Jiří Vyvadil: Svět obchází strašidlo, strašidlo míru sjednaného mezi Trumpem a Putinem

Tak jsme se zasmáli a teď střízlivěji…

Přitom nastává jen to, co Trump avizoval velice důsledně v rámci své předvolební kampaně, že prostě chce s Ruskem spolupracovat. I když ho dočasně obamovci či mccainové dotlačili k sankcím a vypovídání diplomatů, případně ke kabaretním raketovým útokům na Damašek, při kterém byl rozbombardován jeden prázdný sklad a nebyl zmařen ani jeden život, Trump si prostě vyhodnotil, že své sliby, které vychází z něho samého má plnit a že jsou dobré. Ten parchant prohlašoval, že chce mír a drze ho chce prosazovat.

A on plní vše, o čem mluvil v předvolební kampani a důsledněji, než se komu líbí. Jen si vzpomeňte, jak kdysi vcelku přátelsky žertoval na adresu mladého Kima, že to musí být šikovný mladík a že by se s ním jistě dohodl… No sice potom proběhly výměny názorů pomalu v zabijáckého stylu, ale skončilo to dobře. 71% Američanů má se setkání v Singapuru radost. Trump mnohokrát ostře v rámci předvolební kampaně útočil na Čínu i západní Evropu, zejména Německo, že tyje z obchodu s USA a nyní nemilosrdně zavádí cla, i provedl takovou daňovou reformu, že míra nezaměstnanosti je na historicky nejnižší úrovni za desetiletí…

A protože se ukazuje, že Američani už jsou až ze 65% přesvědčeni, že má pravdu, když média, která jsou doslova brutální a nenávistná, označuje za fake news, rozhodl se jednat svobodně.

A protože on na rozdíl od Obamy či Merkelové nevyvolal krvavý převrat zvaný majdan v Kyjevě a tím i občanskou válku na východě Ukrajiny, může si klidně dovolit prohlašovat, že Krym je ruský či že ukrajinský režïm je nejzkorumpovanější ve světě…

A hlavně: Rusko USA na rozdíl od Číny jistě neohrožuje z hlediska ekonomiky, ale geopoliticky má dnes palec nad děním v Sýrii a blízkém okolí, kde se odvíjí světový zápas, kdo je kdo.

Navíc má Putin má jednu výhodu, domluví se skvěle s Izraelem, Iránem, Saudskou Arábií či Tureckem a pomalu a v zásadě tolerantně prosazuje koncept vítězství tak trochu pro každého. Nechce porazit USA, ale chce s nimi spolupracovat.

Kdyby se Trump s Putinem dohodli, může napětí ve světě poklesnout a do určité míry i náklady na NATO, které Trumpa tak štvou se mohou výrazně snížit…

Rozebírat nyní to, co může nastat, nemá ještě smysl. Počkejme si nejprve na summit NATO. Zda Trump opět jako před rokem bude burácet, zejména na jím (i námi) nenáviděné Německo Angely Merkelové, a nebo zvolí smířlivější tón, což si lze při jeho letoře těžko představit.

Spíše bych sázel na to, že milánkům z NATO bude dávat zase kapky, jako při summitu G7.

A to bude užitečné.

