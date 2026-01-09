Jiří Halík: Demokracie made in USA

Američané chtějí „demokraticky“ promlouvat do toho, jak se bude Venezuela dál vyvíjet. Přitom však má být dodržena zásada, že venezuelský lid je lidem svobodným.
A abychom o tomto typu demokracie nepochybovali, sdělil nám všem, že USA mají k dispozici zdaleka nejsilnější a nejděsivější armádou na planetě, se schopnostmi a dovednostmi, které si naši nepřátelé sotva dokážou představit, pravil Trump.
Pochopili všichni premiéři, prezidenti, diktátoři demokratická slova prezidenta Trumpa?
A že v podání USA voní ropa po dolarech nám oznámil, že americké ropné společnosti vloží do obnovy Venezuely nemalé peníze, což zemi opět umožní se ekonomicky pozvednout, ale zároveň to prospěje i oněm americkým společnostem, protože zásoby venezuelské ropy jsou značné.
Před novináři taktéž varovně poznamenal, že bude-li to nutné, americké ozbrojené síly provedou druhou vlnu úderů ve Venezuele.
K ropě z Ukrajiny přidá tu venezuelskou.
Ano, to je demokracie made in USA. Stále mají občané Venezuely z této „velkorysé“ nabídky ze strany USA vybrat si ze dvou možností. Buďto řeknou ANO, nebo JO. No neberte to, když vám někdo jen hrozí ukazováčkem ruky.
A co když teprve má ten ukazováček na spoušti automatické zbraně?
Putin je břídil. On válčí. Trump se chová jako „demokrat“ - terorista.
Vysvětlíte mi ten rozdíl Rusko/Ukrajina, USA/Venezuela?
USA jde o státní převrat ve Venezuele a její ropu, to přiznává Trump.
Rusku nejde o státní převrat, ani o ropu. Té má samo dost. Putin definoval, o co mu jde.
Putin neposlal komando do ložnice Zelenského a neunesl ho i s manželkou.
Kdo je tedy terorista.
Definice teroristy z veřejných zdrojů.
Terorista je jedinec nebo skupina, která používá násilí nebo hrozbu násilím k zastrašení populace a dosažení politických, náboženských nebo ideologických cílů, často útoky na civilisty, infrastrukturu a cílenými atentáty, s cílem vyvolat strach a destabilizovat vlády. Neexistuje jednotná definice, ale jde o aktéry motivované různými ideologiemi (náboženský, ultralevicový, ultrapravicový, separatistický) a používají metody jako bombové útoky, únosy, sabotáže a kybernetické útoky.
Co vy na to, gaučový válečníci, lepšolidé, novináři a pisálkové, opozice v PS ČR?
Už teď je zřejmé. Kokain jako záminka. Vůně ropy, je ten pravý důvod teroristického útoku.
Opět informace z veřejného zdroje.
Většina kokainu proudícího do USA pochází z Kolumbie (která produkuje přibližně 90 % kokainového prášku prodávaného v USA) a do země vstupuje převážně přes Mexiko, a to nejčastěji po pozemních trasách a přes Tichý oceán.
Ale Kolumbie patří mezi významné dodavatele ropy do USA. Přece si nebudou bombardovat ropu, kvůli kokainu.
Tedy tomu z Kolumbie....
Kolumbijská vláda loni dosáhla historické mírové dohody s bojovníky levicové guerilly FARC, která svou činnost hojně financovala výnosem z prodeje drog. Na pěstování koky se však obratem dalo více farmářů než dříve. Odbytiště nalézají zejména na klíčovém trhu v USA. V reportáži o tom informoval list The Washington Post.
Putin je podle vás novodobý Hitler okupující Ukrajinu.
Ne Putin je břídil, ale má zdatného učitele.
Trump provedl "vojenskou operaci" a převzal kontrolu nad zemí. On rozhodne kdy a za jakých podmínek se moc vrátí Venezuelanům.
To není okupace? Kde je OSN?
Už vidím, jak hrdinové Hašek, Hrdina, Holubová, Dvořák, Trojan, a další komedianti a kašpaři křičí, jak zakázat sportovcům USA všechny akce, vyloučit je z OH a MS. Soutěžit jen pod mezinárodní vlajkou a požadovat odsouzení Trumpa do Haagu. A Hašek s Hrdinou vrací „páchnoucí dolary krví“, nebo je v hodnotě Kč věnují na charitu, případně na pomoc Venezuelským občanům.
Vetchý, tento poslední spravedlivý, určitě pošle drony do Venezuely. To bude pohled, až raketa "Dana3" s lebkou a zkříženými hnáty poletí na USA.
Kdy vyhlásí EU sankce vůči USA? Kdy odmítnou prezidenti států EU a Ursula von der Leyena jednat s Trumpem?
Teď teprve vidíme my „škarohlídi“ tu „prozíravost“ našeho prezidenta Pavla, když ještě nebyl prezident.
"Donald Trump na mě působil opravdu nejenom na dálku, ale i potom v tom osobním kontaktu jako opravdu odpudivá lidská bytost, které bych ruku nepodal," řekl v prosinci 2022
Kdy nechají vyvěsit bojovníci za ukrajinskou vlajku na Národním muzeu v Praze vlajku Venezuely?
Kdy vyvěsí, nyní už ani jen na městském úřadě v Kolíně předseda STAN Rakušan "mrtvolu" Trumpa v pytli?
Kde jsou ti všichni spravedlivý?
Žádný časový plán a ani to, kdo by měl moc převzít, nenaznačil.
Sami se rozhodněte. Kdo je v „šíření demokracie“ a hájení svých zájmů mistr a kdo žák.
Putin, nebo Trump.
A kdo byste mě chtěli nálepkovat, že jsem Putinovec, Trumpovec, tak vám přidám ještě Madurovec.
Sice jste mimo, ale je to vaše právo. Jsem občan ČR, hájící zájmy ČR se zdravým selským rozumem.
Není okupace jako okupace.
