Zlodědek Zeman. K*rva. Č*rák. D*bil. Id*ot. Hovoří syn Petra Koláře

V české politice patří otec a syn Kolářovi k výrazným osobnostem. Otec Petr Kolář je dlouholetý diplomat a nyní poradce prezidenta Petra Pavla, zatímco syn Ondřej Kolář (TOP 09), právník, europoslanec a bývalý starosta Prahy 6, si získal pověst kontroverzního politika kvůli svým ostrým výrokům. Jejich příběh ukazuje, jak se rodinné vazby promítají do veřejného života, přičemž Ondřejovy hrubé komentáře a postoje k citlivým tématům jako Ukrajina nebo bývalý prezident Miloš Zeman často polarizují společnost.
Kdo je vinen současnou situací?
Petr Kolář, narozený v roce 1962, je zkušený diplomat s bohatou kariérou. Vystudoval etnografii a folkloristiku, ale rychle se prosadil v zahraniční politice. Sloužil jako velvyslanec v USA, Rusku, Švédsku a Irsku a byl i vysoce postaveným manažerem ve skupině PPF.
Pracoval pro Českou zbrojovku při její akvizici americkým Coltem a také zastupoval ČEZ ve sporu o dodávky s ruským Gazpromem. Dnes je poradcem prezidenta Pavla pro zahraniční politiku, kde se zaměřuje na mezinárodní vztahy.
Byl ženatý s Jaroslavou Kolářovou, s níž má dva syny. V roce 1989 chtěl Petr Kolář s rodinou emigrovat. Nakonec byl rád, že to nestihli a mohl být svědkem listopadových událostí.
Syn diplomata nejde pro ostré slovo daleko
Ondřej Kolář, starší syn, je právník a politik za TOP 09. V letech 2014 až 2022 byl starostou městské části Praha 6, kde se proslavil rozhodnutím odstranit pomník maršála Ivana Koněva, což vyvolalo ostré reakce z Ruska a stalo se symbolem boje proti sovětskému dědictví.
Byl poslancem Parlamentu ČR, dnes se angažuje jako europoslanec. Zaměřuje se na zahraniční politiku a podporu Ukrajiny. Jeho veřejné vystupování je však často poznamenáno hrubými a vulgárními výroky, které překračují hranice slušnosti.
Například v rozhovoru pro CNN Prima News označil bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka za „čuráka“ a „kurvu“ a dodal, že by měl jít „do hajzlu“. Tento incident nebyl ojedinělý. Kolář opakovaně označuje kritiky za „užitečné idioty“, „idioty“ nebo „debily“, zejména v kontextu ruské agrese na Ukrajině.
„Pokud jste dosud nevěděli, co je to užitečný idiot, tak teď už to víte,“ napsal k odkazu na článek s titulní fotografií politika Pavla Růžičky (ANO).
Pokud jste dosud nevěděli, co je to užitečný idiot, tak teď už to víte. https://t.co/SNySRgY9Qs— Ondřej Kolář (@OndrejKolar6) July 21, 2025
V jiném příspěvku na síti X nazval idiotem muže s transparentem: „Izrael dělá Palestincům to, co dělalo Německo Židům.“
Idiot. pic.twitter.com/ETBfmUxV7r— Ondřej Kolář (@OndrejKolar6) October 3, 2024
Podobně se vyjadřuje o lidech, kteří nesouhlasí s jeho prozápadním postojem k Ukrajině. „On není debil. Je to bot. Boti nemají volební právo. Nemají žádná práva. Ale bohužel mají obrovskou moc,“ napsal na X.
On není debil. Je to bot. Boti nemají volební právo. Nemají žádná práva. Ale bohužel mají obrovskou moc.— Ondřej Kolář (@OndrejKolar6) December 30, 2024
Jeho kritika se často zaměřuje na bývalého prezidenta Miloše Zemana. Kolář Zemana označil za „zlodědka“, který si „dělá, co se mu zlíbí“ a vyžívá se v rozvracení společnosti.
Ing. Miloš Zeman
„Jojo, rozesírat a pomlouvat, to bývalému vrchnímu emisarovi čínského prezidenta v ČR a dlouholetému advokátovi ruského barbarství šlo vždycky báječně,“ vyjádřil se Kolář.
„On je nevzdělaný a nevychovaný křupan. A jako spousta takových vědomě škodí, protože se tím vymezuje vůči těm, kdo ho v jeho vidění světa zesměšňují. IMHO prostě klasickej šmejd, co se dostal k moci a teď se mstí a vy**rá,“ napsal v jiném postu.
On je nevzdělaný a nevychovaný křupan. A jako spousta takových vědomě škodí, protože se tím vymezuje vůči těm, kdo ho v jeho vidění světa zesměšňují. IMHO prostě klasickej šmejd, co se dostal k moci a teď se mstí a vy**rá.— Ondřej Kolář (@OndrejKolar6) January 26, 2026
?je zjevné, že @SPD_oficialni? drží premiéra ?@AndrejBabis? za kulky velmi pevně. pic.twitter.com/zM75YYkkcz— Ondřej Kolář (@OndrejKolar6) January 27, 2026
Během svého působení jako starosta Prahy 6 pověsil v předsálí své kanceláře fotku Miloše Zemana v gumovém člunu, což bylo vnímáno jako provokace a symbol odporu vůči prezidentově politice.
