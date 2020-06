Jiří Paroubek: Může ještě Evropa dovážet plyn z Ruska?

reklama

V americkém establishmentu došlo k mimořádnému souznění mezi republikánským prezidentem Trumpem a tzv. nadstranickou komisí amerických republikánských i demokratických senátorů, jež hodlá zpřísnit americké sankce vůči rusko-německému plynovodu Nord Stream II. Jinak řečeno, republikánští i demokratičtí senátoři hájí agresivně zájmy amerických plynařů, kteří chtějí vyvážet stůj co stůj svůj plyn (nejen) do Evropy. Tento zkapalněný americký plyn, dovážený v tankerech do Evropy, by měl nahradit ruský plyn, který je ale významně levnější nežli ten americký. A ještě malá poznámka: samozřejmě, že by si dovoz amerického zkapalněného plynu vyžádal také vybudování nových terminálů v evropských přístavech, což se neobejde bez dalších velkých investičních výdajů a promítne se to také do konečné ceny plynu.

Plynovod Nord Stream II, který je veden z Ruska přímo do Německa (bez komplikací s dopravou přes Ukrajinu a Polsko a s trvale se zvyšujícími tranzitními poplatky v těchto zemích), má být po dokončení dlouhý 1600 km. K jeho dostavění chybí momentálně zhruba 160 km u německého a dánského pobřeží. Má stát po dokončením 10 mld. dolarů a na jeho financování se z poloviny podílí ruský Gasprom (ten je majitelem funkčního, již existujícího plynovodu Nord Stream I) a z druhé poloviny zajišťuje financování výstavby konsorcium západoevropských energetických firem z Francie, Německa, Rakouska, Británie a Nizozemí.

Sankce Američanů mají být velmi důkladné a zaměřené jednak na firmy spolufinancujicí výstavbu, na vlastníky lodí, ale také třeba na pojišťovny, které lodě pojišťují. Dále na přístavy a na jakékoliv služby, které mají vést ke zprovoznění Nord Streamu II. Prostě jde o to, aby byl znemožněn dovoz ruského plynu do Evropy s argumentem, že to zvyšuje závislost západní Evropy na Rusku. Ale v podstatě jde o něco jiného, o vyřazení ruské konkurence ze hry a donucení Evropy a především Německa, aby zobala Americe z ruky. Německá vláda je v prekérní situaci. Její největší spojenec, USA, v rámci zřejmé obchodní války proti Rusku, chce donutit Německo a vlastně celou Evropu, aby se poddala Američanům. Jen nechápu,proč by to Evropa měla dělat.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

