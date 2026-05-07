Tento názor prezentoval při projevu v kongresu Spojených států v únoru 1990, kde sklidil ovace ve stoje. Přijel s názorem svým a odletěl s názorem Američanů, že žádné NATO se rušit nebude. Myslel to dobře, ale dopadlo to jako vždy.
Mnozí válkychtiví politici včetně generálprezidenta Petra Pavla dávají naší vládě za příklad, kolik investují do obrany zejména pobaltské země. Jaká je skutečnost? Žádná z pobaltských zemí nedisponuje vlastním nadzvukovým stíhacím letectvem. Estonské vzdušné síly v současné době nedisponují žádnými bojovými letouny. Estonské letectvo provozuje cvičné letouny L-39C Albatros české provenience a pár vrtulníků. Estonsko disponuje přibližně 4000 vojáků. Lotyšsko rovněž nedisponuje vlastním stíhacím letectvem, ale má vrtulníkovou jednotku v síle přibližně šesti vrtulníků. Lotyšské letectvo dále využívá transportní letouny, například Antonov An-2. Poznámka, An-2 je lidově známé jako Andula, spolehlivý dvouplošník, který se často používá k seskokům parašutistů. Lotyšsko má přibližně 16 000 profesionálních vojáků. Litevské letectvo nedisponuje vlastním nadzvukovým stíhacím letectvem, má však také vojenské vrtulníkové jednotky. Litevská armáda má přibližně 15 000 vojáků.
Musím sarkasticky poznamenat, jsou díky tomuto pobaltské státy výkladní skříní NATO? Přitom z rétoriky představitelů těchto států, zejména postnacistického Estonska, mám pocit, že by chtěly neprodleně zaútočit na Rusko, i když část výbavy jejich vzdušných sil má pouze muzejní hodnotu. Sečteno, podtrženo, zlobte se nebo ne, černým pasažérem NATO jsou pobaltské státy. Válekchtivá bývalá premiérka Estonska Kallasová, která by asi nejraději zaútočila proti Ruské federaci nejpozději včera, by si, pokud nechce spáchat rituální sebevraždu Estonska a pobaltských zemí, měla zopakovat 5. článek NATO, který zavazuje členské státy pomoci napadené zemi dle svých možností. Závazek pomoci může spočívat například v humanitární pomoci, dodávkami balené pitné vody, dek. Ale nikde není explicitně dáno to, co bylo heslem tří mušketýrů, "jeden za všechny, všichni za jednoho". Toto pravidlo možná platilo v dobách Varšavské smlouvy.
Myslím si, že NATO stejně jako Evropská unie je politickým konstruktem, o němž se vyjádřil jeden z bývalých britských ministrů financí, že je to to nejhorší, co mohla Evropa udělat od 2. světové války. V době fungování Evropského hospodářského společenství (EHS) to dávalo nějakou vizi a smysl.
Ale zpět k Severoatlantické alianci. Dovolím si položit otázku, zda je běžnému občanovi známo, kolikrát tato aliance ukázala svaly a zabránila danému útočníkovi v napadení člena aliance. Odpověď je jednoduchá. Nikdy! Naopak po napadení Kypru Tureckem byla v roce 1983 vyhlášena Severokyperská turecká republika, kterou uznává pouze Turecko. Dalším absurdním závazkem je, že Česká republika bude plnit výdaje na obranu v rámci 2 % HDP. Abychom si ujasnili pojem hrubý domácí produkt (HDP), jedná se o peněžní vyjádření celkové hodnoty statků a služeb, nově vytvořených v daném období na určitém území, to znamená v České republice.
Myslím si, že 2 % HDP návrhu nejsou na obranu, ale na útok. Připadá mi, jako by to vyšlo z dílny autora knihy o utopickém socialismu. S nadsázkou to mohu přirovnat k situaci, kdy jde seniorka nakupovat do Kauflandu, má slevovou kartu, ale také povinnost danou částku z této karty vyčerpat. Do vozíku si naskládá několik potřebných věcí, a potom aby vyčerpala povinný limit, tak nakoupí například 20 kg cibule, 5 litrů octa, 15 kg mandarinek.
Podle mého názoru tento model sabotuje výstavbu jakékoliv bojeschopné armády a tváří se jako výpalné. Procenta HDP se mohou hodnotit až zpětně, po více letech. Jako příklad mohu uvést budování opevnění Československa včetně jeho vlastní zbrojní výroby, výroby letadel a všeho, co k tomu náleží.
Detailní rozbor článku 1. washingtonské úmluvy z roku 1949 zavazuje členy NATO urovnávat veškeré mezinárodní spory mírovou cestou. Jednání o míru není potřeba, ale povinnost, neboť jsme masírováni neskutečnou propagandou ze všech stran, což potvrdil tehdejší americký šéf propagandy v Afghánistánu Richard Holbrooke, který prohlásil, že naše sdělení jsou informace a nepřátelská sdělení jsou propaganda.
Zdroje: Velká kniha manipulativních technik, Wikipedie, historické prameny, Nezákonné války, diplomat Miroslav Polreich
