Za to může SPOLU, řekl Hřib o zřícené plastice v Praze. A spustil peklo

19.07.2026 20:30 | Monitoring
autor: Miloš Polák

V Praze u Barrandovského mostu se zřítila plastika zvaná Rovnováha. Vznikla v roce 1989 a na místo byla osazena v roce 1990. Podle názvu betonového díla by se mohlo dát, že jde o ironii osudu. Jenže bývalý pražský primátor Zdeněk Hřib tvrdí, že nešlo o ránu osudu, nýbrž o šlendrián koalice SPOLU. A přišla reakce.

Za to může SPOLU, řekl Hřib o zřícené plastice v Praze. A spustil peklo
Foto: screen CNN Prima News
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Plastika z litého betonu měla výšku 6 metrů o rozpětí 15 metrů zvaná Rovnováha žila svůj umělecký život 36 let. Až se v roce 2026 rozpadla. Autorem Rovnováhy je sochař Josef Klimeš. A bývalý pražský primátor Zdeněk Hřib, momentálně předseda Pirátů, tvrdí, že nešlo o prst osudu, nýbrž o šlendrián koalice SPOLU.

„Málo se to ví, ale rozpadlá plastika Rovnováha spadala coby umělecké dílo pod kulturu, kterou v Praze ovládá Portlíkovo SPOLU. Není to součást dopravní stavby Barranďáku, který Piráti opravili pro řidiče o rok dřív. Teď si představte, že takhle mohl bez údržby spadnout celý most,“ napsal Hřib na sociální síti X.

Tomáš Portlík je momentálně 1. místopředsedou ODS a kandidátem této strany na primátora v hlavním městě. 

A přišla reakce.

Hřibovi napsal jeden z diskutujících.

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„Piráti měli takhle na starosti stavební řízení a jak se to ze…. Vy osobně jste měl na starosti dopravu v Praze. A jak je zasekaná. Používám zavádějící argumentaci, jako Vy v tomto postu, co by kdyby. Navíc, proč Rovnováhu znovu obnovovat, když příroda udělala práci za město,“ sdělil Hřibovi jeden z voličů.

A předseda Pirátů to nenechal jen tak a ještě zareagoval.

„Je asi na čase si opět připomenout, že nejvíc bytů od 90. let se v Praze povolovalo za Hřiba. A tento rekord dosud nebyl překonán,“ odvětil diskutérovi.

Odkázal se tady na svůj vlastní post z února 2023, kde sliboval, že v Praze se zasadí o výstavbu bytů, protože soukromý sektor to z jeho pohledu nezvládá.

„Obnovíme v Praze výstavbu dostupného obecního a družstevního bydlení! Proč? Protože trh v zajištění dostupnosti bydlení selhal. Představa, že komerční výstavba zajistí dostupné bydlení, je mýtus. Není to zkrátka její účel. Nic nenapovídá tomu, že by se k tomu schylovalo ani potom, co se v roce 2021 v Praze zahájila výstavba rekordních 9698 bytů. Přitom stavba 9000 ročně byla považována právě tu magickou hranici, které je třeba v Praze dosáhnout, aby bytů přibývalo dostatek (stejné množství ročně postavených bytů je i cílem naší strategie bydlení do roku 2030),“ napsal Hřib v únoru 2023.

 

 

Podle ČTK ale magistrát hlavního města věděl, že Rovnováha není v dobrém stavu a chtěl situaci řešit, ale než se to stalo, plastika se zřítila.

„Shodou okolností na pondělní jednání rady měl jít materiál, který měl zajistit řízenou demolici této sochy a vytvoření její repliky,“ sdělil ČTK mluvčí magistrátu Vít Hofman.

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Článek obsahuje štítky

bydlení , kultura , ODS , Portlík , Praha , Hřib Piráti , plastika Rovnovájha

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To jako vážně?

Vážně to necháte jen tak? Proč nepožaduje po Foldynovi vysvětlení a vlastně se od toho, co udělal důrazně nedistancujete a neodsoudíte to? Že možná nešlo o fyzické násilí je snad podle vás nějaká polehčující okolnost? Vždyť to, že ho policie vykázala je přeci jasný důkaz toho, že se násilí dopustil ...

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