Jiří Paroubek: Fico hájí národní zájmy Slovenska

Z uvedených čísel je zřejmé, proč slovenský premiér Fico tak intenzivně brání dodávky zemního plynu plynovody, vedoucími přes Ukrajinu na Slovensko a do Střední Evropy z Ruska. Česká vláda ale k tomu mlčí. Přitom pokud se v celkovém mixu dodávek plynu do České republiky zvýší podíl dodávek LNG plynu z USA, anebo plynu, který k nám půjde přes Německo, můžeme očekávat výraznější nárůst cen plynu ze současných 29,70 Kč/m3 na vyšší hodnotu.

Nelze se tedy slovenskému premiéru Ficovi divit, že na nedávném summitu Evropské unie, který se zabýval případným přijetím Ukrajiny do evropských struktur (ať už se jedná o NATO, anebo zejména v tomto případě o Evropskou unii), se vyjadřoval záporně. Není nepochopitelné ani to, že vyvolal určitý konflikt s ukrajinským prezidentem Zelenským ohledně pokračování dodávek ruského plynu přes území Ukrajiny i po 1. lednu příštího roku.

Podle zatímních představ šéfů EU by dodávky ruského plynu přes Ukrajinu měly k 1. lednu 2025 skončit. Ukrajina se tak vzdává jedné miliardy eur, které nyní dostává každoročně za tranzit ruského plynu přes své území. A je jí to úplně jedno, protože jí finanční potřeby ukrajinského státu vykryjí evropské země a také Spojené státy. A mezi evropskými donátory je samozřejmě i Česká republika.

Nelze se tedy premiéru Ficovi divit, pokud oznamuje Ukrajině, že jestliže dojde k 1. 1. 2025 k zastavení dodávek levného ruského plynu přes její území na Slovensko, jeho země může odpovědět zastavením dodávek elektrické energie na Ukrajinu. Ukrajina by se bez dodávek slovenské elektrické energie i s ohledem na to, že významná část výrobní infrastruktury ukrajinské energetiky byla zničena, dostala do obtížné situace. Miliony obyvatel Ukrajiny, které v současné době ještě zásobuje dodávkami elektrické energie právě Slovensko, by byly bez elektřiny.

Je to smutné, ale představa prezidenta Zelenského, že Slováci budou sdílet bídu ukrajinského národa, do kterého jej uvrhl válkou prezident Zelenskyj, samozřejmě za velkého přispění ruského prezidenta Putina a také činitelů NATO a Evropské unie, je nepřijatelná. Ti všichni jmenovaní mohli válečnému konfliktu na Ukrajině zabránit. Přenášet důsledky války na bedra slovenského obyvatelstva, ale také českého obyvatelstva (česká vláda zatím neřekla k dané problematice nic), je něco, co vidím jako nepřijatelné.

Smutným hrdinou v celé záležitosti je český ministr zahraničních věcí Lipavský, který neopomenul využít této situace k dalšímu útoku na suverenitu Slovenska. Slováci vždycky velmi neradi přijímali jakékoli hraběcí rady, případně politické útoky z Prahy na svou politiku. Každý rozumný český politik by se proto takovéto praxi vyhnul. Ne tak ministr Lipavský, ne tak někteří členové Fialovy vlády. Praxe byla vždy taková, že politické útoky z Prahy naopak Slováky semkly ke společnému postoji. Teď si myslím, že premiér Fico hájí dobrou věc a slovenský národní zájem. Má v tom podporu jak celé vládní koalice, tak prezidenta Pellegriniho, a zejména většiny Slováků.

Co je smutné na slovenské politické scéně a tamní politické praxi, je to, jakým způsobem se "bojuje" proti premiéru Ficovi. Je proti němu prakticky dovoleno všechno, jakékoliv prostředky. Nyní jeho političtí odpůrci (řekněme si otevřeně, že je to inspirováno současnou slovenskou opozicí) zveřejnili nahrávky (nebo to, co vydávají za autentické nahrávky) z lovecké chaty, kde se Fico scházel se svými přáteli anebo s lidmi, s nimiž chtěl řešit v soukromí politické otázky.

To, že bylo nařízeno policejní sledování odposlechy této lovecké chaty se zdůvodněním, že se jedná o podezření z lesního pychu (abychom tomu rozuměli, tedy z pytláctví Fica a jeho přátel), je směšné a od samého počátku odsouzeníhodné. Je to jenom ukázka, jaké poměry policejního státu panovaly na Slovensku předtím, nežli se stal Robert Fico opět premiérem. Tedy za bývalých vlád slovenské pravice. Nepřekvapuje proto, že obsah hovorů na lovecké chatě je nyní zveřejňován a je zneužíván proti R. Ficovi.

