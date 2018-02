Jiří Vyvadil: Fašista, nebo vítač? Tak snad raději ten fašista

Nesnáším nálepkování, když někdo o někom řekne, že je nahnědlý, dostávám tik. Sám jsem velmi tolerantní a jen jednou za pár měsíců velmi střídmo zareaguji, a pokud možno vždy ve věcné smyslu podobně jako to dělá Babiš, že migrace je samozřejmě dnešní i budoucí závažný problém Evropy i světa. To je neutrální vyjádření, já jej i neutrálně formuluji, ale pro fanatické vítače migrantů už tím faktem jsem jistě nahnědlý, případně fašista.

Rudolf Pelikán absolutně nic nedělal jako ministr spravedlnosti, pouze vyštípal korektní a neutrální paní profesorku Válkovou. A potom už jen čas od času, aby zakryl, že nic nedělá lidskoprávně zalkal v televizních debatách.

Nyní prohlásil, že pokud se ANO bude opírat o fašistickou SPD Tomia Okamury, bude rezignovat. Mimochodem ještě před dvěma dny tak nemluvil. Zdá se, že se připravuje na variantu, že bude vykopnut a jeho místo nabídnuto v rámci povolebního vyjednávání. A tak si vytváří alibi.

Totéž činí totálně nemožný Ťok, který je snad nejhorším ministrem dopravy v dějinách samostatného Česka, ale i Stropnický či jiní.

Když nedávno předseda Ústavního soudu Rychetský prohlásil o Okamurovi, že on a jeho strana je neonacistická, tak jsem si položil otázku. To už vymřely Rychetskému všechny právní buňky ? To nechápe, že naše volební právo je rovné a hlas stoupence SPD platí stejně tolik jako hlas ODS. On Ústavu netvořil, tam jsem byl v Lánech já. A rozhodně jsme nerozdělovali zvolené politické strany na demokratické a nedemokratické.

Na rovinu, pokud to tedy záleží na osobním přístupu. Za nedemokratické strany pokládám ty, které dehonestují strany, které se jim nelíbí slovem nedemokratické.

Jsou jimi tedy ODS,TOP 09, KDU-ČSL STAN a někdy též ČSSD.

Nebudu volit Okamuru, podporuji Andreje Babiše na post premiéra, ale Robert Pelikán je nedemokratický vřed v normálním demokratickém hnutí ANO.

Jiří Vyvadil

zakladatel skupiny Babiš premiérem, Zeman prezidentem

Psali jsme: Jiří Vyvadil: Totalitou v koncentrované podobě je Václav Moravec Jiří Vyvadil: Drsné, ale přátelské rady Babišovi, Okamurovi, ČSSD a KSČM. Úvodem Jiří Vyvadil: Děsí mě slova advokáta Tomáše Sokola. Jsou politicky účelová, hanebná… Jiří Vyvadil: Logicky se bude zostřovat „třídní boj“ mezi „privilegovanou menšinou“ a „umlčovanou většinou“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV