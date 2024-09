Jiří Paroubek: Vyhazov Bartoše z vlády a zbabělost premiéra

Je zřejmé, že premiér Fiala několik týdnů před volbami kryl Bartošovu neschopnost při zpracování projektu digitalizace státní správy, kterého je ve vládě garantem. Je otázka, kdy již premiér obdržel zprávu IT odborníků ze čtyř ministerstev pod názvem „DSŘ hodnocení pro vládu ČR“. Tento materiál na 22 stránkách shrnuje, v čem spočívá debakl projektu stavebního řízení, které spustil v červenci bez testování, bez dostatečné přípravy pracovníků stavebních úřadů, Bartoš. Bartoš postupoval při zavádění projektu jako vždy, tedy coby kutil a amatér. A to nejen v politické oblasti, ale také v manažerské a čistě odborné oblasti, pokud jde o IT.

Piráti, kteří se vydávají za fenomenální odborníky v oblasti IT, naprosto selhali. Nulové manažerské zkušenosti přivedly Bartoše do slepé uličky vlastní kolosální neschopností. Zkušený manažer by totiž u takto rozsáhlého a náročného projektu, jakým je digitalizace stavebního řízení, věděl, že je potřeba nejméně půlročního přechodného období. V tomto období by byly vychytány všechny problémy, které nutně u takto rozsáhlého projektu vznikají. V tomto případě ovšem pracovní tým čtyř ministerstev zkonstatoval, že celý projekt je nyní prakticky nepoužitelný. Jinak řečeno, že by ani přechodné období zřejmě nepomohlo. Pracovní tým ministerstev sděluje, že k tomu, aby se projekt dostal do provozuschopného a použitelného stavu, bude na něm třeba pracovat dalších 12 až 18 měsíců. Jinak řečeno, nedokončený a nefunkční projekt digitalizace stavebního řízení nejspíš zdědí příští vláda.

Ve zprávě se zejména konstatuje, že na počátku projektu nebyly definovány potřeby. Nejspíše vůbec nedocházelo ke kontaktu IT odborníků, zpracovávajících projekt, a pracovníků stavebních úřadů, kteří prakticky celou věc, celé stavební řízení provádějí.

Neexistuje ani plán vývoje projektu. Jak jsem již zmínil, odborníci ministerstev se shodují s mým názorem, že chybí testování, a také s tím, že školení pracovníků stavebních úřadů bylo nedostatečné. A pokud v projektu byly prováděny po jeho neúspěšném spuštění změny, nedocházelo následně k informování pracovníků stavebních úřadů o těchto změnách. A to jenom zvětšilo chaos, panující ve stavebním řízení. A tento chaos a nefunkčnost digitálního řešení způsobují de facto omezení investiční činnosti v zemi v řádech týdnů, což nutně vyvolá negativní dopad na tvorbu HDP státu.

Podle odborníků ministerstev, jak to vyjádřili ve své zprávě, zcela chybí dokumentace projektu. Je tedy dost dobře možné, že zhotovitel či zhotovitelé projektu digitalizace budou od státu požadovat další peníze za tento projekt. Nejspíš to znamená, že byla ze strany státu, za což plně odpovídá Bartoš, podepsána špatná smlouva, která zvýhodňuje jednostranně dodavatele.

Zpráva je zcela nepochybně pravdivá a je možná ještě shovívavá ve vztahu k pravému stavu věcí. Po přečtení takové zprávy by měli premiér a vláda podat okamžitě trestní oznámení na škodu, která vznikla státu v důsledku neodborného řešení dané problematiky, tedy digitalizace stavebního řízení. Pokud se ukáže, že celý projekt je zcela nepoužitelný, tak vznikla státu škoda ve výši, kterou stát proplatil zhotoviteli či zhotovitelům.

Bylo by také dobré vědět, kdo je vlastně zhotovitelem projektu a tím hlavním odborným partnerem státu při zpracování projektu digitalizace. A také jak byl vybrán a dále jaké má tato firma vztahy ke špičkám Pirátské strany. Zdá se, že politické kutilství ministra Bartoše zapadá do stejné kategorie, jako šibalství dalšího piráta Hřiba, náměstka primatora pro dopravu na pražské radnici. Připomínám jen, že se policie začala na radnici intenzivně zabývat dvěma stavebními projekty v oblasti dopravy (rekonstrukcí Barrandovského mostu a výstavbou Dvorecké lávky), což jsou projekty za více než dvě miliardy korun.

Předpokládám, že pozadí těchto projektů bude dříve či později odhaleno a Pirátská strana skončí patrně v propadlišti dějin, jako před ní Věci veřejné a Bursíkovi Zelení. Voliči by se měli konečně poučit, že strany politických kutilů, marketingové strany bez zkušených odborníků, zato však se silnými materiálními zájmy, nejsou v jejich zájmu.

Ale to není celý problém české demokratury. Úmyslně nemluvím o demokracii. Protože manipulace, které probíhaly v posledním roce v průzkumech veřejného mínění, v nichž byla záměrně nadhodnocována váha Pirátské strany, ukazuje, že manipulace s veřejným míněním mají za cíl ovlivnit politický charakter státu. Přestože výzkumné agentury dávaly v posledních týdnech Pirátům preference až k deseti procentům, Piráti katastrofálním způsobem v těchto volbách propadli. Je to až neuvěřitelné.

Ještě včera se ovšem objevovaly články mladých novinářů, kteří se solidarizují s Pirátskou stranou, možná z důvodů generační solidarity, možná z důvodů společné lásky ke konopí. Také mladí novináři byli velkou oporou Pirátské strany. Škody po Pirátech nebude jednoduché odstranit a to je potřeba občanům stále připomínat.

Myslím, že pokud se nějaký tým lidí s dobrými právníky, IT odborníky a ekonomy vydá cestou analýzy Bartošova projektu digitalizace, nutně z toho vyplynou trestní oznámení. A Bartoš bude řadu příštích let muset mnohé vysvětlovat orgánům, činným v trestním řízení. Tím neříkám, že bych mu přál, aby skončil v teplácích.

Zvláštní zbabělost premiéra Fialy

Premiér Fiala nedokázal při ranním jednání říci do očí Bartošovi, že na základě zjištěných obřích nedostatků, které avizují naprostou nefunkčnost jím prosazovaného projektu digitalizace stavebního řízení, což významně narušuje národohospodářské aktivity v oblasti stavebnictví, Bartoš musí odejít z funkce ministra a místopředsedy vlády. Normální premiér by toto řekl odvolávanému ministrovi do očí. Zvláštní zbabělost.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

