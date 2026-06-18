Jiří Paroubek: Je senátor Fischer extremista?

18.06.2026 15:49 | Komentář
autor: PV

V ČT 24 jsem v úterý viděl a slyšel vystoupení senátora Fischera, takto předsedy zahraničního výboru Senátu.

Jiří Paroubek: Je senátor Fischer extremista?
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Jiří Paroubek
Rád pana senátora poslouchám. Jsou to vždy velké řeči, pronášené velmi spisovnou češtinou. Kdybych si ale řeč nechal přepsat do písemné podoby, zjistil bych, že jejich obsah je skoro nulový. Ale z úterního senátorova vyjádření vyplynula jedna velmi závažná věc.

Kdyby se jednalo o běžného senátora, neřeknu ani slovo, ať si blábolí a blouzní, co ho napadne. Nemá to žádný velký význam. Ale pan Fischer je předsedou senátního zahraničního výboru. Tedy výboru, který je rozhodující při definování zahraniční politiky českého senátu. To, že je Senát plný reakcionářů, mě nijak neruší. Těch pár tisícovek voličů v každém volebním obvodě prostě rozhodlo...  Ale to, že se pouští do naprosto avanturistických vyjádření, která jsou v rozporu se základní zahraničně-politickou linií vlády, to je zarážející.

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Slyšel jsem jeho vyjádření, podle kterého, kromě podpory podle mého názoru zcela neúčelných sankcí proti Rusku, by měly být uvaleny sankce také na Čínu. Prý proto, že podporuje Rusko. Rusko ale nepodporuje jenom Čína, v jejímž životním zájmu je, aby Rusko na Ukrajině neprohrálo, což rádobystratégové typu senátora Fischera pochopitelně nechápou. A tuto jednotu, toto strategické spojenectví mezi Čínou a Ruskem, nelze bagatelizovat.

Podle Světové banky je Čína nejsilnější ekonomickou mocností světa podle parity kupní síly. Rusko je čtvrtou nejsilnější entitou státu podle téhož žebříčku Světové banky, měřeno hrubým domácím produktem v přepočtu na paritu kupní síly. Podle tohoto žebříčku je Rusko o něco málo hospodářsky výkonnějším státem, nežli Německo a Japonsko. 

A to chcete takovou sílu porazit vojensky? Je potřeba s Ruskem jednat a konečně uzavřít konflikt na Ukrajině. A blouznění o uvalení sankcí na nejsilnější ekonomiku světa, která je druhým nejsilnějším zahraničně- obchodním partnerem České republiky, je zcela diskvalifikačním blábolením. Pan senátor by proto měl okamžitě odstoupit ze své funkce. Nebo budeme vidět stálé házení vidlí ze strany Senátu, ať už jeho předsedy, anebo předsedy zahraničního výboru, do pragmatické zahraniční politiky vlády.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

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Fischer , média , Paroubek , Vaše věc

Zuzana Majerová byl položen dotaz

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Vím, že nechcete Euro a jako jeden z důvodů uvádíte, že se nechcete podílet na placení dluhů států eurozóny, které jsou zadluženy až na půdu. Cožpak ale my nejsme zadlužení až po uši? Já taky teď nejsem pro euro, ani pro zadlužování. Myslíte, že my lidé bysme si mohli dovolit se zadlužovat jako stát...

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