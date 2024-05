Jiří Paroubek: Mafiozní manipulace před volbami do EP pokračují

reklama

A podle všeho to není jen jev izolovaný na výzkumné agentury. Některá média, zdá se, že například Seznam Zprávy, podsunují takové informace, vlastně dezinformace s chutí prostřednictvím svých médií velmi aktivně veřejnosti…

Jde samozřejmě o to zformovat tím „správným způsobem“ rozhodování spoluobčanů. Pěkně dopředu jim naservírovat, koho volit, resp. koho nemá cenu volit.

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 97% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 19368 lidí

A tak již v druhé mainstreamové výzkumné agentuře není ve výčtu lídrů kandidátek do Evropského parlamentu (EP) uvedeno mé jméno. Je to v bleděmodrém totéž, co bylo před třemi týdny s výsledky agentury STEM/MARK. Také STEM/MARK „zapomněl“ zařadit do přehledu lídrů mou osobu. Zřejmě tam nezařadil ani ČSSD.

Minulý týden agentura SANEP ve své zprávě z výzkumu uvedla, že moje známost ve veřejnosti se téměř dotýká 80 procent. Tedy je podobná, jako známost Zaorálka a Nerudové. Agentura Phoenix research teď udělala stejnou šarádu. Zřejmě zcela beztrestně.

Naše stížnost na manipulaci před volbami na ministerstvo vnitra na postup STEM/MARK byla zamítnuta jako žádost o podporu. Nedivím se. Je to stejná širší zájmová skupina, jde jim o totéž, o co jde mainstreamovým médiím, těm která ráda otiskují podobné dezinformace a většině agentur pro výzkum veřejného mínění (tedy těm manistreamovým).

Je to prosté. O kom se nemluví, jako kdyby ani nebyl. A o to tu jde. Abych nebyl...

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

