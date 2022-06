Jiří Paroubek: Hlavy padají jako makovice…

… anebo ještě jinak, jak to řekl Friedrich Schiller v jedné ze svých skvělých her: „Když padne plášť, musí za ním i vévoda“. Všichni máme ještě v dobré paměti všechna protikorupční hesla hnutí STAN před volbami do Poslanecké sněmovny. Zejména mně utkvěl v paměti jeden z krásných billboardů hnutí STAN, jemuž vedle tváře předsedy hnutí Rakušana vévodil slogan: „Nelhat, nekrást, nešvindlovat.“

Od voleb do sněmovny se ovšem obraz hnutí STAN v očích veřejnosti naprosto změnil. Již těsně po volbách se objevily oprávněné obavy o střet zájmů a případně i o praní špinavých peněz v souvislosti s osobou nejvážnějšího kandidáta STAN na funkci ministra průmyslu Michalika (místopředsedy hnutí). Pak přišel europoslanec a tehdejší místopředseda Polčák se svými nehoráznými požadavky odměn od starostů v okolí Vrbětic za uskutečněné právní a de facto lobbistické služby. Do toho všeho si chtěl ještě další místopředseda STAN Farský udělat placeny výlet na univerzitu do USA a dát si přitom dovolenou od práce ve sněmovně.

V minulém týdnu policie odvedla v „klepetech“ přímo z Magistrátu významného exponenta hnutí STAN, náměstka primátora Prahy, Hlubučka, a to v souvislosti s kauzou korupce v pražském Dopravním podniku. Již v tom okamžiku se začalo spekulovat, že řídícím důstojníkem Hlubučka je zlínský podnikatel Rédl, který byl v minulosti odsouzen za spolupráci s uprchlým R. Krejčířem. Vězení se ale vyhnul a to díky lékařskému posudku o duševní nemoci, podle nějž neměl být Rédl schopen chápat průběh vyšetřování. Obávám se, že podobnou šarádu budeme muset od Rédla a jeho advokátů strpět i tentokrát. Ale to, co provedl, svědčí o tom, že má všech pět pohromadě.

V sítích tohoto capo di tutti capi uvízl, jak se ukázalo, také sám ministr školství, Hurvínek české politiky, ale také místopředseda STAN, to vše v jedné osobě, Petr Gazdík. Po přívalu událostí, které se přehnaly během několika desítek hodin, tento klíčový muž hnutí STAN odešel z pozice ministra školství. Je to správné rozhodnutí.

Anketa Buď, anebo. Komu věříte? Petr Gazdík 26% Vít Rakušan 74% hlasovalo: 2448 lidí

Pokud ovšem byla příjemcem peněz od Rédlovy zločinecké skupiny celá vládní politická strana STAN, je to silná káva. Nejen, že by peníze měl STAN okamžitě vrátit, nejlépe pak věnovat např. útulku pro chudé děti anebo nějakým azylovým domům pro chudé matky s dětmi. Protože právě situace těchto lidí hnutí STAN, ani celou vládu zbla nezajímaly.

Ale to je jen namátkou jedna ze sociálních skupin a vrstev české společnosti, postižené asociální politikou této vlády.

Hlubučkova kauza má ovšem mnohem hlubší dopad. Rédl byl šibal všech šibalů, a jak se ukazuje, byl vlastně ve velmi přátelských vztazích, a to ve formě osobního přátelství, s Petrem Gazdíkem. Telefonovali si přes šifrovaný telefonní přístroj, jezdili spolu na dovolené. Copak si asi oba chlapci mezi sebou po telefonu špitali? Asi to nebylo nic hezkého, když to skrývali před nahráváním ze strany české policie, o němž mohli tušit, že k němu dochází.

Rakušan, nyní klíčová figura vlády

Z logiky věci, pokud s ostudou odešli z politiky všichni jeho nejbližší kolegové, místopředsedové strany kolem něj (Michalik, Farský, Polčák a nyní jako hauptrefa, ministr Gazdík), Rakušan vlastně ve vedení osiřel.

Kdyby věděl jen o desetině lumpáren, které se kolem něj děly v posledních měsících (a jako předseda strany to nemohl nevědět), měl by začít házet „Áčka“ na svém ministerstvu vnitra až do té doby, dokud ho předseda vlády nevyhodí. Ale protože s Gazdíkem a s Rakušanem by odešla veškerá legitimita hnutí STAN, musela by tato strana šibalů pro naprostou morální zchátralost odejít z vlády. A pokud by odešla z vlády, vláda by přestala na bázi pětikoalice fungovat.

to smutný začátek evropského předsednictví, kdy se příběh pravicové koalice opakuje. Je to déja vu po necelých čtrnácti letech.

V každém případě je to pro Fialovu vládu blesk z čistého nebe. Můžeme očekávat, že v dalších dnech a týdnech přijdou ještě další „hezká“ zjištění ze strany policie.

U nás se všechno vykecá

To, co se tentokrát objevilo v médiích po zatýkání na pražském Magistrátu a kolem něj, je vlastně podle podobného algoritmu, jako kdykoliv předtím, tedy při předchozích větších kauzách. Každou z těch velkých, kriminálně politických kauz v nedávné minulosti řešil sice jiný policejní tým, ale úniky informací z vyšetřovacího spisu byly úplně stejné. Nechutnosti na druhou. Nevím, proč je ještě potřeba dokazovat morální zchátralost obviněných nějakými dalšími "delikatesami" do dámských intimních partií.

Myslím, že vrchní státní zastupitelství by se konečně celou věcí úniků z policejních spisů mělo s plnou vážností zabývat. Nejen formálně zabývat a zjistit po pár týdnech, že se nic nezjistilo, ale navrhnout postihy těch osob, které přišly do styku s policejním spisem. To přeci není celý policejní útvar nebo celé policejní ředitelství. To je několik policistů, kteří zřejmě chtějí nechutnou vulgaritou obviněných ohromit společnost a nasměrovat ji proti obviněným. O tom, zda obvinění jsou lumpové, by měl ale v právním státě vždy rozhodovat nezávislý soud a ne ulice, které se předhazují lascivnosti na vrub obviněných.

