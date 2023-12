Jiří Paroubek: Schopnost předvídat…

Fialova vláda není tvořena politiky, ale aktivisty. To platí i o velké části dnešních politických elit EU. Politik profesionál v klidu shromažďuje informace, analyzuje je i za pomoci týmů a následně předvídá další vývoj událostí. Snaží se vybrat, na základě co nejširšího spektra kvalitních informací a jejich analýzy, takové řešení, aby z toho měli občané jeho země, co největší užitek. Naopak aktivista má nějakou zafixovanou ideu a za tu zuřivě bojuje. Snaží se přesvědčit, nebo dokonce donutit okolí, že jde o jedinou správnou věc. Pro dnešní naše „spasitele“ je Rusko naprostý nepřítel bez ohledu na to, že jde o surovinovou a vojenskou velmoc. Čínu nemají rádi, protože nefunguje podle jejich hodnot, bez ohledu na to, že se tam vyrábí už úplně všechno, bez čeho nepřežijeme.

Svět ovšem nefunguje podle našich snů a představ. Ve světě vítězí silnější, bohatší a schopnější, kteří využívají slabší, i když nám to může připadat nespravedlivé a různá mezinárodní společenství hledají cesty, jak tuto zákonitost oslabit. Někdy se oslabit daří, ale ve velké většině vyhrávají ti s vetší ekonomickou silou.

Nacistické Německo prohrálo válku ne proto, že bylo totalitní a mělo nelidskou, zrudnou ideologii, ale proto, že bylo hospodářsky a tedy i vojensky slabší než proti němu stojící blok Spojenců. Sovětský svaz se nezačal drolit proto, že by byla jeho ideologie proti lidským právům, ale neobstál v hospodářské soutěži.

Všichni ti, kteří předpovídali porážku Ruské federace v konfliktu na Ukrajině, zapomněli, že dnešní západní svět jeví známky ekonomického úpadku. Rusko je z hlediska surovin jedna z největších mocností světa. A jeho propojení s výrobní a technologickou mocností Čínou tvoří blok, na který upadající Západ nebude perspektivně stačit. Především proto, že umění reálné politiky a vůdcovství je vystřídáno ideologickým aktivismem. Aktivismem jedině správných hodnot, klimatickým blouzněním, aktivismem migračním a aktivismem okrajových pseudoproblémů (např. LGBT).

Abychom vyhráli, nebo alespoň důstojně přežili, musíme být lepší, tedy bohatší, silnější a schopnější. Západ dělá vše pro to, aby prohrál, a nemá vůbec představu, co pak nastane. Dnes už i ti největší optimisté ztrácí nadšení, že Ukrajina, a to s pomocí celého Západu porazí Rusko. Zatímco před rokem mohlo být dosaženo míru, dnes to začíná vypadat na katastrofální prohru Ukrajiny. Ukrajina se bez pomoci USA zhroutí jako domeček z karet. Tamní lidé se mohou vzbouřit, protože už se jim nebude chtít umírat a živořit za zájmy nadnárodních oligarchů a domácích zlodějů. Myslíte si, že je to nereálné? Kolik dostanou dolarů, když prezidentské volby vyhraje Trump? Evropa bez USA za zády zahodí pomoc Ukrajině i s rukama. Na Ukrajině se mohou rázem zcela změnit nálady a poměry. Konečně, vždyť k něčemu podobnému došlo v první světové válce.

Ještě v roce 1917 mohly ústřední mocnosti dosáhnout důstojného míru. Rakousko-uherská monarchie by v tom případě přežila. Třeba jako konstituční a federální stát. Nestalo se. Táhli to až do úplného zhroucení. Vládnoucí elita nepochopila, že zničila sama sebe. Nedovedli si představit, že se jejich staletá panství rázem zhroutí. Navíc vytvořili podmínky pro nacismus a sovětský komunismus. Naše dnešní situace je až příliš podobná.