Experti upozorňují, že takové chování může polarizovat veřejnost, ale Kolář obhajuje své postoje jako nutnou obranu demokracie proti autoritářským vlivům. „Poslanci a poslankyně jsou lidé z masa a kostí. Stejně jako ostatní i oni mluví jako normální lidé a používají vulgarismy. Když člověk přišel do sněmovny a bavil se s nimi mimo zapnuté diktafony, tak to bylo naprosto běžné. Bylo by vlastně docela zábavné, kdyby takto mluvili i na plénu stylem: ‚A teď vystoupí pan píp. A hele, ty nám tady píp říkáš píp.‘ To by byla legrace,“ zlehčoval Kolář.
Rodina čelila i hoaxům, například obviněním z vazeb na nacisty. Na sociálních sítích kolovala dezinformace, že politik je v příbuzenském vztahu s válečným kolaborantem Ottou Kolarem. Politik však uvedl, že jeho otec pochází z Moravy, nikoliv z jižních Čech jako gestapák Kolar.
Otec a syn Kolářovi jsou vlivnými hráči v české politice, kde jejich aktivity ovlivňují i diskuse o zahraniční orientaci země.
Přepis Macinkových textových zpráv
Pro srovnání uvádíme plné znění textových zpráv, které ministr Macinka zaslal prezidentovu poradci Petru Kolářovi.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka se už delší dobu snaží ovlivnit můj postoj ke jmenování navrženého člena vlády. Ať už komunikací se mnou, mými spolupracovníky nebo poradci. Zatím jsem všechny tyto pokusy posuzoval shovívavě.— Petr Pavel (@prezidentpavel) January 27, 2026
Nyní mi ale v nočních hodinách doručil… pic.twitter.com/9F4uIyTwtu
Macinka:
Dobrý večer. To se nám to dneska nějak nevydařilo. Rozhodně nebyl záměr na Hrad nepřijít…
Na druhou stranu já teď stojím před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem. Myslím, že by to měl vědět. Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace. Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvě.
Chápu, že se pan prezident nenechá vydírat, ale politika je o kompromisech, chce-li mít na něco vliv. Buď bude možné vše, anebo nebude možné nic. Stačí jeden podpis…
Mgr. Petr Macinka
Ve středu jedu do Bruselu, kde budu mít zásadní schůzky. Do té doby bych potřeboval vědět, na čem jsem, protože budu mluvit jak s nejvýznamnějšími zahraničními partnery, tak i s největšími zahraničními médii. Co jim budu oznamovat, má nyní pan prezident poslední možnost významně ovlivnit. Pokud neudělá nic, anebo alespoň nepřistoupí na nějaké jednání ve věci Turek na MŽP, důsledky ho velice překvapí (a nejen jeho).
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Rozumím tomu, jak moc ho to irituje a štve. Mě ale taky. Beru to už osobně…
P. S.: ad L-159 pro Ukrajince – jediný důvod, proč je nedostanou, je, že o tom Petr Pavel neuváženě mluvil do médií. Já bych o tom Tomia možná přesvědčil (tak jako jsem s ním mluvil o muniční iniciativě). Jenže teď už to není možné. I tuto pravdu se může leckdo (ve středu) dozvědět.
Moc držím panu prezidentovi palce, aby se rozhodl správně.
Mějte se fajn. P. M.
Kolář:
Dobrý večer. Váš vzkaz vyřídím. Dost by mě ale překvapilo, kdyby pan prezident změnil názor. Jak ho znám, má pro boj ve složitém terénu poměrně vyvinutý cit. Tak uvidíme.
Macinka:
Děkuji. S tím citem si nejsem jist. Prezident dělá emocionální chyby… Nejsem si jist, zda dostatečně chápe, že už není vojákem, ale že se stal politikem. No uvidíme. Šanci stále má. Pak už bojovat nebude mít s kým ani čím.
Jsem plně odhodlán, neustoupí-li, učinit maximalistické kroky až do posledního možného detailu.
Stále si myslím, že to není nutné, protože skutečný a nebezpečný nepřítel je venku a je velmi hloupé si ho vytvářet doma. Já s tím nezačal…
Na druhou stranu politicky – jste velký tak, jak je velký váš protivník. Takže já jsem připraven bojovat s Petrem Pavlem za Turka tak brutálně, že z toho bude velké a dlouho trvající téma. Bez skrupulí.
Ale znovu opakuji, nemusí to být. Čas na uklidnění situace vyprší ve středu. Já si rozhodně nenechám ujít příležitost, kterou mám před sebou.
Berte to, prosím, ode mě jako vůli se dohodnout. Kdybych ji neměl, toto bych vám ani neavizoval a rovnou bych učinil, co se mi učinit naskýtá…
Kolář:
Pane ministře, nebudu už raději reagovat. Konejte, jak uznáte za vhodné. Dobrou noc.
Macinka:
Dobrou noc i vám.
