Tomáš Syrovátka: Změna poválečného uspořádání v Evropě je cílem Sudetoněmeckého landsmanšaftu

07.05.2026 10:51 | Glosa
autor: PV

Pojednání o dohodě vítězných mocností ve druhé světové válce na poválečném uspořádání Evropy.

Tomáš Syrovátka: Změna poválečného uspořádání v Evropě je cílem Sudetoněmeckého landsmanšaftu
Foto: reprofoto: vysílání ČT
Popisek: Bernd Posselt.

Německo způsobilo poslední dvě světové války. Po první válce porušilo všechna ujednání o kapitulaci. Zbrojilo, obsadilo Alsasko-Lotrinsko, Rakousko, české pohraničí, zbytek republiky, přepadlo Polsko, Francii a Sovětský svaz. O dřívějších smlouvách o neútočení s Polskem, Sovětským svazem a dalšími zeměmi se předem vědělo, že nic nejistí. Němci z Česka se už před válkou stali říšskými Němci, jak si přáli a odtrhli se územně. 

Všichni společně vedli vyhlazovací válku na východě s cílem vyvraždit Slovany na východě až k Uralu a zde zřídit třetí Velkoněmeckou říši osídlenou jen německým obyvatelstvem. Prohlásili se panským národem a proto mají právo na germánskou lest a obsadit slovanská území. Na východě zavraždili nejméně 35 milionů lidí od novorozenců po starce, z nichž většina umírala v nesnesitelných bolestech. Po těchto zavražděných jsou zde potomci a příbuzní, kterým dnes tito nevinně a nelidsky zavraždění chybí. Vše je v proslovu německého presidenta Franka-Waltera Steinmeyera k 80. výročí útoku na Sovětský svaz.

Naštěstí se této nacisticko fašistické ideologii nepodařilo zvítězit a Slované včetně Čechů přežili nacistické řádění a vraždění. Rozhodnutím vítězných mocností, hned po válce, vznikla nová východní hranice Německa na Odře a Nise a asi 15 milionů Němců ze zahraničí bylo přesunuto do Německa, aby již v budoucnu nemohli být příčinou rozpoutávání dalších válek. Tím se stalo, že mnozí zrádci a zločinci nebyli potrestáni. U nás třetina sudeťáků dostala vyznamenání od Hitlera za rozbití Československa a dříve před válkou u nás 90% sudeťáků volilo Henleina, neboli nacismus a fašismus proti naší demokracii.

Pokud by to mělo smysl, měli by sudeťáci žádat o odpuštění v západním Polsku,ve Štětíně, Wroclawi, Gdaňsku, východním Prusku, Kaliningradu a dále. Tam všude byli sudeťáci součástí Wermachtu a spáchali podílem milion vražd, tam by bylo jejich přání o odpuštění důležitější a upřímnější. Zde ale mají pátou kolonu a ta bude jejich další požadavky podporovat a doufají, že svým náhle uměle pěkným vlivem zde získají další spojence. Jinak by se do republiky nechtěli tak úporně dostat a mít zde politický vliv a toto je jejich nynější úmysl. Historie se opakuje. Nebude klid, dokud nevyvolají třetí světovou válku, spojenců k tomu mají dostatek.

Tomáš Syrovátka

Psali jsme:

Rajchlovi upřeli pozvání do ČT. „Zrušte to celé“
Hitlerovi v Brně aplaudovali. A teď smíření? Konečná se neudržela
Zbořil: Likvidace Čechů pokračuje dodnes. Propagace Hitlera. Havel, Pavel a Posselt
Lipavský narazil v TV na Majerovou. A ta se naštvala

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Registrace a Profily PL Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

Evropa , Posselt , nacismus , sudetoněmecký landsmanšaft , Syrovátka

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Jak hodnotíte článek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Úhrada škody

Vyzvali jste radní, aby uhradili způsobenou škodu České televizi. Proti tomu nic nemám, ale zajímá mě něco jiného. Proč politici nemusí hradit škody, které svým jednáním způsobili? Nebo aspoň co vím, tak nemusí. To vám přijde v pořádku nebo také prosadíte, aby se to změnilo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Václav Klaus: Stále více zapomínaná výročí

12:41 Václav Klaus: Stále více zapomínaná výročí

Projev Václava Klause na pietní akci k uctění obětí heydrichiády