Jiří Paroubek: O co jde prezidentu zbrojařů ve skutečnosti?

Ta věc, o níž mu jde, je dokonce důležitá pro život státu a jeho občanů. Ale také pro život kávové sedliny, která si chce na ní vydělat velké peníze. Co mám na mysli? Proč se tak prezident Pavel mermomocí cpe na summit NATO do Ankary? Bude tam přece horko.
Lze předpokládat, že to nebude žádný pěkný výlet. Tak o co tady vlastně jde? Je to jednoduché. Za vším hledej prachy. V Ankaře totiž německý, zatím naprosto neúspěšný kancléř rudo-černé vládní koalice CDU/CSU a SPD Merz přijde s návrhem, aby země NATO každoročně přispívaly Ukrajině kontribucí 70 miliard eur na zajištění chodu války s Ruskem. A také chodu ukrajinského státu, který pochopitelně nemá žádné vlastní peníze, protože je zcela orientován na válku. Dosud stála země EU válka na Ukrajině neuvěřitelnou sumu 370 miliard eur.
Dalších 90 miliard eur jÍ EU de facto dala nyní jako půjčku, s jejíž návratností se nepočítá....
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Samozřejmě, alikvotní podíl ze 70 miliard z kontribuce zemí NATO Ukrajině by se rozpočítal také na Českou republiku. Jistě to nebude suma malá, bude určitě v řádech desítek miliard korun.
Vedle toho se kapitáni světového zbrojařského průmyslu přes své exponenty v Evropské unii, v americké vládě a také v NATO domáhají, aby země NATO splnily svůj "závazek" čerpat ze státního rozpočtu výdaje ve výši 5 % HDP každoročně na vojenské a s nimi související účely. To by v českých podmínkách znamenalo vynaložit přes 400 miliard korun ročně. Tyto peníze by nešly do českého zdravotnictví, školství, kultury, výzkumu, vědy, rozvoje dopravní infrastruktury atd. Vlastně každá pátá.koruna z příjmů státu by šla na zbrojení. Prostě šly by z velké části zahraničním zbrojařům. Republika kromě těch nějakých vice než 300 miliard korun, které každý rok odvádí české firemní filiálky na účty svých zahraničních mateřských firem, by tedy odváděla ještě další nemalé částky do zahraničí.
Pokud chtějí Němci vést válku s Ruskem, ať si ji vedou, ale nemusíme u toho být my a nemusíme jim to platit. Německá ekonomika se zastavila. Je zřejmé, že německá vláda neví, jaké impulzy má německému hospodářství dát, aby se rozeběhlo. Nepochybně ale není tímto impulzem zbrojení. A to ještě ke všemu zbrojení zaplacené z kapes občanů mnohem chudších zemí, nežli je Německo.
Do NATO jsme vstupovali proto, že je to obranné společenství, a nikoliv útočný pakt, který bude ohrožovat další a další sousedy svých členských zemí na východ od jeho současných hranic. Nyní narazil pakt na Rusko a jeho bezpečnostní obavy. Za deset let to mohou být obavy ještě mocnějšího soupeře, kterým je Čína. A to vše proto, aby si zbrojaři mastili své kapsy a plnili svá nenasytná břicha. Samozřejmě, že i čeští zbrojaři něco málo dostanou usypáno, ale jen něco málo. Drobky z prostřeného stolu velkých hráčů.
Takže vznešená slova, občas pronášená prezidentem Pavlem, jsou jenom docela obyčejnou mlhou. Spolu s ÚS Pavel zatroubil k útoku proti vládě. Díky předsedovi Ústavního soudu, komunistovi vyklouzovi Baxovi, provázenému jeho věrným stínem a vzorem, kterým je další bývalý bolševik Rychetský, došlo k tomu, že mekota blekota, ústavní soudce Šámal (kdysi prý velmi aktivní komunista, nyní už léta komunista vyklouz) udělal protiústavně všechno pro to, aby se Pavel dostal na summit. Pro republiku by bylo setsakra drahé, pokud by české delegaci dokonce šéfoval.
No, proto podržme vládu Andreje Babiše, i když občas dělá chyby. Ale je pořád lepší nežli neodpovědné zjevy a šibalově, které jsme tam měli předtím. A kteří by zájmy českých občanů hodili do chřtánu zahraničních zbrojařů stejně lehce, jako to činí prezident zbrojařů Pavel.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
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