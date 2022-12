Jiří Paroubek: Rychetský, už někam zalez!

reklama

Zlatá slova, jež vypustil někdejší právník Bytového družstva Pokrok a vymahač škod od stavebních firem, za údajně či skutečně nekvalitně provedené stavební práce (opravdu skvělá odborná průprava na ústavniho soudce). Ale nezůstalo, bohužel, u těchto zlatých slov. Podle mého názoru pan předseda trpí nějakou bipolární poruchou anebo přímo senilitou, protože ještě v tomtéž rozhovoru se vyjádřil takto: „Teď to řeknu dost natvrdo. Nechtěl bych, aby došlo k agrofertizaci naší země. A doufám, že Ústavní soud nikdy nebude součástí Agrofertu, který se snaží ovládnout naší zemi. Stejně tak je pro mě těžká představa, že by se hlavou našeho státu stal člověk, který byl do poslední chvíle nejen režimním komunistou, ale byl i evidovaný jako agent Statní bezpečnosti.“

Rychetskému prostě straší ve věži a po těchto slovech by měl okamžitě odstoupit z funkce předsedy Ústavního soudu. Projevil vůči jednomu z kandidátů takovou politickou a osobní zaujatost, že je to naprosto diskvalifikující pro další působení v čele ústavní instituce, která by měla být nezávislá, a zejména nestranná. A mimochodem, on sám kdysi nebyl bolševik?

Kromě toho, předseda Ústavního soudu není popová hvězda, aby poskytoval rozhovory dennímu tisku se svými privátními názory.

Už ani nepřipomínám jeho staré lumpačení, v podstatě protiústavní chování, když v říjnu 2009 se svými několika pomahači, členy Ústavního soudu, zrušil ústavní zákon, jimž de facto eliminoval již stanovené mimořádné volby do poslanecké sněmovny. Tehdy málem vytvořil ústavní krizi, neboť poslanecká sněmovna byla blízko svému rozpuštění a hrozilo, že by dlouhé měsice nemusela být zvolena sněmovna nová. A země by tak byla nejméně tři čtvrtě roku (v roce 2010) bez státního rozpočtu, jehož návrh senát nemůže projednávat, a už vůbec ne schvalovat. Kromě toho, všechny průzkumy veřejného mínění nasvědčovaly tehdy tomu, že volby vyhraje levice, a tomu chtěl zřejmě Rychetský, s backingem nejspíš významných zahraničních sil, zabránit (kdyby nebylo oněch nejmenovaných zahraničních sil, pan předseda, s ohledem na svou většinou nízkou odvahu, by se zlikvidovat předčasné volby neodvážil).

Připomínám, že v podobném duchu politicky zasáhl do volebního boje v loňském roce, když už si po vyhlášení termínu voleb do poslanecké sněmovny jeho Ústavní soud vynutil na parlamentu úpravy volebního zákona tak, aby byly co nejvýhodnější pro spojené pravicové předvolební aliance.

Nevím, jestli budu v prezidentské volbě volit A. Babiše, ale už i s ohledem na tuto zaujatost reprezentantů pražské kavárny, k nímž Rychetský patří, o tom budu velmi uvažovat.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

