšími "záseky" do zbytků (často formálně) zůstavších práv. To není na potlesk, dámy a pánové.

Na demonstracích jsou k vidění makety šibenic, a je z toho téma. Když však volá po terorizování neočkovaných a po jejich šikaně člen Občanské demokratické strany, tak ti největší křiklouni z řad poslanců ani nehlesnou. Zajímavé.

Situace je složitá, rozumím tomu, ale zavádění totalitních zákonů a opatření namísto využití osvědčených právních norem, to vše při zvládání krize (ať již jsou její příčiny jakékoliv), tedy to považuji za hloupé a nebezpečné.

Státní finance jsou v rozvratu, dluh šílený, vyhlídky mizerné. Takže co mohou občané čekat od neschopné a nevypočitatelné vlády? Budou jim zabavené peníze v bankách, firmy nebo nemovitosti? Nynější vláda a zákonodárný sbor dává najevo, že je možno očekávat cokoliv. Nedivte se proto, dámy a pánové některým divokým a zoufalým reakcím.

Vedle hloupých a nekompetentních výjevů předchozí i současné politické reprezentace, sledují obyvatelé České republiky různé kauzy "těch vyšších" pro které neplatí zákony, pravidla, a kteří jsou (neznámo proč) beztrestní. Naproti tomu někteří aktivisté byli a jsou vláčení po vazbách, kriminálech, čelí vykonstruovaným trestním kauzám, případně jsou věznění za podivných okolností.

K tomu nutno dodat, že dochází stran soustavy soudů, státních zastupitelství i stran policejních složek tu a tam k pokusům o převzetí mocenských institutů v naší zemi. To také není v pořádku. Faktem také je, že Česká republika má mimořádně prokorupčně nastavený justiční systém, který hrozí, že se stane definitivně efektivním nástrojem pro likvidaci politické konkurence. Na občanských aktivistech se takové fungování podle mého názoru dostatečně projevilo.

Zapadnout rozhodně nesmí případ politicky nepohodlného muže, který byl umístěný do Plzeňské vazební věznice, a to z důvodu, že měl na sobě triko s podobou jednoho z představitelů tzv. třetí říše. Dotyčný zemřel poté, co přivázaný k posteli uhořel v cele. Dámy a pánové, pokud někteří z vás hodláte svojí činností podporovat takový systém, tak byste měli ale pobírat plat složený pouze z daní, které platí ti, kterým neutěšené poměry v České republice vyhovují.

Pro poslankyně a poslance, kteří vyvíjí značné úsilí pro novelizaci diktaturního Pandemického zákona mám návrh. Snažte se o to, aby běžní lidé netrpěli nedostatkem jenom proto, že úřady nechtějí podat pomocnou ruku. Snažte se o to, aby lidé, kteří potřebují drahou zdravotní péči nemuseli pořádat sbírky. A pokuste se, prosím, přemýšlet o zrušení placení dvojích odvodů z platů zaměstnanců.

Dovoluji si poděkovat touto cestou poslancům SPD. Překvapili mě mile svým rozhodnutím vetovat projednání novely Pandemického zákona. A v mém okolí je hodně lidí, kteří jsou též mile překvapení.

Závěrem mi dovolte jeden postřeh, dámy a pánové.

To, co bylo před dvěma roky vydáváno tehdejší vládou i tehdejší opozicí za dezinformace, to se nyní ukazuje jako nepříjemně pravdivá skutečnost. Cenzura se rozjela naplno. Přesto se lidé dávají dohromady a roste nespokojenost nad tím, jak nám samozvaně nedotknutelná "elita" vládne, a co pro nás ne/dělá. Zajímavé, že?

Udělejme pro lepší budoucnost naší země bez apartheidu vše, co můžeme.

Jindřich Karel

