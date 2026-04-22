Jiří Halík: Kdo tahá za nitky na FF UK Praha?

„Proto svoláváme 22. 4. v 11:59 studentské stávky po celé republice a vyzýváme vás, abyste se zapojili a vyšli před školu. A vládu vyzýváme, aby okamžitě stáhla návrh zákona o médiích veřejné služby,“ nastínili.
Opět bude ČŠI schvalovat a omlouvat toto politické omlouvání? Zejména nynější vládní politici. Přešli jste mlčením stávku studentů, zejména SŠ v době výuky proti Motoristům. Tento "lakmusový papírek" ukázal, že mohou zajít ještě dál ve zneužívání středoškoláků.
Akce vznikla na půdě Studentské rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, účastníci akce z této fakulty proto budou omluveni z výuky. Neznalost zákona neomlouvá. Studentská rada, která nezná zákony? Studentská rada (nebo školní parlament) nemá legislativní pravomoc omlouvat studenty z výuky. Omlouvání absence je upraveno školským zákonem (č. 561/2004 Sb.) a školním řádem, přičemž tuto pravomoc mají pouze zákonní zástupci (u nezletilých) nebo sami zletilí studenti.
Cui bono? Kdo tahá za nitky? Proč je ta stávka, nebo co to je, od 11:59 hodin. Podle dostupných informací z listopadu 2024 je Barbora Haulíková slovenská studentka a aktivistka žijící v Praze, která vystoupila například na akcích spolku Milion chvilek pro demokracii. Kdo z členů Studentské rady má jaké kontakty na politiky, neziskovky? Pokud by nám měli nalít čistého vína, tak by bylo asi hodně kalné a kyselé.
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Pořadatelé ani neznají rozdíl mezi stávkou a demonstrací. Svolávají stávku, ale je to demonstrace. Stávka je organizované přerušení práce, zatímco demonstrace je veřejné shromáždění pro vyjádření názoru. Ta studentská rada nejen nezná zákony, ale ani rozdíl mezi stávkou a demonstrací. Studium není z právního hlediska klasickým pracovním poměrem, ale jde o soustavnou činnost zaměřenou na získávání znalostí, často považovanou za přípravu na budoucí povolání.
Půjdou demonstrovat studenti, kteří vůbec nevědí, co znamená veřejnoprávní médium. Jejich znalosti finanční gramotnosti jsou u mnohých z nich, ne u všech, na bodu mrazu. Vůbec nevědí, že tato média nesmí být kontrolována NKÚ, a když musí předložit vedení smlouvy, tak jsou tak černě zaškrtané, že se nic nedovíte.
Oni nevědí, že tady nejde jen o odpor platit koncesionářský poplatek - výpalné, ale pocit moci, o který mnozí přijdou. O vliv na tato médium. O to, že naši umělci a "umělci" ztratí svoji jistotu privilegovaných osob, které jsou provázáni. Ty vazby se přetrhají a oni se bojí, že do těch nových vazeb nebudou zahrnuti. Oprávněný strach, že mnozí přijdou o svůj vliv a tím i peníze. Stejně jako mnozí zaměstnanci, zejména z politické redakce, vydávající se za "nezávislé". I když jsou mnozí "závisle nezávislí", nebo nezávisle závislí". A studenti jim mají posloužit jako živé štíty.
Oni nechtějí, aby studenti věděli, o co skutečně jde. Oni potřebují co nejvíce "kusů". Ti ředitelé SŠ, kteří to dovolí, bez ohledu na jejich názor by měli být odvoláni. Nejen pro porušení zákona, ale hlavně pro zneužití mladých lidí k dosažení cílů jejich spřízněných politiků. Napříč politickým spektrem, i když tady jde spíš o politiky opozice.
Zeptejte se studentů, proč vlastně demonstrují a za co? Kdo z nich bude umět popsat, jak fungují. Kdo kontroluje veřejnoprávní média. Kdo vybírá ty členy kontrolního orgánu a kdo volí GŘ těchto médii. Jak hospodaří tato média a kdo je na ně napojen.
Tady začne opozice křičet, že to nemusí vědět. Hlavně když jdou proti vládě. Ale když jsem pro něco, nebo proti něčemu, tak bych měl mít co nejvíce informací. To je přece to kritické myšlení, kterým se ohání stávající opozice.
Oni nevědí, a to ani vysokoškoláci, že musí platit, pokud jsou na studiích mimo domov na kolejích a privátech. Platit z notebooku, nebo chytrého mobilního telefonu? Ne všichni, ale: Od roku 2025/2026 se koncesionářské poplatky (za televizi a rozhlas) vztahují na každou domácnost, která vlastní zařízení schopné příjmu vysílání, což zahrnuje chytré mobilní telefony, tablety nebo notebooky s připojením k internetu.
Studenti musí tyto poplatky platit v následujících situacích:
- Bydlí ve vlastním bytě/domě: Pokud student bydlí sám nebo s přáteli v pronajatém bytě a je veden jako odběratel elektřiny, stává se plátcem poplatku (150 Kč TV + 55 Kč rozhlas měsíčně).
- Bydlí na privátu (společná domácnost): Platí se pouze jeden poplatek za celou domácnost, bez ohledu na počet studentů nebo počet zařízení (mobilů, notebooků) v bytě. Studenti se musí dohodnout, kdo poplatek uhradí.
- Nebydlí na koleji: Na koleje se vztahují jiná pravidla, ale pokud má student vlastní byt a notebook/mobil, spadá pod novou regulaci.
A to nevadí vedení škol, ministerstvu, zřizovatelům a školní inspekci? Kolik studentů zejména SŠ bude ochotno obětovat svůj volný čas za stávku, nebo demonstrovat za něco, čemu stejně moc nerozumí? Ale ulít se z výuky? No to je super. Kino, divadlo stávka, cokoliv, jenom ne výuka.
Máme na školách ředitele, nebo aktivisty s platy ředitelů? Odpovědnost školy za žáky při akcích mimo budovu (výlety, exkurze) je stejně přísná jako ve škole, ale liší se okamžikem, kdy dohled začíná a končí. Škola nese plnou právní odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) žáků po celou dobu konání akce.
Co na to říkají zřizovatelé škol? Co na školní inspekce, zase vše zamete pod koberec jako při poslední podobné akci? Co na MŠMT a přímo pan ministr?
