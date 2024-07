Jiří Paroubek: Kdy se vládní koalice poučí ze svých personálních chyb?

Ministr Síkela je kvalifikovaný bankéř, který sice příliš nerozumí průmyslu, ale na rozdíl od jiných členů vlády umí číst, psát a počítat - obrazně řečeno. Z "materiálu", který vláda měla k dispozici, je to vlastně jediné možné personální řešení.

Síkela ovšem odchází do Bruselu v situaci, kdy padá český průmysl, takže to příliš o jeho národohospodářské erudici nesvědčí.

Vláda se v neděli narychlo sešla zřejmě také proto, aby mohla ignorovat dopis předsedkyně Evropské unie von der Leyenové. V tomto dopisu (objevil se v médiích až druhý den po schůzi vlády) se od české vlády požaduje, stejně jako od vlád jiných států, aby byli za každou zemi navrženi do Evropské komise dva kandidáti. Jeden muž a jedna žena. A tak by se mohla Danuše Nerudová, která prokázala mj. kolosální neschopnost v pokud jde o orientaci v makroekonomické problematice, dostat zadními vrátky mezi členy Evropské komise. Tedy, stát se eurokomisařskou. To by ovšem bylo neštěstí. Z tohoto hlediska je Síkela ještě hvězda.

Jiná věc je, koho STAN, tedy jedna z koaličních stran, smutně proslavená svou personální politikou, postavenou na personální nouzi a vlivu kmotru, nominuje do vlády na Síkelovo místo. Vedení STAN zřejmě uvažuje velmi vážně o tom, že by nominovalo do čela ministerstva průmyslu 1. místopředsedu tohoto hnutí Lukáše Vlčka.

L. Vlček je jistě sympatický mladý muž, ale pokud se dívám na jeho životopis, nevidím tam nic, co by svědčilo o jeho kvalifikaci pro vedení resortu průmyslu. Tedy resortu, který je momentálně v poklesu. Na univerzitě Vlček studoval politologii, sociologii a regionální rozvoj. Byl 15 let úspěšným starostou menšího města – Pacova. Ale v žádné části jeho životopisu není zmínka o tom, že by měl sebemenší zkušenost s řízením nějaké průmyslové jednotky. Třeba malé dílny, fabriky nebo dokonce velkého průmyslového podniku. Krátce řečeno, Vlček nemá kvalifikaci na to, aby řídil resort, který je momentálně ve značných problémech. Fialova vláda vznikla jako vláda diletantů. Lidí, kteří k resortu, k němuž byli jako ministři přiděleni, většinou nemají žádný nebo jen malý vztah. A totéž se týká i presumptivního ministra průmyslu za STAN, Vlčka, Ano, pokud by měl být jmenován do čela MMR, neřekl bych ani slovo.

A docela by se to teď hodilo, když šéf MMR Bartoš už po několikáté projevil kolosální neschopnost. Nezvládnutí digitalizace stavebního řízení je velkým debaklem Bartoše a jeho lidí.

Doufám, že k podobné personální chybě, kterých už tato vláda nasekala celou řadu, nedojde. A že se STAN bude obtěžoval hledat do čela rezortu průmyslu kvalifikovanější figuru nežli je L. Vlček.

