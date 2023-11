Jiří Paroubek: Zaseli vítr, sklidí bouři…

reklama

Tedy lze říci, že ceny elektrické energie se díky tomuto zásahu ERÚ v příštím roce zvýší tedy až asi o pětinu. V některých případech to bude méně, v jiných více. A je tedy možné, aby si každý, ať už podnikatel anebo spotřebitel v domácnosti spočítal, kolik bude platit navíc v důsledku „prostého“ navýšení ceny ryze drahotního charakteru. Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 3% Ne 17% Vůbec mě tato koalice nezajímá 80% hlasovalo: 7051 lidí

Uvedu příklad z praxe. Ve svém venkovském domě jsem za uplynulý (od září 2022 do srpna 2023) rok měl díky tomu, že už dlouhá léta mám v provozu tepelné čerpadlo typu voda-vzduch, měsíční spotřebu elektrické energie za uplynulý rok v průměru 4300Kč měsíčně. Energetická společnost mi stanovila nové zálohy na spotřebu elektrické energie v následujícím ročním období cca 7300Kč. Poté, co jsem se vzbouřil proti takovéto „kalkulaci“, mně byla nicméně měsíční záloha navýšena na 4300Kč + 1200Kč za obnovitelné zdroje. Tedy, budu měsíčně platit cca 5500Kč zálohy. To je ale navýšení plateb o více než jednu čtvrtinu. Takže, pokud jsem za uplynulé roční období zaplatil něco přes 50 tis. Kč, nyní to bude o cca 13 000Kč navíc. Tedy za předpokladu, že mně v domě neporoste spotřeba elektrické energie. Anebo naopak, že mi nebude klesat. Ta už ale těžko bude klesat, protože jsem prostě využil všechny možnosti, abych spotřebu elektrické energie snížil. Mám tepelné čerpadlo. Když odjíždím z domu, vypínám topení a ohřev vody.... Nastal konec rozmařilostí.

Takže, pokud premiér Fiala a ministr Síkela hovoří o tom, že se bude jednat jen o pár procent navýšení nákladů na elektrickou energii domácností. To znamená maximálně o pár set korun nebo o nějaký ten tisíc korun za domácnost, tak prostě lžou. Jinak to říct nelze. Celou věc pak různí „odborníci", kteří se solidarizují s vládou, zakrývají různými argumentačními triky. Např. tím, že mluví o slotech či o různých stropech, fixacích a dalších nesmyslech, ale průměr, o který vzrostou ceny elektrické energie, bude zřejmě někde přes 20 až 25% na jednu domácnost.

V jednom "odborném " komentáři jsem četl kouzelnou větu, že „u plynu bude navýšení regulované části ceny mírnější“. Tedy řekněme, že cena plynu příští rok poroste ne o 25% ale třeba o 18 anebo alespoň 15% meziročního nárůstu. I tak to bude rána pro rozpočet domácností i pro podnikatelský sektor.

Vzhledem k oligopolnímu charakteru české ekonomiky lze očekávat, že např. obchodní řetězce, kterým vzrostou náklady v důsledku růstu cen elektrické energie v jedné položce až o čtvrtinu, toto zvýšení promítnou " lidumilně" zpět do cen zejména potravinářského zboží. Tedy zboží, které vyžaduje chlazení a rozsáhlejší manipulaci. Samozřejmě také svícení v obřích místnostech obchodních řetězců bude něco stát. Takže lze očekávat, že se kola inflace opět roztočí. Optimistické předpovědi centrálních bankéřů o tom, že už za rok bude inflace činit kolem 2%, jsou opravdu k smíchu, jako přespříliš optimistické.

A to ještě neznáme a těžko můžeme odhadnout dopad všech opatření tzv. konsolidačního balíčku vlády na celou českou ekonomiku. Zřejmé je, že dojde k dalšímu poklesu spotřebitelské poptávky. To vše se projeví v HDP celé země, protože jeho důležitá složka – spotřeba obyvatelstva – bude dále klesat. A nejen, že bude klesat prodej zboží, ona bude v důsledku poklesu prodeje zboží, klesat také jeho výroba. Např. cihelny firmy Wienerberger přerušují provoz na období zimních měsíců, protože mají plné sklady svých výrobků, což nejsou jen cihly. To lze pochopit, to je normální tržní chování. Ale také to bude mít další, řetězové důsledky. Zaměstnanci nebudou dostávat plný plat anebo přijdou o místo. A to povede k dalšímu oslabení koupěschopnosti obyvatelstva. Prostě, současná vláda dělá vše pro to, aby uvrhla ekonomiku státu do dlouhotrvající recese a miliony českých občanů do chudoby.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Sociálně inženýrská opatření EU neberou konce Jiří Paroubek: Proč Američané v březnu 2022 znemožnili jednání o míru na Ukrajině? Jiří Paroubek: Co potkalo dnes Izrael, může v budoucnu potkat i nás Jiří Paroubek: Petře Fialo, je to na ručník!

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE