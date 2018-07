Jiří Vyvadil: Putin je prostě jednička… Trump je jen dvojka

Začnu jaksi oklikou, ale vy obratem zjistíte, že to je důležité informace k tématu této mé glosy. Před 14 dny prestižní a věrohodná výzkumná agentura YouGov dělala rešerši, jak vnímají Němci, tedy největší a nejbohatší národ Evropy Vladimíra Putina a Donalda Trumpa. Ty výsledky překvapily i mne.

Ač jsou Němci horem dolem přesvědčováni, že USA jsou jejich spojencem číslo 1, jejich posuzování Putina a Trumpa bylo šokující…

Přestože by přední politici Spojených států a Německa měli být spojenci minimálně v rámci NATO, německá veřejnost má na věc velmi odlišný názor. Podle průzkumu společnosti YouGov z července tohoto roku považuje amerického prezidenta Donalda Trumpa za větší hrozbu pro světovou bezpečnost 64% respondentů průzkumu. Naopak ruský prezident Vladimir Putin představuje hrozbu pouze pro 16% Němců. O výsledcích průzkumu informovalo Deutsche Welle.

Americký prezident se u Němců netěší velké podpoře, či obdivu. Pouze 5% Němců ho považuje za kompetentního lídra, Putina naopak za kompetentního považuje 56% účastníků průzkumu. Pro 36% respondentů je také Putin přijatelnější než Trump, opačný názor má 6%.

Vzhledem k ekonomické a vojenské převaze Spojených států nad Ruskou federací by se dalo očekávat, že v otázce, kdo je mocnějším státníkem odpoví většina respondentů ve prospěch amerického prezidenta, průzkum YouGov však ukázal, že za mocnějšího považuje 44% Němců Putina, Trumpa naopak favorizuje pouhých 29% odpovídajících.

Pokládal jsem citaci těchto čísel za zásadní pro následující odkaz na nejnovější vývoj ve snahách Donalda Trumpa dostat Putina do USA.

Jak známo přes odpor administrativy Trump obratem pozval na podzim Vladimíra Putina do Bílého domu. Už samo to vyvolalo bouři mezi americkými politiky, tím spíše pak u médií… A budilo to dojem vítězství Putina…že je Trump na hraně ho v USA prosadit…

Ovšem nastalo cosi mnohem razantnějšího. Poprvé v historii odpověď hlavy Ruska či Sovětského svazu na pozvání do Bílého domu byla negativní. Není prostě čas na teatrální setkání Trump – Putin v Bílém domě. Putin je toho názoru, že budou jiné věcné příležitosti, například setkání na okraj summitu G 20 v Argentině příštím roce. Putin nepotřebuje se za každou cenu s Trumpem setkat. Ví, že Trump je zoufale nesvobodný, ač je lídrem tzv. svobodného světa a ví že v současných USA, nemocných a rusofóbních by byly statisícové demonstrace proti návštěvě hlavy Ruska. Má čas. Počká si. A vlastně je mu to dnes už jedno…

Ta reakce je geniální. Ukazuje ostře, kdo a co ve světové politice znamená. Putin téměř vše, Trump je fakt jen dvojka..Ukazuje se, kdo přesně určuje tep doby a směr, kudy se bude ubírat.

Není to už, zda Trump podpoří Putina. Ani náhodou. Putin je silný, kontroluje nejen Sýrii, ale i Blízký východ. Když řekne Netanjahuovi, že musí evakuovat džihásistické Bílé přilby, tak je Netanjahu evakuuje. A nejen to. Je to o tom, že Putin si vyhodnotí, kdy je vhodné se s Trumpem setkat a kdy nikoliv.

To tu nikdy prostě nikdy nebylo a naši havlisté a sluníčkáři, poserte se…(To chci vidět, zda mi to PL bez cenzury vezme, ale je to akurátní a přesné, byť expresivní.)

Lidé chtějí slyšet něco depresivního, chtějí slyšet vzlyky a výkřiky, jak jde vše špatně a bude hůř. Sorry, ale nebude. Už delší dobu vím, že svět je a hlavně půjde dopředu. Neumím být depresivní, jako např Okamura, když jsou věci pod kontrolou.

Protože prostě, přátelé, vítězíme…

Jiří Vyvadil

