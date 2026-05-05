Jiří Halík: Titanic aneb Ekonomika států EU. Věřte – nevěřte

Dluhy EU
„Jde o bezpečnou formu investice, protože kolaps států je totiž na rozdíl od firem málo pravděpodobný, navíc jde o finance určené na investice, čili dlouhodobě pomohou ekonomickému růstu,“ tvrdí pro eXtra.cz Hedvika Ruszová, analytička projektu České zájmy v EU. Připadá vám to jako „kruhová kanalizace bez vyústění, ve které ještě dýcháme nosem“? Ale nikdo nám není schopen říct, jak ještě dlouho budeme mít čím dýchat. Tedy kromě našich expertů, analytiků projektu České zájmy v EU.
Já jsem ty politology a analytiky, kterých se vyrojilo více než včeliček, které se mi ale zadají být užitečnější, nazval rosničkami. Zkrátka jak bude? Nebude-li pršet, nezmoknem. Ale země EU jsou v mínusu. Půjčují si na dluh.
Jak jsme na tom s úroky na dluhy v ČR
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
hlasovalo: 3356 lidí
Česká republika zaplatí na úrocích ze svého státního dluhu v roce 2024 a v následujících letech částky, přesahující 90 až 100 miliard korun ročně. Náklady na obsluhu státního dluhu se v posledních letech výrazně zvýšily v důsledku růstu dluhu samotného a vyšších úrokových sazeb. Co nás bude stát „půjčka“ 90 miliard eur Ukrajině?
Evropský summit v Bruselu v noci na pátek rozhodl o poskytnutí půjčky Ukrajincům na válku ve výši 90 miliard eur na příští dva roky, poté co ztroskotalo využití blokovaných ruských aktiv v Evropě. Půjčka je financována společným dluhem garantovaným rozpočtem EU. Česká republika, Maďarsko a Slovensko se na tomto závazku svou garancí odmítly podílet. Podle serveru Politico, který se odvolává na úředníky z Evropské komise, budou úroky stát evropské daňové poplatníky další tři miliardy euro ročně. Štěstí v neštěstí je, že už nemáme vládu kývače Bruselu Fialy.
„My jsme už před volbami říkali, že nebudeme posílat peníze na Ukrajinu, že potřebujeme peníze v Čechách,“ řekl Babiš českým novinářům v Bruselu. „My jsme řekli, že nebudeme ručit za tyto věci, a já si myslím, že je to správné,“ dodal.
Ano, tvrzení, že „EU si půjčuje, aby mohla půjčit“ (nebo spíše půjčit/přerozdělit), je v kontextu moderních evropských financí pravdivé, zejména od pandemie covidu-19 a v souvislosti s podporou Ukrajiny.
-
Mechanismus půjčování: Evropská unie jako instituce nemá přímé daňové příjmy jako stát. Aby získala obrovské částky pro programy, jako NextGenerationEU nebo pomoc Ukrajině, vydává EU na finančních trzích dluhopisy (dluhové cenné papíry).
-
Ručení členských států: Za tyto dluhy neručí EU z vlastních aktiv, ale ručí za ně všechny členské státy společně.
-
Půjčování Ukrajině: Příkladem je plán poskytnout Ukrajině půjčky v hodnotě až 90 miliard eur, které si EU vezme na finančních trzích a následně je Ukrajině poskytne.
-
Půjčky pro členské státy (RRF): EU si půjčuje i pro své vlastní členy. Například vláda ČR plánuje využít půjčky z fondu RRF, které mají splatnost 30 let a státy je začnou splácet až po 10 letech. Tento model umožňuje EU jednat jako silný subjekt na finančních trzích, ale zároveň tím vytváří společný závazek pro všechny členské země.
Takže můj názor na fungování EU. Papaláši EK, přísavky na těchto papaláších, mnozí europoslanci, ne všichni, chtějí jednotnou a silnou EU. Jak toho dosáhnout. Všechny zadlužíme společným dluhem. Všem budeme dávat dotace, tu více, tu méně. A kdo nás nebude chtít poslouchat, toho necháme platit do společného rozpočtu a dotace mu zastavíme, až nás zase začne poslouchat. A budeme tomu říkat společná doktrína EU a evropské hodnoty. A to by v tom byl čert, abyste nás dobrovolně nuceně neposlouchali.
