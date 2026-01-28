Jiří Halík: Kdo chce s mudrci seděti, musí se naučit mlčeti

Ale poslankyně se pouští také do témat, o kterých v podstatě nic neví, nerozumí jim. Jako politoložka nemá k daným tématům ani vzdělání ani praxi v oboru. „Co nevím, to si vymyslím, od toho jsem poslankyně.”
Dovolím si připomenout značku STAN – Starostové a nezávislí. Tato značka je naprosto klamavá pro voliče. V České republice je přibližně 6254 starostů a primátorů. STAN v nynější Poslanecké sněmovně z 21 poslanců zastupují pouze tři starostové. A co znamená to N – nezávislý? Když se stanete členem hnutí nebo za něj kandidujete, je po nezávislosti. Těch 18 poslanců je závislých. Správný název hnutí tedy by měl znít. NSTAaZ – Někteří starostové a závislí.
I lidovci mají čtyři starosty. A za hnutí ANO, pokud jsem dobře počítal, je 13 starostů, místostarostů, primátorů a jejich zástupců a hejtmanů a jejich zástupců. Co dodat. Budu konstatovat volně dostupná fakta a nechám na každém čtenáři utvořit si vlastní názor.
Z jejího životopisu vyplývá, že od 19 let učila děti a mládež angličtinu. Později pracovala jako asistentka předsedy hnutí STAN Víta Rakušana (nejen) v Poslanecké sněmovně PČR. Mezi lety 2018 a 2021 byla ředitelkou Institutu moderní politiky iSTAR. Cituji: Dlouhodobě mě štvou ty příkopy, které si navzájem nejen kopeme, ale taky je prohlubujeme. Myslím, že se s tím musí něco udělat. Ne kvůli funkcím, ale z respektu k demokracii. Kvůli tomu, že tuhle zemi máme odevzdat v lepším stavu, než jsme ji převzali, ať už v roli opozice, či vládní koalice.
Kdo je vinen současnou situací?
Poslankyně Urbanová za STAN má velmi krátkou paměť. Nikde jsem od ní nečetl a neslyšel, že by se postavila proti tehdejším slovům vojáka Foltýna, který byl uvolněn prezidentem republiky z Hradu na pomoc vládě se strategickou komunikací. Byla členkou té vládní koalice.
Vládní koordinátor strategické komunikace plukovník Otakar Foltýn předestřel o víkendu své názory na postup vůči spoluobčanům s antisystémovými názory. Nazval je „zombíky“ na poli informační války. U těch nejradikálnějších, jejichž počet odhaduje na 4,5 procenta populace, je podle něj potřeba „vykopat hluboký příkop“. Některé z těchto radikálních lidí označil za „svině“. A Otakar Foltýn kopal a prohluboval, až se z něj stal pasáček sviní. Poslankyně Barbora Urbanová se proti tomu neozvala.
Uvedu dva příklady krátkodobé paměti paní poslankyně BU. Na svém veřejném facebookovém profilu k hlasování o volbě místopředsedy Poslanecké sněmovny v osobě Víta Rakušana. PL zveřejnily 19.1. 2026 článek: „Počty kroužků vás dostávají do sněmovny, ne do vlády.“ Cituji: …. Mnozí politici a političky se velmi radují z toho, jak dopadla páteční volba místopředsedy Poslanecké sněmovny. To to tomu Rakušanovi ale nandali, když je opozičních politiků 92 a on získal jen 83 hlasů, co na tom, že jde o reprezentaci velkého počtu voličů ve sněmovně a je ryze demokratické umožnit těm voličům být reprezentováni, pomstili jsme se Pirátům, pokračujem přes Rakušana a ještě vedle toho požadujem pro našeho kámoše Filipa vládní angažmá, ačkoliv jeho počty kroužků vůbec nevypovídaj o tom, kolik lidí v zemi by ho za ministra rádo vidělo (Motoristé jsou nejmenší parlamentní strana, doslova jich tolik není), a navíc počty kroužků vás dostávaj do sněmovny, ne do vlády...“
A nebylo by na škodu naučit se psát pravopisně. Chápu, že na politologii se pravopisu nevěnují, ale... Ta paměť. V tak mladém věku a už tak rychle zapomíná. Kolik že poslanců SPD bylo v PS za vlády Fialy? Po volbách v roce 2021 Hnutí SPD získalo 20 mandátů. Počet poslanců Pirátů - díky podvodu ze strany STAN v koalici na kroužkování celkem 4 poslanci. Vždyť to jste zavedli vy, když jste byli u koryt ze 108 poslanci. Proč jste tehdy nekřičela neblbněte, za těmi 20 poslanci SPD jsou jejich voliči.
STAN má nyní 22 poslanců, což je tak nastejno. Co myslíte, nezní to její poplakávání nad „rozlitým mlékem“ pro pana Rakušana, kterému před minulým zvolením do PS dělala asistentku, pokrytecké a arogantní v porovnání s postupem tehdejší koalice proti opoziční SPD? Nebo voliči STAN si zaslouží víc, než voliči opozice? Hraje si na poslední spravedlivou, a přitom demokracii uznává, jen pokud je to jejich demokracie.
