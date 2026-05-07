Václav Klaus: Stále více zapomínaná výročí

Vážení zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, vážení přítomní,
děkuji Českému svazu bojovníků za svobodu, že na naše významná květnová výročí nezapomíná. My, kteří se zde – a na dalších památních místech – každoročně scházíme, sice už máme pocit, že jsme všechno řekli, že všechno už bylo řečeno, ale pravda to není. Plynutí času vede ke stále většímu zapomínání a ke stále častějšímu konstruování alternativní historie. Nejen některé jednotlivé události kolem druhé světové války, ale i sama podstata této války, začínají být vykládány úplně jiným způsobem, než jak skutečně probíhaly, jinak, než jak si je stále ještě žijící svědkové tohoto období pamatují.
Umožňuje to politický chaos v naší zemi i měnící se poměry v Evropě a ve světě. Tento politický vývoj zásadním způsobem narušuje elementární poválečný názorový konsensus o těchto událostech, který jsme mnozí považovali za nezpochybnitelnou samozřejmost.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Mimořádnou roli v tom sehrává i faktický kolaps serióznosti našeho systému vzdělávání a vůbec pohledu na historii. Nikoli naše děti, ty zažívaly stále ještě jiný systém vzdělávání, ale naši vnuci a pravnuci už přestávají znát český dějepis. V neposlední řadě i proto, že do popředí začíná vystupovat dějepis evropský. Téměř nikdo si u nás dnes netroufá učit dějiny 20. století, protože ty už jsou zcela zpolitizovány.
Letošní květnová výročí, resp. osmdesáté první výročí osvobození naší vlasti, zastiňuje připravovaný sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. Je to významný pokus přepisovat vyznění druhé světové války. Sudetoněmecký landsmanšaft své sjezdy dělá každý rok. A říká tam stále stejné věci.
Tentokráte to však bude prvně dělat v zahraničí. U nás. Pozvání sebe sama do Brna Sudetoněmecký landsmanšaft nemohl provést, ale jen a jedině česká strana a česká politika. Ani spolek Meeting Brno nevznikl náhodou a své pozvání by nemohl udělat, kdyby k tomu neměl politickou podporu. Tu sice někteří naši politici vyjadřovali už delší dobu, ale teprve výsledek říjnových parlamentních voleb, kdy se Fialova vládní koalice dostala do opozice, jim umožnil udělat toto pozvání otevřeně a oficiálně. Budeme velmi pozorně sledovat, jak se k tomu postaví dnešní vládní koalice a její jednotlivé politické strany. Důležitým signálem bude hlasování v Poslanecké sněmovně o návrhu rezoluce, kterou k tomuto tématu připravila Okamurova SPD.
Bývalá Kobyliská střelnice je a zůstane stálým symbolem obětí heydrichiády, tohoto mimořádně hrůzného okamžiku našich dějin. Je dobře, že jsme se tu sešli i letos. Je dobře, že je současná vláda a současné ministerstvo obrany vlídnější k organizátorům celé řady květnových setkání jako je toto dnešní. Jako někdo, kdo už v době heydrichiády byl na světě a kdo shodou okolností bydlí téměř na dohled od tohoto smutného místa, děkuji všem, kteří se na přípravě dnešního pietního aktu podíleli.
Václav Klaus
bývalá Kobyliská střelnice, 6. května 2026
Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku