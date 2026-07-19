Za to může SPOLU, řekl Hřib o zřícené plastice v Praze. A spustil peklo

Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Anketa
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
„Málo se to ví, ale rozpadlá plastika Rovnováha spadala coby umělecké dílo pod kulturu, kterou v Praze ovládá Portlíkovo SPOLU. Není to součást dopravní stavby Barranďáku, který Piráti opravili pro řidiče o rok dřív. Teď si představte, že takhle mohl bez údržby spadnout celý most,“ napsal Hřib na sociální síti X.
Tomáš Portlík je momentálně 1. místopředsedou ODS a kandidátem této strany na primátora v hlavním městě.
A přišla reakce.
Hřibovi napsal jeden z diskutujících.
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Anketa
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
A předseda Pirátů to nenechal jen tak a ještě zareagoval.
„Je asi na čase si opět připomenout, že nejvíc bytů od 90. let se v Praze povolovalo za Hřiba. A tento rekord dosud nebyl překonán,“ odvětil diskutérovi.
Odkázal se tady na svůj vlastní post z února 2023, kde sliboval, že v Praze se zasadí o výstavbu bytů, protože soukromý sektor to z jeho pohledu nezvládá.
„Obnovíme v Praze výstavbu dostupného obecního a družstevního bydlení! Proč? Protože trh v zajištění dostupnosti bydlení selhal. Představa, že komerční výstavba zajistí dostupné bydlení, je mýtus. Není to zkrátka její účel. Nic nenapovídá tomu, že by se k tomu schylovalo ani potom, co se v roce 2021 v Praze zahájila výstavba rekordních 9698 bytů. Přitom stavba 9000 ročně byla považována právě tu magickou hranici, které je třeba v Praze dosáhnout, aby bytů přibývalo dostatek (stejné množství ročně postavených bytů je i cílem naší strategie bydlení do roku 2030),“ napsal Hřib v únoru 2023.
Přitom stavba 9000 bytů ročně byla považovaná právě za tu magickou hranici, které je třeba v Praze dosáhnout, aby bytů přibývalo dostatek (stejné množství ročně postavených bytů je i cílem naší strategie bydlení do roku 2030).— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) February 8, 2023
(3/8)
Podle ČTK ale magistrát hlavního města věděl, že Rovnováha není v dobrém stavu a chtěl situaci řešit, ale než se to stalo, plastika se zřítila.
„Shodou okolností na pondělní jednání rady měl jít materiál, který měl zajistit řízenou demolici této sochy a vytvoření její repliky,“ sdělil ČTK mluvčí magistrátu Vít Hofman.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku