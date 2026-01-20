Jiří Paroubek: Rozvod Trumpa s hysterickou Evropou

20.01.2026 15:26 | Glosa
autor: PV

Ať se nám to líbí nebo ne, i politici v nejvyšších patrech jsou jen lidi s různými slabostmi a nedokonalostmi. Vztahy mezi státy a národy se mnohdy odvíjejí od toho, jak mezi jejich vrcholnými představiteli funguje interpersonální chemie. Můžeme být sebevíc odhodlaní a přesvědčení, že se věci řídí mezinárodním právem a mezistátními smlouvami, ale ve finále se hodně věcí odvíjí od banalit typu – je mi sympatický, nebo jsem na něho alergický.

Jiří Paroubek: Rozvod Trumpa s hysterickou Evropou
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Jiří Paroubek

Začíná mi připadat, že situace okolo Grónska je zhmotněním vztahu prezidenta Trumpa k jeho evropským protějškům. Od Macrona přes Starmera, Leyenovou a Merze se všichni před americkými volbami předháněli v dehonestaci Trumpa a nepokrytě podporovali jeho protivníka. Dost neprozíravé a opřené jen o jiný pohled na svět. Po volbách měli dost šancí se začít chovat jinak. Chovat se podle reality upadajícího hospodářského postavení zemí EU, slábnoucí vojenské síly a z toho plynoucího poklesu váhy na mezinárodní scéně.

Lídři EU a vedení EU se místo toho chovají vůči nové americké vládě přezíravě až arogantně. Proč si to myslím? Podívejte se na vyjednávání o míru na Ukrajině. Prezident Trump mnohokrát opakoval, že to není jeho válka, nikdy by ji nepřipustil a chce ji co nejdřív ukončit. Evropané se neustále oháněli jací jsou spojenci USA, ale mírové návrhy a snahy konflikt ukončit, stále celkem úspěšně komplikují až torpédují. Hovorově by se dalo říci, že do toho Trumpovi hází vidle.

Tak se chová slabší spojenec k tomu silnějšímu? Zkuste si takovou situaci promítnout do běžného života. Silnější se o něco snaží a jeho údajný slabší kamarád mu to neustále kazí. Jak asi dlouho takové přátelství vydrží? Prostě mezi špičkami EU a špičkami USA nefunguje žádná chemie, ba co hůř, prostě roste odpor jako v přežilém manželství. Ano, v minulosti nás pojilo mnoho dobrého, ale teď si už děláme jen naschvály.

Trump je hlavně obchodník, chce být obchodník a ne běžný politik. Čekal, že s ním lídři EU budou obchodovat, místo toho ho poučují a školí o morálce. Samozřejmě své morálce.

Grónsko má pro USA určitě velký strategický a ekonomický význam, ale došlo by k vyostření bez toho, aby evropští lídři škodili tak jak to měsíce předvádějí? Těžko říct, ale kdo zažil bouřlivý rozvod, tak může v něčem prezidentovi Trumpovi  rozumět. 

Tragédií pro nás je, že špičky zemí EU odmítají vidět realitu a už tak poškozené vztahy s USA dál ničí. Přesně jako hysterka, která škodí svému živiteli jen proto, že z toho má dobrý pocit. Dost často pak tomu silnějšímu prasknou nervy.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme:

Jiří Paroubek: Je to zneužívání mladých poslanců, anebo...?
Jiří Paroubek: Zrazuje ministr Macinka své voliče?
Zbyněk Fiala: O tom, co potom
Přemysl Votava: Kam zmizely zlaté české ruce?

Zdroje:

https://Vasevec.info

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , Paroubek , USA , Vaše věc , Trump

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

,,Ztracený dokument"

Také nevěřím tomu, že se dokument o vymáhání miliard po Agrofertu ztratil a i kdyby tak přeci není možné, aby to tím skončilo. Přeci když ztratím třeba pokutu, která mi přijde, nesmaže se. Ale v tom se shodneme. Co mě zaráží je, že dokument má třeba jen jeden člověk. Neměl by být třeba doručen více ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Ranní návyky podporující přibírání na vázeRanní návyky podporující přibírání na váze Fatální poškození nehtů s použitím gelového lakuFatální poškození nehtů s použitím gelového laku

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jiří Paroubek: Rozvod Trumpa s hysterickou Evropou

15:26 Jiří Paroubek: Rozvod Trumpa s hysterickou Evropou

Ať se nám to líbí nebo ne, i politici v nejvyšších patrech jsou jen lidi s různými slabostmi a nedok…