P. C. Roberts: Velký Izrael je skutečný

21.06.2026 13:39 | Komentář
autor: PV

Sionisté věří, že úplné pohlcení Palestiny Izraelem je pouze začátkem, nikoli koncem vzniku sionistického židovského státu.

P. C. Roberts: Velký Izrael je skutečný
Foto: repro Youtube, tan
Popisek: Paul Craig Roberts

Koncept Velkého Izraele pochází od Theodora Herzla, zakladatele sionismu. Herzlovými slovy je Velký Izrael židovský stát sestávající z území od řeky Nil v Egyptě po řeku Eufrat v Iráku, což je mnohem větší oblast než Palestina, z níž sionisté vytvořili Izrael. Sionisté věří, že úplné pohlcení Palestiny Izraelem je pouze začátkem, nikoli koncem vzniku sionistického židovského státu.

Herzl nebyl multikulturalista. Nevěřil, že Židé by se mohli asimilovat do zemí s křesťanskou kulturou. Zasazoval se o židovskou vlast, která by židovskou diasporu připomínala židovskou zemi. Palestina se shodou okolností stala britským protektorátem, který Britové „chránili“ tím, že předali území a obyvatele sionistům, aby z nich vytvořili novou zemi známou jako Izrael.

Současná izraelská absorpce Gazy a zbývajících fragmentů palestinského Západního břehu Jordánu neznamená dokončení sionistického Státu Izrael. V Herzlově popisu Velkého Izraele jsou Egypt východně od Nilu, Irák západně od Eufratu, Sýrie, Jordánsko a Libanon součástí vznikajícího sionistického státu.

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V uplynulém roce izraelští vládní ministři před televizními kamerami ukazovali mapy, které představovaly expanzi Velkého Izraele od Nilu až po Pákistán, což zahrnuje celou Saúdskou Arábii.

Co muslimský svět, nejen Arabové, které Izrael a jeho spojenec USA porazili, ale i Írán, Turecko a možná i Pákistán, nechápe, je to, že i oni jsou cílem likvidace. V únoru loňského roku byl bývalý izraelský premiér Bennett v USA, aby promluvil na výroční schůzi izraelské lobby, která v podstatě vládne Americe. Bennett řekl, že „Turecko je další Írán“. Jinými slovy, ať se pustí do démonizace Turecka, aby hloupá americká populace viděla Turecko jako nového nepřítele, který nahradí Írán, o kterém si Bennett myslel, že bude brzy poražen a odstraněn jako překážka Velkého Izraele.

Bennett přišel předčasně. Írán se nezhroutil a možná se nezhroutí. Turecko a Saúdská Arábie však, pokud jsou schopny věnovat pozornost, byly varovány. Pokud Írán zmařil Washington a Izrael, jaké jsou šance sionistů proti Turecku a Saúdské Arábii? Skutečnost, že agenda Velkého Izraele je nerealistická, sionisty neodrazuje. Na Blízkém východě má dlouhodobou agendu pouze Izrael.

V rozhovorech o míru se nikdy nezmiňuje sionistická agenda Velkého Izraele. Ani íránská vláda se nezeptala, proč má Izrael právo na celé území Blízkého východu. Je to, jako by Íránci, Turci a Saúdové o sionistické agendě Velkého Izraele nikdy neslyšeli.

Často se stává, že země, stejně jako lidé, ignorují to, s čím se nechtějí potýkat. Pokud je to tak, pak se k Palestině v jejím zániku připojí i další muslimské země.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

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Izrael , Vaše věc , Roberts

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