Tomáš Syrovátka: Změna poválečného uspořádání v Evropě je cílem Sudetoněmeckého landsmanšaftu

Německo způsobilo poslední dvě světové války. Po první válce porušilo všechna ujednání o kapitulaci. Zbrojilo, obsadilo Alsasko-Lotrinsko, Rakousko, české pohraničí, zbytek republiky, přepadlo Polsko, Francii a Sovětský svaz. O dřívějších smlouvách o neútočení s Polskem, Sovětským svazem a dalšími zeměmi se předem vědělo, že nic nejistí. Němci z Česka se už před válkou stali říšskými Němci, jak si přáli a odtrhli se územně.
Všichni společně vedli vyhlazovací válku na východě s cílem vyvraždit Slovany na východě až k Uralu a zde zřídit třetí Velkoněmeckou říši osídlenou jen německým obyvatelstvem. Prohlásili se panským národem a proto mají právo na germánskou lest a obsadit slovanská území. Na východě zavraždili nejméně 35 milionů lidí od novorozenců po starce, z nichž většina umírala v nesnesitelných bolestech. Po těchto zavražděných jsou zde potomci a příbuzní, kterým dnes tito nevinně a nelidsky zavraždění chybí. Vše je v proslovu německého presidenta Franka-Waltera Steinmeyera k 80. výročí útoku na Sovětský svaz.
Naštěstí se této nacisticko fašistické ideologii nepodařilo zvítězit a Slované včetně Čechů přežili nacistické řádění a vraždění. Rozhodnutím vítězných mocností, hned po válce, vznikla nová východní hranice Německa na Odře a Nise a asi 15 milionů Němců ze zahraničí bylo přesunuto do Německa, aby již v budoucnu nemohli být příčinou rozpoutávání dalších válek. Tím se stalo, že mnozí zrádci a zločinci nebyli potrestáni. U nás třetina sudeťáků dostala vyznamenání od Hitlera za rozbití Československa a dříve před válkou u nás 90% sudeťáků volilo Henleina, neboli nacismus a fašismus proti naší demokracii.
Pokud by to mělo smysl, měli by sudeťáci žádat o odpuštění v západním Polsku,ve Štětíně, Wroclawi, Gdaňsku, východním Prusku, Kaliningradu a dále. Tam všude byli sudeťáci součástí Wermachtu a spáchali podílem milion vražd, tam by bylo jejich přání o odpuštění důležitější a upřímnější. Zde ale mají pátou kolonu a ta bude jejich další požadavky podporovat a doufají, že svým náhle uměle pěkným vlivem zde získají další spojence. Jinak by se do republiky nechtěli tak úporně dostat a mít zde politický vliv a toto je jejich nynější úmysl. Historie se opakuje. Nebude klid, dokud nevyvolají třetí světovou válku, spojenců k tomu mají dostatek.
Tomáš Syrovátka
