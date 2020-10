Jiří Paroubek: Proč Právo nechce Hamáčka?

reklama

Právo by bylo, jak je zřejmé, z redakčního sloupku nejraději, kdyby prezident Zeman vyřkl nad Janem Hamáčkem smrtící ortel. M. Zeman, stejně jako já, dělal léta předsedu sociální demokracie a oba dva proto víme, co to obnáší. Zkrátka, prezident si umí velmi živě a přesně představit v jakém stavu je současná sociální demokracie a také, kdo ji do tohoto stavu dostal. Byli to především pánové Sobotka a Chovanec, kterým dělal backing jejich kámoš advokát Pokorný. Prostě tato zájmová skupina, vynechávám již zakladatele firmy Bison & Rose, neboť jeden je na cestách v USA a druhý v Chorvatsku. Prostě Pokornému to nedá, aby se přes redakci Práva nepokoušel ovlivňovat personální politiku v ČSSD.

Právo přeci nemůže myslet vážně, že by se ČSSD měla z pozice předsedy zbavit nejpopulárnějšího politika v zemi. Problém je možná v tom, že Hamáček je tak populární. Tak je jasně vidět, co je „jeho“ problém. Je to strana, která, bohužel, zcela pozbyla důvěryhodnosti. Respektive důvěryhodnosti se jí dostává jen v některých, víceméně, politických enklávách. Mám na mysli kraj Vysočina, Jižní Čechy, město Náchod, Frýdek Místek, Karviná, ale také jména jako jsou Netolický, Sehnalová, Kajnar. Asi je těch důvěryhodných lidí v ČSSD více, tedy včetně Hamáčka. Problém ale je, že to nestačí k tomu, aby se zvrátil celkový obraz strany, který poničili Sobotka a jeho nejbližší „kolegové“.

Prostě lídři ČSSD musejí vše dělat jinak, než to dělal Sobotka. Chce to především jednotu slov a činů, tedy držet slovo. Anebo alespoň zdůvodnit proč nemohu – s velkými omluvami – slovo dodržet. Nepokračovat v personální genocidě ze sobotkovských časů (předseda Hamáček je víceméně zárukou, že genocida nepokračuje).

Stejně tak mě zaujalo v dnešním Právu, jak vlídně redaktor Martínek klade promootázky ministru zahraničí Petříčkovi. Ten chce kandidovat v Praze na čele kandidátky do poslanecké sněmovny. Nic proti tomu, kdyby měl za sebou preference v rozsahu 10 % anebo alespoň 6 – 7%. Volební preference ČSSD v Praze se ale reálně pohybují mezi 1 – 2%. Ve vlídném článku, kde nechybí ani otázka, zda Petříček nechce náhodou kandidovat ne na předsedu pražské krajské organizace ČSSD, ale rovnou na předsedu strany, se kromě frází nic nedozvíme. Pokorný by to neformuloval lépe. V rozhovoru ale chybí jedna podstatná otázka. Jaký má Petříček plán, aby dostal ve volbách ne 1%, ale 5% + 1 hlas. Jak vyřešit tento problém, když je sám součástí problému? Ten problém je Pocheova mocenská skupina v Praze, k níž Petříček, bohužel, patří.

Zkrátka, Právo by mělo přestat dělat v ČSSD personální politiku. Jak jsem slyšel, pan Pokorný se věnuje ve volném čase také Pirátům a myslím, že u toho by měl už zůstat.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Jiří Paroubek: Mezihra krajských a senátních voleb Jiří Paroubek: Jak dál, levice? Jiří Paroubek: Jsou tyto volby referendem o Babišově vládě? Jiří Paroubek: Obrovské stimuly na povzbuzení uvadlých ekonomik

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.