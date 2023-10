Jiří Paroubek: Co potkalo dnes Izrael, může v budoucnu potkat i nás

Historie bojů Palestinců s Izraelci (Židy) získala další krvavý díl. Ten právě začal a jediné, co je jisté, že bude hodně drastický.

Máme za sebou první dějství – mladíci z Hamá su zavraždili stovky neozbrojených lidí, dětí, žen, starců včetně hanobení těl zabitých. Vedle toho, že se asi všem normálním lidem zvedl z brutality žaludek, vidíme i přímé dopady na nás, stoupá cena ropy a plynu. I když válčiště není zdrojem těchto surovin, jejich producenti a překupníci využijí každou příležitost ke zvýšení svých zisků.

Naše geniální vláda se na rozdíl od Slovenska, Maďarska a dalších dobrovolně odstřihla od levného ruského plynu, proudícího k nám plynovodem, abychom kupovali mnohem dražší ruský zkapalněný plyn přes překupníky. Tím, že je zkapalněný a překupníci si na něho dost přirazili, tak asi už není z Ruska. To je nejspíš úvaha Fialovy party.

Velkým poučením ze sadistického útoku Hamásu je skutečnost těžkého soužití skupin různého náboženského a sociálně -kulturně civilizačního okruhu. Lidé různých pohledů na svět a život mohou v míru a klidu žít spolu jen při splnění velmi složitých podmínek. První takovou podmínkou je, že drtivé většině z nich se daří a žije tak, že jsou se svou životní úrovní, se svým životem zcela spokojení a nechtějí riskovat jeho ztrátu. Pokud přidáte frustraci z vlastní chudoby s fanatickou ideologií nebo náboženstvím, vzniká třaskavá směs, ústící v brutální násilí.

Chudoba a nespokojenost s vlastním životem lidi přímo žene do náruče různých fanatiků, kde hledají náplň svých bídných životů. V arabských zemích často k fundamentálnímu islámu. Totéž se dnes děje v řadě zemí EU. Hodně ve Francii, růst vidíme v Německu a děsivý je vývoj ve Skandinávii. Donedávna Švédsko takřka bez kriminality je po zaplavení islámskými migranty ohrožováno rostoucím počtem vražd a brutálního násilí.

Izrael je v situaci, do které by se Evropa neměla nikdy dostat. Podobně děsivé je sledovat vývoj Libanonu, kdysi prosperující země, ke které občané Československé socialistické republiky vzhlíželi s obdivem a závistí. Tehdy tam v míru a prosperitě žili stejně početní křesťané, šíité se sunity. A dnes? Křesťané ze země postupně uprchli během válek a násilí. Ekonomicky jde o rozvrácený stát. Vše během pár desítek let.

Nic z toho nechce špička EU vidět. Přitom usilovně vytváří stejně třaskavou směs. Nebrání rychlému růstu kulturně odlišných menšin, kde bují fundamentalismus, fanatismus a kultura násilí. Neschopnost politických elit vede k poklesu životní úrovně většiny Evropanů. Rychle roste počet lidí, propadajících se na sociální dno, zvlášť v menšinových komunitách. Chudne a zmenšuje se střední třída, tradiční stabilizátor excesů, fanatismu a násilí.

Za pár desítek let tak třeba Francii může potkat osud dnešního Libanonu a nás zase problémy současného Izraele. Myslíte si, že to není možné? Podívejte se na počty migrantů a porodnost v evropských islámských komunitách. Za pár minut s kalkulačkou zjistíte datum, kdy bude dosaženo bodu zlomu. To porovnejte s trajektorií postupného poklesu životní úrovně Evropanů a růstem počtu lidí, žijících v chudobě.

