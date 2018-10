Jiří Paroubek: Bude Hřib Krnáčovou 2?

Dlouho se k tomu schylovalo. Celé tři týdny se tři politické formace na pražské radnici konstruktivně dohadovaly o programu. Prý nejde o to, kdo to pak povede... Ale o to jde vždy na prvním místě.

Nakonec jsme z vyjádření lídrů nové radniční koalice zjistili, že do čela hlavního města přichází člověk, který o něm mnoho neví.

Při vší úctě k Jiřímu Pospíšilovi a jeho velkým zkušenostem z vysoké politiky nešlo nevidět, že tento muž neví o komunální politice mnoho. Musím ale říci, že před volbami o ní hovořil velmi fundovaně. Ale i když o komunální politice neví nic nebo jen málo, ví pořád ještě o řízení politické entity více než designovaný primátor ze strany Pirátů Hřib.

A samozřejmě od politika jako je Pospíšil, který je schopen zajistit stranám, za které kandiduje prakticky vždy volební úspěch, bych očekával, že sdělí veřejnosti, že jediným vhodným člověkem pro pozici pražského primátora je z dané personální nabídky nové koalice jen dosavadní starosta Prahy 7, poslanec a člen dosavadního zastupitelstva Prahy Jan Čižinský.

Ať se to někomu líbí nebo ne, Čižinský je člověk, který má za sebou určité výsledky. Je to člověk, který pro svou představu politiky dokáže získat širokou veřejnost a netáhne se za ním žádný viditelný skandál (vlastně pokud mě paměť neklame, žádný skandál). Nominace pana Hřiba, který zatím komunální politiku v Praze sledoval prý přes online přenosy pražského zastupitelstva, je prostě neuvěřitelná hloupost.

Hřib dosud nic podstatného neřídil, nemá ani zkušenosti z komunální politiky. Jinak řečeno, není ani výtečným manažerem, ani člověkem se širokým spektrem znalostí o Praze potřebných k jejímu řízení. A to znalostí v oblasti dopravy, financí, investic, rozvoje města, územního plánování, pražské kultury…

Několikrát v poslední době jsem v článcích psal, že Pražané pravidelně už od komunálních voleb v roce 1994 hledají nějaká zázračná řešení. Strana zázraků, která byla úspěšná v jedněch volbách, však žádný zázrak nepřinesla a často v těch následujících volbách již nebyla žádnou významnější politickou silou. Díky tomu, že Pražané volí podivně minimálně od roku 2006 (a to nejen strany zázraků), má za následek, že se město nerozvíjí, stagnuje. A to na rozdíl od okolních metropolí v Německu a Rakousku.

Mám na mysli zejména Berlín a Vídeň a samozřejmě Mnichov, Norimberg, Linec, ale také Drážďany. Tato města se mohou při svém rozvoji opírat o stabilizovanou vrstvu komunálních politiků a vynikající úředníky svých magistrátů. V Praze je všechno jinak, ale i nyní, jak znám řadu pražských úředníků, by se na těchto strukturách dalo stavět. Jen jim nesmí politici (tedy pražští politici) překážet ve výkonu jejich práce.

Pan Hřib hovořil o tom, co chce změnit. Očekával jsem ohňostroj nápadů. Například o tom, že Praha konečně musí mít jasnou představu o svých investičních prioritách, o tom, které investice chce rozvíjet zítra, které pozítří a které za pět či deset let. Jak to bude s pražskou dopravou, zda se překoná chaos, který byl tak charakteristický v dopravě v éře Krnáčové a Dolínka… Zda se udělají praktické kroky, aby se aspoň v tom následujícím volebním období za čtyři roky začala stavět trasa D metra.

A pan Hřib začal hovořit o tom, jak se bude lépe administrovat na magistrátu. To je prostě slabá představa. Nebyl jsem nikdy přítelem politiky „čím hůř, tím líp“.

Doufám, že Prahu nepotká osud Mariánských Lázní, kde Piráti stačili za jedno jediné volební období vyměnit tři starosty. Zas na druhé straně, Piráti konečně budou v nějaké exekutivní funkci. Nebudou tedy jen kibicovat, jak to ti druzí, tedy rozuměj, tradiční politické strany a Babiš, dělají špatně.

Je hezké ustavovat bezzubé vyšetřovací komise, jejichž výsledky skončí do ztracena. Je hezké tu a tam, něco poradit nějakému ministrovi. Tedy více nebo méně nadbytečně, ale teď to nebude jen o řečech. Teď musí Piráti předvést, co v nich je. Musí postavit vizi hlavního města, prosadit ji a začít pracovat. Obávám se, že na práci tihle chlapci moc nejsou. Pokud ano, za rok nebo za dva se rád panu Hřibovi omluvím, ale obávám se, že jeho angažmá v čele pražské radnice nebude trvat do konce tohoto volebního období. A pak snad zvítězí zdravý rozum a do čela města se dostane někdo, kdo je mu schopen prospět.