Z Dobrého vojáka Švejka: „Posaďte se. Máme uherák, olejovky, lososa a budeme mít smažená vajíčka. To se nám to hoduje, když nám lidi pujčujou peníze.“ Jaroslav Hašek ani nevěděl, jak je nadčasový, když tato slova vložil do úst feldkuráta Ottíka Katze.
A kdo jste se dočetli až sem, tak se podívejte, jak na tom ekonomicky ta EU je. V ekonomii se sice běžně setkáváme se zápornými hodnotami (např. záporný růst HDP, ztráta, záporné úrokové sazby), ale specifický pojem „mínus nula“ ( -0 ) se v ekonomické teorii ani praxi jako standardní veličina nepoužívá.
Státní dluh všech 27 zemí EU v absolutních hodnotách:
Státní dluh na občana v Kč (odhad 2024/2025):
Česká republika: Podle nejnovějších údajů Ministerstva financí ČR (ZDE) vzrostl státní dluh na začátku roku 2026 na 3,678 bilionu Kč, což při aktuálním počtu obyvatel odpovídá přibližně 341 000 Kč na osobu.
Zdroje: Echo 24 (ZDE), výšek půjček ČT (ZDE), Seznam Zprávy (ZDE), státní dluh zemí EU (ZDE), zadluženost 27 států EU na občana (ZDE), půjčka Ukrajině na dluh (ZDE), ceskezajmyeu.cz (ZDE), Óda na radost (<>ZDE)
Zdroje:
https://mf.gov.cz/cs/rozpoctova-politika/rizeni-statniho-dluhu/statistiky/struktura-a-vyvoj-statniho-dluhu
https://www.ceskezajmy.eu/komentar-eu-si-pry-pujcuje-protoze-nema-penize-dluh-se-ji-ale-vyplati/
https://www.echo24.cz/a/HRYVD/ekonomika-zpravy-uz-jsou-tu-uroky-z-pujcky-pro-kyjev-evropane-zaplati-dalsi-3-miliardy-euro-rocne
https://www.google.com/search?q=eu+si+p%C5%AFj%C4%8Duje%2C+aby+mohla+p%C5%AFj%C4%8Dit&oq=eu+si+p%C5%AFj%C4%8Duje%2C+aby+mohla+p%C5%AFj%C4%8Dit&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTExMDg2ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=kolik+miliard+bude+muset+zaplatit+%C4%8Dr+na+%C3%BAroc%C3%ADch+sv%C3%BDch+p%C5%AFj%C4%8Dek&oq=kolik+miliard+bude+muset+zaplatit+%C4%8Dr+na+%C3%BAroc%C3%ADch+sv%C3%BDch+p%C5%AFj%C4%8Dek&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABjvBTIHCAIQABjvBTIHCAMQABjvBTIHCAQQABjvBTIHCAUQABjvBdIBCTIwNDYxajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=St%C3%A1tn%C3%AD+dluh+v%C5%A1ech+27+zem%C3%AD+EU+v+absolutn%C3%ADch+hodnot%C3%A1ch%0D%0A%0D%0A%09Dluh+v+miliard%C3%A1ch+K%C4%8D+%28absolutn%C4%9B%29%09%25+k+HDP+%282024%2F25%29%0D%0AFrancie%0984+200+mld.%09113%2C0+%25%0D%0AIt%C3%A1lie%0975+100+mld.%09135%2C3+%25%0D%0AN%C4%9Bmecko%0967+200+mld.%0966%2C0+%25%0D%0A%C5%A0pan%C4%9Blsko%0941+500+mld.