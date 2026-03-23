Jiří Halík: Dva kohouti na jednom smetišti jako kompromis?

Politici se mohou přetrhnout se svými názory pro a proti. Vždy podle toho, zda patří do tábora vládní koalice, nebo nynější opozice. Přidávají se i politické neziskovky, které si nyní mají možnost „vyřídit“ s vládou účty za připravovaný zákon o registraci neziskovek, který jim ztíží jejich financování ze zahraničí. Demokraticky mají právo na svůj názor, bez ohledu na to, co je a co není správné.
Z mého úhlu pohledu nejbizarnější názor vyjádřil senátor Šlachta, šéf mimoparlamentní strany Přísaha. Říká tomu „kompromisní řešení“. Říká, že dle jeho názoru, na který má neoddiskutovatelné právo, by bylo nejlepší, aby jeli na summit premiér Babiš a prezident Pavel. Domnívá se, že by to zklidnilo politickou situaci v ČR. Dle jeho návrhu Babiš by vysvětlil spojencům náš rozpočet, za který je odpovědný, a Pavel aby tam byl jako vrchní velitel ozbrojených složek.
Jen pro upřesnění. Prezident podepsal zákon o státním rozpočtu, kde je samozřejmě uvedena částka na Armádu ČR. Údajně by to ukázalo naši jednotu spojencům. Dále dodává, že je proti, aby na summit jel MZV Macinka. Z jeho jednání, na základě dedukce pana Šlachty, bude vystoupení pana Macinky ostuda pro Českou republiku.
Zase se jedná o jeho oprávněný názor. Nicméně u něj, stejně jako u všech těchto potomků věštkyně delfské, Pýthie, postrádám, co udělají, když se jejich věštba nenaplní. Omluví se, odstoupí ze svých politických funkcí? Ani omylem. Promlčí se do ztracena pod koberec.
Z historie víme, jak jsou věštby ošemetné. Jedna za všechny. „Překročíš-li řeku Halys, zničíš velkou říši,“ dvojznačně věštila právě delfská Pýthie lýdskému králi Kroisovi před tažením proti perskému Kýrovi II. Kroisos věštbu pochopil jako své vítězství, ale v roce 546 př. n. l. zničil vlastní říši a padl do zajetí...
Zkrátka vždy záleží na úhlu pohledu a ambicích. Kompromisy jsou někdy nezbytné, ale jsou to jen krátkodobé kroky. Kompromis je řešení, pokud je jeho výsledek win:win. Ale tady to není. Pokud by reprezentovali ČR spolu, tak by prezident a premiér jeli jako tým. Tým má táhnout za jeden provaz. Ale to je, dle dosavadních vyjádření obou pánů na dané téma, nereálné. Jeden táhne "čehý" a druhý "hot".
Odpovědný za vládu a rozpočet je premiér, nikoli prezident. Dovolím si sportovní přirovnání. Krasobruslařská dvojice bude složena z krasobruslaře tanečníka a krasobruslařky ze sportovního páru. Pojedou na stejnou hudbu, to je jako za ČR. Ale každý svůj nacvičený program. Ostuda, poslední místo, pískající hala, novináři na nohou. Hodnocení? Hrůza a děs. A to je v podstatě návrh pana Šlachty.
Domnívá se, pan Šlachta, že:
- Premiér bude hovořit ve smyslu vládní koaliční dohody?
- Premiér změní názor a podpoří názor prezidenta?
- Prezident bude hovořit ve smyslu svých vyjádření na téma zbrojení?
- Prezident změní názor a podpoří názor premiéra?
Jeho názor neznám, nebudu za něj hovořit. To zvládne o sám lépe. Každý si máte právo utvořit vlastní názor, nebo přidat další varianty. Já se kloním k variantě 1 a 3. Argumentem pana Šlachty je domněnka: „Zklidnilo by to i politickou situaci tady u nás...“
Možná ano, ale dovoluji si předpokládat, že jen do chvíle, než by oba pánové, reprezentující ČR, promluvili za ČR, každý diametrálně jinak. Až by se vrátili, tak by koalice říkala, jak prezident poškodil ČR, a opozice zase, jak premiér poškodil ČR.
Je návrh pana Šlachty politické myšlení? Navíc když „ublíženecky“ z pozice hnutí Přísaha píše: „Jsem proti, aby na summit jel Macinka, z jeho jednání bude ostuda pro Českou republiku.”
To pan Šlachta vychází z toho, že MZV Macinku pochválil Trump za jeho vystoupení na Mnichovské bezpečnostní konferenci? I to je pro ČR dle něho ostuda? Chápal bych, kdyby pana Macinku pochválil nedej Bože Putin. Tak to by měl stát do 24 hodin před popravčí četou, které by velel sám Rakušan. A šup sním do pytle a vystavit na budově MV.
Je vyjádření pana Šlachty k panu Macinkovi objektivní? Není k tomu veden nenávistí k panu Macinkovi? Důvod, z jeho úhlu pohledu, určitě má. Róbert Šlachta odmítl spolupráci s Motoristy. Šéf Přísahy obvinil Petra Macinku z účelového jednání a nadále mu „nebude lízat koule“. Motoristé - spolupráci rozbila Přísaha. Přísaha - spolupráci rozbili Motoristé.
Není to v tomto případě žlučovitá nenávist, tedy iracionální zášť, neukojené ambice být ve vládě? Nebo se pan Šlachta jednoduše neumí smířit, stejně jako opozice, s prohrou? Motoristé jsou ve vládě, mají MZV a Přísaha ostrouhala.
Ryba smrdí od hlavy a schody se myjí shora dolů. Mě je jedno kdo, co Motoristé vs. Přísaha. Mě jen udivuje, že pan Šlachta, neschopný se dohodnout, dává „knížecí rady“ – názor, poslat na summit dva kohouty na jedno smetiště.
