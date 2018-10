Jindřiška Ptáčková: Co s tou pražskou ostudou?

Na internetu jsem se před nějakým časem obdivovala velkolepým plánům vybudování rezidenční čtvrti namísto ruin industriální zóny nad nádražím. Hm. Pěkné. Ale nemělo by se něco dřív udělat s největší ostudou hlavního města? Pochybuji totiž, že může v Praze existovat větší ohavnost. A taky pochybuji, že si některý z pražských primátorů či radních udělal někdy výlet na tuto ohavnou část Smíchova.

Vždycky mě maximálně vytáčela otázka, tak příznačná pro minulý režim: Co tomu řeknou cizinci? Cítila jsem v tom projev služkovsko - lokajské mentality: copak my, my ledacos sneseme, ale jak k tomu přijde chudák panstvo? Dnes by mělo zaznít – jak dlouho to ještě máme snášet?!

Takže než začne příjemnější část cesty, je nutno projít peklem.

Barvou ďáblovou je údajně šedá a právě tak působí budova a okolí. V zimě bývá šeď oživena žlutými stružkami na rychle černajícím sněhu, neboť veřejné záchodky jsou v nedohlednu. A i kdyby v dohlednu, kdo by se namáhal? Z čehož plyne, že k peklu rovněž patří zápach. Toho si bohatě užijete! Nádraží je totiž útočištěm bezdomovců a nešťastníků. To vás zkrátka osloví podivná, zdevastovaně působící existence s tím, že byla právě propuštěna z nemocnice a potřebuje se dostat domů k mamince, která pro ni pláče v Olomouci. Leč nemá ani korunu. Přiznávám se, že jsem jednou podlehla a věnovala jsem existenci padesátikorunu. Dostalo se mi díků ve formě označení za zvíře, jemuž jsou v mládí amputovány rohy. A to jsem, hlupačka, zcela přehlédla, že řeč existence postrádala sebemenšího náznaku olomóčtiny. A ještě hůř, že zdevastovanost existence rozhodně nebyla způsobena pobytem v nemocnici, nýbrž docela obyčejným absťákem.

Takže pokračujeme v cestě a jsme v hale. Nóóó, ve srovnáním s ostatními prostorami je s přimhouřenýma očima snesitelná. Ale nebojte se, teď to přijde: cesta na nástupiště. Dolů po schodech, ovšemže ne pohyblivých. Sejdete a opět cítíte potřebu roušky, nejlépe napuštěné silnou kolínskou. Nehledět napravo nalevo, přetrpět, bude hůř. Schody k nástupištím. S batohy a zavazadly stoupají jak otrlí Čecháčkové, tak různě otrlí cizinci a co je čeká nahoře? Špína, a navíc předchozí šeď ztmavla do antracitu.

Vlak! Vysvobození! A tebe, Pražáku, čeká... jo, to budeš zírat! Plzeňské nádraží, nádražní ráj.

Zpáteční cesta je tedy naopak z ráje do inferna.

Howgh!

