Jiří Paroubek: Nerudovština aneb Sprosťáctví na pokračování

Divil jsem se, že Filipa Turka, takto zmocněnce vlády ČR, Česká televize, jež jej otevřeně nenávidí, nechala tak dlouho na obrazovce. Říkal jsem si přitom, ten Turek hovoří velmi dobře anglicky. Rozuměl jsem mu, měl slušnou výslovnost jako člověk, který se učil anglicky v dobré škole. A zřejmě také využil pobytu v zahraničí, mimo jiné roku a půl jako europoslanec v Bruselu, aby svou znalost anglického jazyka ještě zdokonalil.
To, co se odehrálo poté v některých mainstreamových médiích, bylo vůči Turkovi naprosto nekorektní. Dělat z bílého černé a tvrdit, že Turek má s angličtinou problém, mělo jenom podtrhnout uměle vytvářený obraz Filipa Turka jako problémového politika. Politika, jenž nic nezná, a představuje tak ve své funkci zátěž pro vládu i pro republiku. Je to záměrná a dlouhodobá kampaň, nic jiného.
Něco podobného jsme zaznamenali před pár týdny v souvislosti s vystoupením ministra zahraničí Macinky na mnichovské bezpečnostní konferenci. Pan ministr se v diskuzi na konferenci vymezil vůči arogantní bývalé ministryni zahraničních věcí USA Clintonové. Argumentoval přitom věcně dobře. Projevil také dobrou znalost anglického jazyka. Co následovalo? Čeští opoziční lídři a také bídní šmokové v mainstreamových médiích se na Macinku vrhli jako na lovnou zvěř. A byli by ho roztrhali na kusy. Pak se do toho ale vložili představitelé republikánské strany USA včetně prezidenta Trumpa (což mě tedy v Trumpově případě zase tolik neoslňuje). Ale najednou čeští opozičníci, kteří napadali ministra Macinku, úplně zmlkli. To ticho přímo řvalo.
Teď je situace podobná. Do věci se vložila stylem slona v porcelánu také europoslankyně Nerudová. Tedy osoba nechvalně známá jako někdejší rektorka Mendelovy univerzity, v kteréžto funkci zavírala obě oči i všechna kuří oka na nohou před prodáváním titulů na "své" univerzitě. Tedy na univerzitě, kterou řídila. Buď se do těchto nechutných kšeftů zapojila, anebo je tak hloupá, že o nich opravdu nevěděla. V každém případě někdo měl zájem na tom, aby se celá záležitost uklidila pod koberec...
Na facebookovém účtu jednoho influencera se objevil sestřih vystoupení profesorky Nerudové, vesměs zřejmě z Evropského parlamentu. Tedy jakási koláž z jejích nejrůznějších vystoupení. Byla to vystoupení v angličtině anebo v jazyce, který angličtinu imitoval. Musím říci, že mi to silně připomínalo krásný film mého mládí s L. Funesem Četník v New Yorku, v němž se četníci ze Saint Tropez, neznalí tajů anglického jazyka, učili zvládnout před cestou do New Yorku alespoň některé anglické fráze. Bez úspěchu. Jistě si všichni vzpomeneme na onu krásnou větu "My flowers are beautiful".
Tak něco podobného předvádí také paní Nerudová. Prostě, není zrovna rozená polyglotka... Když se tato osoba pokouší mistrovat Filipa Turka, pokud jde o angličtinu, je to nejen nekorektní, ale také vrcholně pitomé. Opravdu nemá na to, aby si z Filipa Turka dělala legraci.
Je zajímavé, že médiím ani profesorce Nerudové nevadila naprostá neznalost anglického jazyka u bývalé ministryně obrany Černochové. A mohl bych jmenovat ještě další činitele bývalé Fialovy skvadry, kteří s angličtinou nebyli příliš kamarádi.
Jestli tedy někdo v Bruselu dělá s angličtinou ostudu, je to nikoliv Filip Turek, ale paní prof. Nerudová. Ale naši novináři z mainstreamových médií jsou připraveni zplodit jakékoliv zkreslení, které jim někdo přikáže udělat. Ale možná, že tato zkreslení dělají s láskou a z vlastní iniciativy... Svatá prostoto.
Dovolte mi ještě na závěr sdělit svoji osobní zkušenost ze světa vysoké politiky. Při osobních jednáních se zahraničními státníky jsem mluvil anglicky anebo německy podle toho, jak to situace vyžadovala, a bez tlumočníka. Pokud to ale bylo jednání, kde se váží každé slovo, využíval jsem vždy tlumočníka. Žádný politik není ve své funkci placen za to, aby byl také překladatelem či tlumočníkem. Pokud někdo nemá státní zkoušku z daného jazyka, a často se stává, že i když ji má, nemůže nechat věci z vážných jednání jenom na sobě. Vždy hrozí fatální chyba, která může ohrozit státní zájmy...
Zkrátka, shrnuto a podtrženo, Filip Turek mluvil v Bruselu anglicky velmi dobře. Celou tuto kampaň proti němu považuji za předzvěst toho, co následovalo při protivládní demonstraci, kde se Filip Turek stal (samozřejmě zcela nezaslouženě) hlavním vládním zlobrem. Na základě vymyšlených faktů se vytváří dojem o nekompetentnosti jeho i současné vlády.
Je to vlastně hanebná manipulace a fujtajbl. Ale na nic jiného se ti, kdo připravují kampaně proti současné vládě, nezmohou.
