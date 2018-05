Jiří Vyvadil: Politika je umění počítat…

22.02.2018 13:32

Chápu, že do června je času dost, ale já bych Babišem to zase tak nepřepínal. Aniž bych strašil, stačilo by, kdyby se panu prezidentovi cokoliv stalo a třeba byl na delší dobu omezen v činnosti (Havel byl tuším snad půl roku či rok po nemocnicích) a všechny úvahy, jak to tedy bude s vládou, by mohly padnout.