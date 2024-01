Jiří Paroubek: Lekce z reálné politiky od D. Trumpa juniora (jr.)...

reklama

Zdá se, že evropské politické elity, včetně těch českých, by měly být čím dál více připraveny na tuto eventualitu. D. Trump senior je přitom člověkem, který se, možná s ohledem na svou nezávislost, plynoucí z ohromného osobního bohatství, zcela vymyká z osidel amerického „Deep state“. Tedy zvláštně provázané skupiny hospodářských a politických elit, které de facto určují politiku Spojených států. Je to široká zájmová skupina lidí a firem, které v závěru svého prezidentství D. Eisenhower nazval vojensko-průmyslovým komplexem.

Hospodářské noviny uskutečnily opravdu zajímavý redakční čin, rozhovor s Donaldem Trumpem jr., mimo jiné o válce na Ukrajině a vůbec o jeho názorech na evropskou politiku Spojených států. Určitě nelze tvrdit, že politické názory obou Trumpů, tedy jak prezidentského kandidáta D. Trumpa sen., tak reálného šéfa jeho rodinného impéria The Trump Organisation, D. Trumpa jr., jsou zcela totožné. Jsou si zřejmě ale velmi blízké.

Trump jr. v tomto rozhovoru na přímou otázku HN k podpoře Ukrajiny v případě vítězství D. Trumpa sen. v prezidentských volbách tvrdí, že „jediná cesta, jak válku na Ukrajině zastavit, je, aby peníze na podporu nebyly nekonečné. Nyní vytváříme každý den oligarchy, Pentagon nemá tušení, za co se peníze utrácejí, není žádná evidence, kde jsou ty rakety, co tam posíláme.“ Další citace z téhož rozhovoru: „Můj otec chce zastavit umírání. Prezident Zelenský nyní posílá všechny ukrajinské muže – a nyní už i starší, protože ti mladí už docházejí – na smrt. Jsou potravou pro děla, jsou posíláni na porážku. Jaký je jasně daný cíl této války? Sto miliard, a pak dalších 60 miliard, z kterých bohatnou američtí zbraňoví dodavatelé a pár chlápků na Ukrajině, kteří jsou dostatečně pokřivení, aby ty peníze rozkrádali? To je, co se tu děje, je to velmi jednoduché.“

V další části rozhovoru argumentuje D. Trump jr. tím, že se vynakládají peníze americké střední třídy v situaci, kdy se „(americké) školy rozpadají, nemocnice se rozpadají, naše infrastruktura je katastrofa. Nemůžeme utratit tři miliardy na naší vlastní hraniční zeď, ale na Ukrajinu můžeme dát 200 miliard dolarů, nebo víc?“ D. Trump jr. se také vyjádřil: „Neříkám, že Putin je svatoušek…“

Pak se zastavuje u prvopočátku celého konfliktu na Ukrajině: „NATO řeklo, že přijme Ukrajinu, to byla jediná červená čára.“ A dále tvrdí: „…řekli jsme (tím), že odstraníme nárazníkovou zónu, zemi nikoho. Naši spojenci nebyli v NATO. Řekli jsme, že posuneme NATO 1500 mil blíž k Rusku, přímo na jeho hranici. To nebyli inteligentní lidé, kteří dělali tahle rozhodnutí. Je to otřesné, co se tam nyní děje: smrt a ničení. A nikdo mi neumí říct, jak by mělo vypadat vítězství. Ani jeden americký politik nemá srozumitelně formulovaný plán, co vítězství znamená. Můj otec jen chce, aby zabíjení skončilo, a to by přeci nemělo být kontroverzní. Ale je, protože je to celé o penězích.“

Jinak řečeno, podle Trumpa jr. udělá Trump sen. naprostou revizi americké politiky vůči Ukrajině, ale také vůči NATO.

I já se domnívám, že nedává žádný smysl rozšiřovat NATO o 1500 mil dále na východ, přímo na ruské hranice. A co přijde potom? Další rozšíření na západní hranice Číny?

Je to prostě v případě názorů Trumpa jr. (a zřejmě i jeho otce) naprosto srozumitelná pozice byznysmenů, kteří si myslí, že byznysu se bude dařit lépe, pokud nebude existovat konflikt Západu s Ruskem na Ukrajině. A že to také pomůže americkému národnímu zájmu, což je v zásadě růst životní úrovně amerických občanů.

Samozřejmě, že Hospodářské noviny na to reagovaly po svém. Jeden z redaktorů uvedl v článku pod názvem „Syn favorita americké prezidentské volby opakuje ruskou propagandu“ věci na pravou míru.

Není proto špatné vrátit se před začátek konfliktu na Ukrajině, na což upozorňuje Trump jr.. Kdyby nedošlo k jasným vyjádřením naprosté většiny relevantních politiků Západu, že je právem Ukrajiny vstoupit do organizace NATO, nedošlo by k ruské invazi do této země. A je dobré vědět, že pokud D. Trump bude zvolen prezidentem USA, jeho snahou bude co nejrychleji tento zbytečný a pro všechny přehnaně drahý válečný konflikt ukončit.

Naši "hrdinové" z pětikoalice by si měli tři čtvrtě roku před americkými prezidentskými volbami velmi pozorně tento rozhovor s Trumpovým synem přečíst... S Trumpem v čele nastane totiž obrat zahraniční politiky USA o 180 stupňů.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

