Jiří Paroubek: O co jde prezidentu zbrojařů ve skutečnosti?

29.06.2026 16:49 | Komentář
autor: PV

No, určitě mu nejde o veřejné blaho. Ačkoliv, jak se to vezme.

Jiří Paroubek: O co jde prezidentu zbrojařů ve skutečnosti?
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Jiří Paroubek

Ta věc, o níž mu jde, je dokonce důležitá pro život státu a jeho občanů. Ale také pro život kávové sedliny, která si chce na ní vydělat velké peníze. Co mám na mysli? Proč se tak prezident Pavel mermomocí cpe na summit NATO do Ankary? Bude tam přece horko.

Lze předpokládat, že to nebude žádný pěkný výlet. Tak o co tady vlastně jde? Je to jednoduché. Za vším hledej prachy. V Ankaře totiž německý, zatím naprosto neúspěšný kancléř rudo-černé vládní koalice CDU/CSU a SPD Merz přijde s návrhem, aby země NATO každoročně přispívaly Ukrajině kontribucí 70 miliard eur na zajištění chodu války s Ruskem. A také chodu ukrajinského státu, který pochopitelně nemá žádné vlastní peníze, protože je zcela orientován na válku. Dosud stála země EU válka na Ukrajině neuvěřitelnou sumu 370 miliard eur.

Dalších 90 miliard eur jÍ EU de facto dala nyní jako půjčku, s jejíž návratností se nepočítá....

Anketa

Je Petr Macinka arogantní?

1%
7%
90%
2%
hlasovalo: 2636 lidí

Samozřejmě, alikvotní podíl ze 70 miliard z kontribuce zemí NATO Ukrajině by se rozpočítal také na Českou republiku. Jistě to nebude suma malá, bude určitě v řádech desítek miliard korun.

Vedle toho se kapitáni světového zbrojařského průmyslu přes své exponenty v Evropské unii, v americké vládě a také v NATO domáhají, aby země NATO splnily svůj "závazek" čerpat ze státního rozpočtu výdaje ve výši 5 % HDP každoročně na vojenské a s nimi související účely. To by v českých podmínkách znamenalo vynaložit přes 400 miliard korun ročně. Tyto peníze by nešly do českého zdravotnictví, školství, kultury, výzkumu, vědy, rozvoje dopravní infrastruktury atd. Vlastně každá pátá.koruna z příjmů státu by šla na zbrojení. Prostě šly by z velké části zahraničním zbrojařům. Republika kromě těch nějakých vice než 300 miliard korun, které každý rok odvádí české firemní filiálky na účty svých zahraničních mateřských firem, by tedy odváděla ještě další nemalé částky do zahraničí. 

Pokud chtějí Němci vést válku s Ruskem, ať si ji vedou, ale nemusíme u toho být my a nemusíme jim to platit. Německá ekonomika se zastavila. Je zřejmé, že německá vláda neví, jaké impulzy má německému hospodářství dát, aby se rozeběhlo. Nepochybně ale není tímto impulzem zbrojení. A to ještě ke všemu zbrojení zaplacené z kapes občanů mnohem chudších zemí, nežli je Německo.

Do NATO jsme vstupovali proto, že je to obranné společenství, a nikoliv útočný pakt, který bude ohrožovat další a další sousedy svých členských zemí na východ od jeho současných hranic. Nyní narazil pakt na Rusko a jeho bezpečnostní obavy. Za deset let to mohou být obavy ještě mocnějšího soupeře, kterým je Čína. A to vše proto, aby si zbrojaři mastili své kapsy a plnili svá nenasytná břicha. Samozřejmě, že i čeští zbrojaři něco málo dostanou usypáno, ale jen něco málo. Drobky z prostřeného stolu velkých hráčů.

Takže vznešená slova, občas pronášená prezidentem Pavlem, jsou jenom docela obyčejnou mlhou. Spolu s ÚS Pavel zatroubil k útoku proti vládě. Díky předsedovi Ústavního soudu, komunistovi vyklouzovi Baxovi, provázenému jeho věrným stínem a vzorem, kterým je další bývalý bolševik Rychetský, došlo k tomu, že mekota blekota, ústavní soudce Šámal (kdysi prý velmi aktivní komunista, nyní už léta komunista vyklouz) udělal protiústavně všechno pro to, aby se Pavel dostal na summit. Pro republiku by bylo setsakra drahé, pokud by české delegaci dokonce šéfoval.

No, proto podržme vládu Andreje Babiše, i když občas dělá chyby. Ale je pořád lepší nežli neodpovědné zjevy a šibalově, které jsme tam měli předtím. A kteří by zájmy českých občanů hodili do chřtánu zahraničních zbrojařů stejně lehce, jako to činí prezident zbrojařů Pavel.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme:

Jiří Paroubek: Na prezidenta Pavla zřejmě působí tropická vedra
Jiří Paroubek: Chce Zelenskyj vyvolat světovou válku?
Jiří Paroubek: Američanům došly v Íránu patrony
Jiří Paroubek: Je senátor Fischer extremista?

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://vasevec.info

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

NATO , Paroubek , Pavel , summit , ÚS , Vaše věc

Mgr. Vítězslav Schrek byl položen dotaz

Babiš

Proč myslíte, že jeden z nebohatších lidí u nás chce stále víc a víc? K čemu mu to bude dobré? Přeci jen už není ani nejmladší. Já myslím, že právě jeho voliči si myslí, že on peníze nepotřebuje, takže ničemu, co se týká toho, jak se snaží víc obohatit nevěří. Nebo jak to vidíte vy? Protože voliči m...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jiří Paroubek: O co jde prezidentu zbrojařů ve skutečnosti?

16:49 Jiří Paroubek: O co jde prezidentu zbrojařů ve skutečnosti?

No, určitě mu nejde o veřejné blaho. Ačkoliv, jak se to vezme.