%09101%2C8+%25%0D%0ABelgie%0915+800+mld.%09104%2C7+%25%0D%0ANizozemsko%0913+200+mld.%0945%2C0+%25%0D%0APolsko%0910+600+mld.%0957%2C0+%25%0D%0A%C5%98ecko%099+100+mld.%09153%2C6+%25%0D%0ARakousko%099+050+mld.%0977%2C0+%25%0D%0APortugalsko%096+900+mld.%0999%2C0+%25%0D%0A%C5%A0v%C3%A9dsko%095+100+mld.%0933%2C5+%25%0D%0AIrsko%094+950+mld.%0940%2C0+%25%0D%0A%C4%8Cesko%093+624+mld.%0943%2C1+%25%0D%0AMa%C4%8Farsko%093+550+mld.%0974%2C0+%25%0D%0AD%C3%A1nsko%093+200+mld.%0931%2C1+%25%0D%0AFinsko%093+150+mld.%0975%2C0+%25%0D%0ARumunsko%093+050+mld.%0952%2C0+%25%0D%0ASlovensko%091+720+mld.%0958%2C0+%25%0D%0AChorvatsko%091+250+mld.%0963%2C0+%25%0D%0ASlovinsko%091+150+mld.%0970%2C0+%25%0D%0ABulharsko%09550+mld.%0924%2C1+%25%0D%0ALitva%09520+mld.%0938%2C2+%25%0D%0ALoty%C5%A1sko%09450+mld.%0943%2C0+%25%0D%0AKypr%09420+mld.%0977%2C0+%25%0D%0ALucembursko%09330+mld.%0926%2C3+%25%0D%0AMalta%09250+mld.%0950%2C0+%25%0D%0AEstonsko%09190+mld.%0923%2C6+%25%0D%0A&sca_esv=3f03baa565568b09&biw=1536&bih=703&sxsrf=ANbL-n4V3MhbPgwn42Cxfjmg6kH2nGGSdQ%3A1776850891061&ei=y5foadi0A8WC9u8PkP6d6Ak&ved=0ahUKEwiYxrixlYGUAxVFgf0HHRB_B50Q4dUDCBM&uact=5&oq=St%C3%A1tn%C3%AD+dluh+v%C5%A1ech+27+zem%C3%AD+EU+v+absolutn%C3%ADch+hodnot%C3%A1ch%0D%0A%0D%0A%09Dluh+v+miliard%C3%A1ch+K%C4%8D+%28absolutn%C4%9B%29%09%25+k+HDP+%282024%2F25%29%0D%0AFrancie%0984+200+mld.%09113%2C0+%25%0D%0AIt%C3%A1lie%0975+100+mld.%09135%2C3+%25%0D%0AN%C4%9Bmecko%0967+200+mld.%0966%2C0+%25%0D%0A%C5%A0pan%C4%9Blsko%0941+500+mld.%09101%2C8+%25%0D%0ABelgie%0915+800+mld.%09104%2C7+%25%0D%0ANizozemsko%0913+200+mld.%0945%2C0+%25%0D%0APolsko%0910+600+mld.%0957%2C0+%25%0D%0A%C5%98ecko%099+100+mld.%09153%2C6+%25%0D%0ARakousko%099+050+mld.%0977%2C0+%25%0D%0APortugalsko%096+900+mld.%0999%2C0+%25%0D%0A%C5%A0v%C3%A9dsko%095+100+mld.%0933%2C5+%25%0D%0AIrsko%094+950+mld.%0940%2C0+%25%0D%0A%C4%8Cesko%093+624+mld.%0943%2C1+%25%0D%0AMa%C4%8Farsko%093+550+mld.%0974%2C0+%25%0D%0AD%C3%A1nsko%093+200+mld.%0931%2C1+%25%0D%0AFinsko%093+150+mld.%0975%2C0+%25%0D%0ARumunsko%093+050+mld.%0952%2C0+%25%0D%0ASlovensko%091+720+mld.%0958%2C0+%25%0D%0AChorvatsko%091+250+mld.%0963%2C0+%25%0D%0ASlovinsko%091+150+mld.%0970%2C0+%25%0D%0ABulharsko%09550+mld.%0924%2C1+%25%0D%0ALitva%09520+mld.%0938%2C2+%25%0D%0ALoty%C5%A1sko%09450+mld.%0943%2C0+%25%0D%0AKypr%09420+mld.%0977%2C0+%25%0D%0ALucembursko%09330+mld.%0926%2C3+%25%0D%0AMalta%09250+mld.