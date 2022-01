Jiří Baťa: Pozoruhodné pandemické počty a statistika

reklama

Jak nám oficiální statistika předkládá svá čísla docházíme nutně k závěru, že u nás snad ani neexistuje zdravý člověk, všichni jsou tak či onak nějak postiženi virem covidu-19, delty a v poslední řadě houfně virem omicron. Poslední veřejný statistický údaj dokonce zmiňuje již 80 % nově nakažených. Z jakého základu je těch 80 % nově nakažených? Znamená to snad, že 80 % občanů ČR je evidentně nakažených? Zítra přibude dalších iks tisíc nakažených, za týden další a už to bude třeba celkem 120 %! To si asi budeme muset půjčit lidi z Rakouska, nebo co. Otázka: je to možné? Ne, není. Je to nesmyslné, nelogické, nepravdivé, zavádějící, nečestné a nemravné jednání. Nemluvě o tom, že jak říká jedna občanka: „Je to nepochopitelné. Jsem naočkovaná i třetí dávkou a stejně nemůžu na (chirurgický) zákrok bez testu!“ No není divu, když stejnou nekvalitní vakcinou proti Covidu-19 jsou lidé očkování i proti mutaci delta a nyní dokonce i proti omicronu.

Právě zde se nabízí alarmující otázka, zda všichni ti zainteresovaní páni profesoři, doktoři, epidemiologové a jiní odborníci uvažují hlavou, nebo tou částí těla, kde končí záda. Je leden, zimní měsíc a každý, kromě dětí a mládeže léta ví, že je to období častého respiračního onemocnění, jako je tradiční chřipka, nachlazení, s příznaky plicních onemocnění, tedy kašle, zvýšené teploty apod., což tato vládnoucí klika nerespektuje, nehodí se jí to do krámu! Má totiž jisté „specifické zadání“ (zaúkolování) které musí nutně realizovat. Je totiž prokázáno, že testovaní lidé s různorodými příznaky jsou pro tyto odborníky pozitivní na Covidu-19, v současnosti pak na omicron. Máš nudli pod nosem? Pak jsi pozitivní! Zakašlal jsi, protože tě škrábe v krku? Jsi nakažený! Takto je možné pokračovat! Jak snadné, řekl by asi detektiv Sherlock Holmes! Ještě že do tho nezapočítávají „zaražené větry“!

Jinými slovy, jak málo stačí l tomu donutit lidi, potažmo celý národ k poslušnosti, potažmo omezení jejich života potřebného pohybu, výkonu práce, zaměstnání, vzdělávání, kultury, sportu atd. Jejich počty, nikoli matematika (k matematice jejich počínání má hodně daleko), jsou velmi prosté: 1+1 = 11, 2+2 = 22, nebo 9+9 = 99. V konečném výsledku jsou to tisíce denně oproblematicky nakažených (mezi nimi nemálo naprosto zdravých lidí), což se může na jedné straně jevit „jakoby“ alarmující, na druhé straně však pro ty driáčníky také výhodné, neboť mohou lépe zdůvodnit potřebu či nutnost očkování , které by mělo lidi ochránit před Covidem-19. Co na tom, že např. vakcíny nejsou vakcíny, ale posilovací booster imunity proti covidu, že tyto rádoby vakcíny fy. Pfizer nejsou stále oficiálně schváleny, ale jsou jen v podmínečném povolení? Kde je tedy záruka kvality, spolehlivosti a zaručované účinnosti?

Nicméně, pro samolibou diktující vrchnost platí jedna zásada: Účel světí prostředky! Co jim říká svědomí, je otázka, stejně jako je otázka, zda nějaké svědomí, čest a odpovědnost vůbec mají!

