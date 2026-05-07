Rudolf Mládek: Komunální mandát jako vstupenka do zóny beztrestnosti

07.05.2026 10:42 | Komentář
autor: PV

Dnešní systém komunální politiky má zásadní vadu: jakmile je někdo zvolen, stává se prakticky neodvolatelným. Volič na něj nemá čtyři roky žádný efektivní kontrolní nástroj.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Volební urna

Zákonem stanovené podmínky pro zánik mandátu zastupitele jsou nastaveny tak, že je občan-volič nemůže nijak ovlivnit.

Prostor pro korupci i dehonestaci

Tento stav vytváří až nebezpečnou zónu beztrestnosti. Zákon stanovuje, že na zakázky do 500 tisíc korun se nevztahuje dohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), což otevírá prostor pro nekontrolovatelné přihrávání veřejných peněz „spřízněným“ firmám nebo dokonce příbuzným. Představa o dohledu kontrolních výborů je často jen iluzí – stačí si tyto orgány obsadit loajálními spolukandidáty. Občan pak musí jen nedobrovolně nečinně čekat na další volby.

Stejně závažné jsou i beztrestné osobní útoky, lživá obvinění a dehonestace politických soupeřů, které jsou na denním pořádku. Mnozí občané se pak politice obvykle vyhýbají, zatímco kandidují ti, kterým toto prostředí vyhovuje. Zaštiťují se „svobodou slova“, vědomi si toho, že ochrana před pomluvou je v Česku laxní, pomalá a často přichází až dávno po volebním období.Uzákonit termín pro předběžné opatření v případech dehonestace by nebylo až tak těžké a pomohlo by to politice celkově, nejen té komunální, ale takový návrh zatím nikdo nepředložil.

Řešení: Možnost odvolání zastupitele občany

Navrhuji zavést mechanismus přímého odvolání zastupitele, který by stál na třech pilířích:

  • Iniciace: Pokud 20 % oprávněných voličů podepíše petici, musí obec vyhlásit hlasování o odvolání.
  • Kvorum: Hlasování by bylo platné pouze při účasti nad 50 % všech oprávněných voličů.
  • Pojistka: Tento institut by bylo možné vůči konkrétnímu zastupiteli využít pouze jednou za volební období.

Síla prevence

Nejde samozřejmě o to, aby se zastupitelé odvolávali každý týden. Samotná existence takového nástroje by působila jako silná prevence. Stačilo by pár mediálně známých případů, kde by zjevné selhání vedlo k odvolání, a kultura chování v samosprávách by se velmi rychle kultivovala.

Závěr

Demokracie není jen právo hodit lístek do urny jednou za čtyři roky. Je to systém neustálé kontroly a odpovědnosti. Zavedení prvků přímé kontroly není útokem na zastupitelskou demokracii, ale její nezbytnou pojistkou. Dokud budou mít zastupitelé jistotu, že jsou po dobu mandátu prakticky neodvolatelní a ze strany voličů nepostižitelní, kvalita naší samosprávy se nepohne z místa.

