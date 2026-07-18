Jiří Paroubek: Přichází první velká chyba Babišovy vlády?

Bylo to něco jiného nežli přístup vlády Petra Fialy po zahájení rusko-ukrajinské války, kdy došlo celosvětově k razantnímu nárůstu cen ropy a zemního plynu. Tehdy Fiala a spol neudělali vůbec nic a nechali řidiče na pospas oligopolním prodejcům pohonných hmot. Ti si pak s cenami PH dělali, co chtěli...
Výsledkem byl nejen silný atak na peněženky občanů a firem z důvodu růstu cen pohonných hmot, ale také celkový skok v inflaci. Ceny pohonných hmot pak následně ovlivnily ceny v celém národním hospodářství, počínaje energetikou, dopravou, potravinářským průmyslem, obchodem a tak dále. Připomínám, že v letech 2022 a 2023, tedy v souhrnu obou let, se inflace u nás blížila 30 procentům a možná tuto hranici i překročila. Byla jednou z nejvyšších v celé EU. Oficiální čísla ČSÚ hovořila o souhrnu 25 procent.
Nyní se Babišova vláda, po třech měsících regulace cen pohonných hmot, dostává do situace ne nepodobné té, ve které byla před pár lety vláda Petra Fialy. Fialova vláda si zajistila nezavedením regulace růstu cen nafty a benzínu značné dodatečné zdroje do státního rozpočtu. Babišova vláda o tyto zdroje v posledních třech měsících naopak pochopitelně přichází. Ale díky tomu drží inflaci na uzdě. A samozřejmě také, a to zejména oceňují čeští občané-řidiči, žádoucí stabilitu cen nafty a benzínu na prodejních stojanech PH. Totéž oceňují zcela nepochybně i firmy, které nakupují pohonné hmoty do svých dopravních prostředků.
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V tomto týdnu Babišova vláda oznámila, že s regulací pohonných hmot končí. Charakteristické pro tuto situaci bylo, že velmi silně začal jásat nad tímto, podle mého názoru kontroverzním krokem Babišovy vlády předseda ODS Kupka. Ten blouzní v rámci archaické hospodářské politiky laissez faire něco o potřebě návratu k volnému trhu. Je dobře, že se takto projevil. aby občané věděli, že za vlády ODS nebo slepence stran antibabišovské koalice by bylo ještě hůř nežli nyní. Tedy poté, co Babišova vláda zruší touto nedělí počínaje regulaci cen benzínu a ropy.
Není to šťastné opatření i proto, že je uplatněno uprostřed dovolených.
Každý z nás, kdo vycestoval v posledních dnech a týdnech do zahraničí, v okolních zemích, ať je to Německo, Rakousko anebo trochu vzdálenější Itálie a Francie, na vlastní peněžence poznal, že ceny pohonných hmot jsou podstatně vyšší nežli u nás. Měli jsme nyní jedny z nejnižších cen benzínu a nafty v celé Evropě vůbec. Nechápu, proč se tohoto instrumentu, tedy regulace cen, Babišova vláda tak náhle a lehce vzdává. Samozřejmě, že regulací unikají státnímu rozpočtu značné daňové výnosy. Ale přínosy v oblasti kontroly inflace, resp. držení inflace na uzdě, jsou podle mého názoru vyšší hodnotou pro stát a občany.
Nebo snad Babišova vláda nemá zájem udržet inflaci v Česku na současných nízkých číslech? Ať je to, jak chce, považuji celou věc, tedy zrušení regulace benzínu a nafty Babišovou vládou, za její zatím největší politickou chybu. Rád bych se mýlil, ale obávám se, že zasáhne bolestivě právě její stálý voličský elektorát (možná proto ten Kupkův jásot). Nebo přesněji elektorát hnutí ANO a také SPD, tedy určitou část středněpříjmových a nízkopříjmových skupin českého obyvatelstva. Ti všichni se v příštích týdnech stanou obětí oligopolního cenového řádění velkých prodejních řetězců PH.
Že skončí rychle konflikt kolem Hornuzského průlivu, je málo pravděpodobně. Zdá se, že Peršané pochopili, že vlastně mají v rukou politický osud prezidenta Trumpa. Když nebude schopen uzavřít rychle konflikt s Íránem, nejspíš jeho strana prohraje počátkem listopadu volby do Senátu. A pak, po volebním vítězství Demokratů v kongresových volbách, se stane prezident Trump štvanou zvěří. Pokusy o impeachment sice budou neúspěšné, ale dokonale paralyzují výkonnou moc ve Washingtonu. A to bude mít důsledky nejen na oblast Perského zálivu, ale celého světa.
Obávám se, že ceny ropy a zemního plynu, a tedy následně pohonných hmot půjdou nahoru. To znamená, že ceny benzínu a nafty se můžou dostat v krátké době na hodnotu, kterou nyní dosahují v sousedních zemích, a ještě výše. Tedy na 50 až 70 korun za litr. A to by byla politická katastrofa. Nemám zájem na tom, aby se rychle vrátila vláda pětikolky či něčeho podobného.
Představa, že bude rychle ukončen konflikt mezi Íránem a USA kolem Hormuzského průlivu, je zřejmě nerealistická. To by musely Spojené státy v jednáních o míru s Íránem udělat rozsáhlé koncese, které nebudou schopny a ochotny udělat. Vojensky USA nejsou schopny konflikt s Íránem uzavřít. Ceny ropy půjdou nahoru a s nimi i ceny plynu.
Lze očekávat, že pokud nebude uzavřena mírová smlouva, dostane Republikánská strana prezidenta Trumpa v listopadových volbách do Kongresu USA za vyučenou. A pokud je opravdu prohraje, dojde na dva roky ke znehybnění výkonné moci ve Washingtonu různými těmi impeachmennty a obstrukcemi v senátu i ve sněmovně poslanců a tak dále. V této situaci přistoupit k odstranění regulace cen benzínu a nafty nevidím jako moudré.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
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