%0950%2C0+%25%0D%0AEstonsko%09190+mld.%0923%2C6+%25%0D%0A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiwwZTdMOhdG7DrSBkbHVoIHbFoWVjaCAyNyB6ZW3DrSBFVSB2IGFic29sdXRuw61jaCBob2Rub3TDoWNoCgoJRGx1aCB2IG1pbGlhcmTDoWNoIEvEjSAoYWJzb2x1dG7EmykJJSBrIEhEUCAoMjAyNC8yNSkKRnJhbmNpZQk4NCAyMDAgbWxkLgkxMTMsMCAlCkl0w6FsaWUJNzUgMTAwIG1sZC4JMTM1LDMgJQpOxJttZWNrbwk2NyAyMDAgbWxkLgk2NiwwICUKxaBwYW7Em2xza28JNDEgNTAwIG1sZC4JMTAxLDggJQpCZWxnaWUJMTUgODAwIG1sZC4JMTA0LDcgJQpOaXpvemVtc2tvCTEzIDIwMCBtbGQuCTQ1LDAgJQpQb2xza28JMTAgNjAwIG1sZC4JNTcsMCAlCsWYZWNrbwk5IDEwMCBtbGQuCTE1Myw2ICUKUmFrb3Vza28JOSAwNTAgbWxkLgk3NywwICUKUG9ydHVnYWxza28JNiA5MDAgbWxkLgk5OSwwICUKxaB2w6lkc2tvCTUgMTAwIG1sZC4JMzMsNSAlCklyc2tvCTQgOTUwIG1sZC4JNDAsMCAlCsSMZXNrbwkzIDYyNCBtbGQuCTQzLDEgJQpNYcSPYXJza28JMyA1NTAgbWxkLgk3NCwwICUKRMOhbnNrbwkzIDIwMCBtbGQuCTMxLDEgJQpGaW5za28JMyAxNTAgbWxkLgk3NSwwICUKUnVtdW5za28JMyAwNTAgbWxkLgk1MiwwICUKU2xvdmVuc2tvCTEgNzIwIG1sZC4JNTgsMCAlCkNob3J2YXRza28JMSAyNTAgbWxkLgk2MywwICUKU2xvdmluc2tvCTEgMTUwIG1sZC4JNzAsMCAlCkJ1bGhhcnNrbwk1NTAgbWxkLgkyNCwxICUKTGl0dmEJNTIwIG1sZC4JMzgsMiAlCkxvdHnFoXNrbwk0NTAgbWxkLgk0MywwICUKS3lwcgk0MjAgbWxkLgk3NywwICUKTHVjZW1idXJza28JMzMwIG1sZC4JMjYsMyAlCk1hbHRhCTI1MCBtbGQuCTUwLDAgJQpFc3RvbnNrbwkxOTAgbWxkLgkyMyw2ICUKSABQAFgAcAB4AZABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAvgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=tabulka+zadlu%C5%BEenosti+27+st%C3%A1t%C5%AF+eu+%C4%8D%C3%A1stka+na+ob%C4%8Dana&sca_esv=3f03baa565568b09&sxsrf=ANbL-n6VzzQlEu3jAA8_JpEPf_4EJwV-ow%3A1776849993245&ei=SZToadzTDr6L9u8P-_Kq0QI&ved=2ahUKEwjWo_Xkk4GUAxWm8LsIHWpPDgYQ0NsOegQIAxAB&uact=5&sclient=gws-wiz-serp&fbs=ADc_l-ZseckkBJUFopaGDNYa-HGjo4_b6b_a7pIHTL5Y9QnExr4GdBdj4bj0qxp90LaQUf9yRydpdbA3RmgawseX7-EbDWT6fuDHg091KBYiAJ2zDiVPO-KS8amJ-ePuTTKnesrHbYceHF624DVcIDAgowVfEvb00moUl4YPIVab2irkwY7zSEXseQJEp80cVniBs-l3yAIs&aep=10&ntc=1&mstk=AUtExfCNA9vl00bVRxPKr7rO79yYwriQIO8dKLU_gYD8L7eDu_em43TMLia0DyBfeh8uPJzsn0uFkACVBtgWugstS76H9gRx0Q9NQerC-v6uNI4_bJ1rO7Fcw7FRrdIpU_Qlg_AVeJpRoYAWnhMZ4OncGt1UEMd0buLu8Idhp48hJcXQqPPJ774dGNKxACE5sUkVDAQY9mn0lJKyWSU9BFPfgRAUwSiPcKflkyZvnF-oM8M8LQ8jFSSsnRp0h4tpBAiFkLwYdW2aWAW1HhIlBER3xNk9-ZIFOm_e4QurokMaCFAdyIHVA5uAdoNOeoKdKxwZXrWp0t9xrhyTPw&csuir=1&mtid=P5boacLmId6K9u8PzZKziAU&udm=50
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-evropska-unie-pujci-ukrajine-90-miliard-eur-rozhodl-summit-v-bruselu-294650