Jiří Paroubek: Předvolební triky hnutí STAN

Bernard se skutečně objeví v čele kandidátky hnutí STAN v Plzeňském kraji. Nic proti tomu, změna je život. Ale možná, že by pan exhejtman mohl být ve svých veřejných vyjádřeních trochu soudnější. Do poslední možné chvíle oddalovat svůj odchod z ČSSD, aby, co nejvíce to bude možné, oddálil svůj vyhazov z hejtmanské židle je trochu perfidní. Působení v čele hejtmanství má přeci vysokou předvolební hodnotu... A kdyby J. Bernard odešel před rokem, kdy svou dohodu se STAN zřejmě upekl, dnes by si na něj nikdo ani nevzpomněl. Jeho politický potenciál by se dnes blížil nule. A tak chvíli, vlastně rok, tahal sociální demokraty v Plzni za nohu, že vlastně není s jeho odchodem nic jistého. Že on je vlastně ten autentický sociální demokrat moderního západního střihu. Proto musí chodit na protivládní demonstrace, objímat se s pravičáky, tu a tam zaútočit na vládu, jejíž součástí je jeho, dnes už bývalá, strana.

Pan exhejtman rád mluví o respektování demokracie. Ale přece součástí demokracie je i respektování většinového názoru. Zejména, když je člen ve významné politické funkci, což funkce hejtmana nesporně je. A pokud se většina strany ve vnitrostranickém referendu rozhodla pro účast ve vládě, měl by to takový vysoký funkcionář respektovat nebo odejít ze své funkce. Podle možnosti okamžitě.

Po celou dobu, kdy byl již J. Bernard rozhodnut odejít ve "vhodném okamžiku" z ČSSD, udílel této straně hraběcí rady. Tyto rady jsem se zájmem a pohoršením četl. Jsou to spíše doporučení vhodná například pro TOP 09 anebo pro STAN, tedy pro pravostředové subjekty.

Řekněme si otevřeně, že pan exhejtman je výplodem Sobotkovy a Chovancovy chybné personální práce. Nikdy nebyl a nestal se, ani ve vysoké politické funkci, názorovým socialistou. V okamžiku, kdy strana bojuje o svou existenci, se jí vlastně snaží vrazit dýku do zad. Něco jiného by bylo, kdyby strana měla nějakých 20 – 25% volebních preferencí a jistý voličský kádr, tvrdé jádro a on by v sobě objevil potřebu hledat si nový politický domov. Ale dnes je vše jinak, nežli v situaci, kdy se stal, v lepších časech sociální demokracie, hejtmanem. Přišel k hotovému, nemusel nic budovat. Slušností z jeho strany by bylo, držet v tuto chvíli alespoň ústa. Jeho přestup ke STAN není proto korektní. Zejména nekorektní jsou jeho úplně zbytečné kecy, jak se názorově rozešel se svou bývalou stranou. Také jeho ohnivý antikomunismus postrádá jakýkoliv smysl. Strana se musí dívat do budoucnosti (v ní komunistická strana už nejspíš ani nebude) a ne do minulosti. To, myslím, zejména voliče levice vůbec nezajímá. A pokud chce ČSSD rekonstruovat svůj voličský kádr, nemůže sázet na okázalé komunistožroutství.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