A Piráti, to jsou novodobí komunisté. Ale to jí nevadí. „Nepřítel našeho nepřítele je náš přítel.“ To už zapomněla, jak neoficiálně STAN v roce 2021 nabádalo své volice ke kroužkování na úkor koaličních Pirátů? I ona postoupila v té době jako „okroužkovaná holubice Míru“ do PS. „Čo bolo, to bolo, terazky som poslankyňa.“
A což teprve paní poslankyně Barbora Urbanová a zemědělství. Na základě facebookového profilu k odložení schválení dohody Mercosur vydaly PL článek BU „Pokroucené argumenty i zjevné lži zemědělské lobby“. A nyní o "zjevné lži zemědělské loby". Toto české přísloví, často citované ve znění „Kdo chce s mudrci seděti, musí se naučit mlčeti“ (nebo také „umět mlčet“), nese hlubokou moudrost o vzdělávání, pokoře a respektu k vědění.
Halík (občan ČR): Pokroucená vyjádření poslankyně Urbanové bez argumentů, proč jsou zemědělci EU proti smlouvě EU/Mencosur. Zjevné lži poslankyně Urbanové. Do které lobby patří poslankyně STAN, cui bono a kdo jí za to platí?
Troufám si říct, že o zemědělství vím mnohem více než poslankyně. Vyrůstal jsem jako kluk na vesnici a každé prázdniny od páté třídy jsme chodili pomáhat o prázdninách na pole tehdejšího JZD. Chodili jsme do kravína, do vepřína, drůbežárny. Jezdili a starali se o koně, než je nahradily traktory. Tehdy se ještě hnojilo hnojem. Zatímco nyní poslankyně Barbora Urbanová a jí blízcí lobbisté co mohou, to slovně pohnojí. Bez praxe, vzdělání a argumentace v oboru. Nebo mladí poradci, sice s VŠ i v oboru, ale bez praxe. Každý z nich chce počítač a kancelář, ne holínky a chodit na pole kolem hromad hnoje. Proto přece nestudovali zemědělský obor. Oni chtějí být úředničtí zemědělci. Přesto si netroufám do zemědělství kecat.
Poslankyně Urbanová je politoložka. V žádném případě odbornice na zemědělství a jiné profesní obory. Politolog je komentátor dění, který se neumí oprostit od vlastní politické orientace. Neradím, ale navrhuji. "Ševče, drž se svého kopyta."
Otázka pro poslankyni Barboru Urbanovou: V čem zemědělská lobby lže - konkrétně, v kontextu s připravovanou smlouvou EU/ Mencosur? Co nám zapomněla poslankyně BU sdělit? Co vadí zemědělcům zemí EU? Klíčové rozdíly a problematické oblasti. Tomu se říká nekalá konkurence.
Pesticidy a ochrana rostlin: V Brazílii a dalších jihoamerických zemích je povoleno používat desítky přípravků na ochranu rostlin, které jsou v EU zakázány kvůli rizikům pro zdraví či životní prostředí.
Životní podmínky zvířat (Welfare): Chov hospodářských zvířat v Jižní Americe často využívá intenzivní metody, například rozsáhlé feedloty (výkrmny), které nesplňují vysoké standardy welfare, vyžadované v EU.
Poslankyni nevadí, že na zemědělce EU je vyvíjen nátlak na, obecně řečeno, odstranění chemie při růstu zemědělských produktů a krmení zvířat? A EU dovolí dovážet zemědělské produkty ošetřované pesticidy a přidávání růstových hormonů do krmení dobytka ve zmíněných zemích Jižní Ameriky?
Odlesňování a ekologie: Produkce komodit, jako sója a hovězí maso, je spojována s odlesňováním Amazonie a ničením biodiverzity, což je v přímém rozporu s evropskými cíli v oblasti klimatu.
Zde jsou hlavní body, proč smlouva zemědělcům vadí:
Nespravedlivá konkurence (levný dovoz): Zemědělci se obávají, že trh bude zaplaven levným hovězím masem, drůbežím, cukrem a dalšími komoditami z Jižní Ameriky. Výrobní náklady jsou tam nižší, což znemožní evropským farmářům konkurovat cenou.
Rozdílné výrobní standardy: Jihoamerická produkce často nesplňuje přísné ekologické, zdravotní a welfare standardy platné v EU (např. používání růstových hormonů nebo určitých pesticidů, které jsou v EU zakázány). Podle zemědělců jde o dvojí metr: EU po svých farmářích vyžaduje ekologizaci, ale zároveň umožní dovoz produktů, které ji nerespektují.
Likvidace lokálních chovatelů: Zejména chovatelé hovězího dobytka vnímají dohodu jako existenční hrozbu, protože dovoz z Brazílie a Argentiny může drasticky snížit ceny evropského masa.
Environmentální dopady (odlesňování): Intenzivní zemědělství v oblasti Mercosur je spojováno s odlesňováním Amazonie a ničením ekosystémů (např. Cerrado). Evropští zemědělci argumentují, že smlouva je v rozporu s evropskými ekologickými cíli (Green Deal) a zvyšuje uhlíkovou stopu kvůli dovozu potravin přes oceán.
Zemědělci jako "rukojmí": Panuje pocit, že unijní politici obětují evropské zemědělství ve prospěch jiných průmyslových odvětví, zejména automobilového průmyslu, který očekává, že naopak vyveze do Jižní Ameriky více aut. Evropská komise a zastánci smlouvy sice argumentují, že dohoda obsahuje ochranné mechanismy (kvóty) a závazky k udržitelnosti, ale podle evropských zemědělských svazů (např. Copa-Cogeca) jsou tyto záruky nedostatečné a dohodu považují za nespravedlivou.
